Россияне стали меньше работать после выхода на пенсию. И вот почему

Все больше россиян предпочитают на пенсии отдыхать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат опубликовал статистику по работающим пенсионерам. Оказалось, что за последние годы произошло сразу несколько изменений. Во-первых, резко упала численность работающих пенсионеров. Например, в 2016 году таковыми считались 15 млн человек. А сейчас – всего 8 млн. То есть, падение почти вдвое.

Второе изменение – рост трудового стажа после назначения пенсии. В прошлом году он составил 7,5 года. Это на полгода больше, чем два года назад. Но в этом контексте интересен другой нюанс.

Если в целом трудовой стаж работы на пенсии вырос, то среди тех, кто выходит на пенсию по старости, число работающих, наоборот, сократилось. Теперь «гражданские» пенсионеры в среднем трудятся после оформления пенсии 2,3 года, а не 5,8 лет (подробнее - см. цифры). Откуда вдруг такое резкое падение?

- На мой взгляд, здесь сработали разные факторы. Это и постепенное увеличение пенсионного возраста, и рост теневой занятости... Снижение «трудового стажа» работающих на пенсии в таких условиях неизбежно. Может пенсионер работать на пенсии или нет, зависит от многого. Чем старше человек, тем хуже у него со здоровьем. Да и не на каждую работу его возьмут, - объясняет Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

Кто сколько работает после выхода на пенсию

Пенсионеры по старости - 2,3 года

Военные и другие досрочники - 7,5 года

Пенсионеры по инвалидности - 11,8 года

По данным Росстата.