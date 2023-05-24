Видео задержания инженера оборонного завода за госизмену в Ростове-на-Дону показали в ФСБ

Шпиону не дали возможность переслать секретные данные его кураторам

Сотрудники Федеральной службой безопасности России задокументировали и пресекли противоправную деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону.

«В в период с февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины, выполняя его задания, а также инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории г. Ростова-на-Дону», - сообщили в ФСБ России.

На кадрах ЦОС ФСБ России можно увидеть слежку за шпионом, а также его молниеносное задержание. Шпиону не дали возможность переслать секретные данные его кураторам из СБУ.

В отношении задержанного Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» в форме шпионажа. Ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

Ранее сайт KP.RU писал, что сотрудники Федеральной службы безопасности в прошлом году пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Свердловской и Тюменской областях. Силовиками были задержаны 20 человек, возбуждены 13 уголовных дел.