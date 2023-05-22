Умерла звезда фильма "Гостья из будущего"

Мария Стерникова, сыгравшая в "Гостье из будущего"

Умерла мама звезды сериала "Мухтар" Александра Носика. Актриса Мария Стерникова скончалась после тяжелой болезни. Многие помнят знаменитость по яркой роли в фильме "Гостья из будущего".

В Москве в собственной квартире на Зоологической улице умерла актриса Мария Стерникова. Мама актера Александра Носика скончалась на следующий день после своего 79-летия.

Последние несколько лет она тяжело болела. За Стерниковой присматривала сиделка. Мария Александровна страдала от болезни Альцгеймера. "Она помнит все старые события, людей, свою жизнь, тексты и спектакли, но может потеряться в пространстве и забыть, что сделала только что", - говорил Носик.

Звезда сериала "Мухтар" Александр Носик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники знают Стерникову по фильму "Гостья из будущего", где она сыграла роль обаятельной и наивной медсестры Шурочки. Кроме того, снималась в фильмах "Нежность", "Мимо окон идут поезда", в которых исполнила главные роли.

Она окончила Школу-студию МХАТ. Об актрисе с восторгом писали критики, а зрители, узнавая на улице, просили автограф. Сама же Стерникова была в растерянности от свалившейся на нее популярности. Много лет артистка служила в Малом театре, но была вынуждена оставить работу из-за проблем со здоровьем.

Что касается личной жизни актрисы, то замуж она выходила три раза. Ее первым супругом стал Алексей Стычкин, работавший переводчиком-международником. В семье родилась дочь Катя. Но брак быстро распался. Мужа актрисы направили в длительную загранкомандировку, а Стерникова не пожелала поехать с ним. Вторым мужем звезды экрана стал популярный советский актер Валерий Носик. Они познакомились на съемках фильма "Спеши строить дом" и уже не расставались. В 1971 году у пары родился сын Александр Носик. Однако этот брак развалился из-за бесконечных загулов мужа, которые артистка долго терпела. Третьим мужем актрисы стал Алексей Кудинович - актер Малого и коллега актрисы.