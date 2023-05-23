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Экономика23 мая 2023 16:25

Россияне стали меньше работать после выхода на пенсию. И вот почему

Экономист Сафонов объяснил, почему россияне стали меньше работать после выхода на пенсию
Евгений БЕЛЯКОВ
Евгений БЕЛЯКОВ
Все больше россиян предпочитают на пенсии отдыхать.

Все больше россиян предпочитают на пенсии отдыхать.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат опубликовал статистику по работающим пенсионерам. Оказалось, что за последние годы произошло сразу несколько изменений. Во-первых, резко упала численность работающих пенсионеров. Например, в 2016 году таковыми считались 15 млн человек. А сейчас – всего 8 млн. То есть, падение почти вдвое.

Второе изменение – рост трудового стажа после назначения пенсии. В прошлом году он составил 7,5 года. Это на полгода больше, чем два года назад. Но в этом контексте интересен другой нюанс.

Если в целом трудовой стаж работы на пенсии вырос, то среди тех, кто выходит на пенсию по старости, число работающих, наоборот, сократилось. Теперь «гражданские» пенсионеры в среднем трудятся после оформления пенсии 2,3 года, а не 5,8 лет (подробнее - см. цифры). Откуда вдруг такое резкое падение?

- На мой взгляд, здесь сработали разные факторы. Это и постепенное увеличение пенсионного возраста, и рост теневой занятости... Снижение «трудового стажа» работающих на пенсии в таких условиях неизбежно. Может пенсионер работать на пенсии или нет, зависит от многого. Чем старше человек, тем хуже у него со здоровьем. Да и не на каждую работу его возьмут, - объясняет Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

Кто сколько работает после выхода на пенсию

Пенсионеры по старости - 2,3 года

Военные и другие досрочники - 7,5 года

Пенсионеры по инвалидности - 11,8 года

По данным Росстата.

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