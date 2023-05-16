ФСБ пресекла деятельность восьми диверсионных групп в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности в прошлого года пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Свердловской и Тюменской областях, сообщила официальный представитель свердловского УФСБ Алина Казанцева.

«Пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, члены которых планировали совершить серию террористических актов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Как уточнила представитель ведомства, силовиками были задержаны 20 человек, возбуждены 13 уголовных дел. По словам Казанцевой, целью диверсантов были объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов регионов.

Напомним, ранее ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на военный аэродром в Ивановской области.

На прошлой неделе ФСБ пресекла попытку диверсии на перегоне железной дороги в Челябинской области.

Как писал сайт KP.RU, в марте ФСБ обнаружила большое количество взрывных устройств в Брянской области после атаки украинских диверсантов.

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