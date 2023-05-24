В Москве прошли похороны 46-летнего заместителя министра науки и образования Петра Кучеренко Фото: Иван МАКЕЕВ

24 мая в Москве простились с заместителем министра науки и образования Петром Кучеренко. Петра Александровича похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Кучеренко умер через семнадцать дней после 46-го дня рождения – мужчина работал, был полон сил и планов. Ничто не предвещало беды. Петр Кучеренко умер, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. Внезапная смерть главы семьи стала трагедией для его близких.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Поддержать родных Кучеренко пришли друзья, коллеги, знакомые семьи и Петра. Много людей присутствовало и на отпевании в московском Богоявленском соборе в Елохове, еще больше людей приехало на прощание на Троекуровское кладбище. На Троекуровском кладбище собралось несколько сотен человек, кто пришел проститься с Петром Кучеренко. Почти все пришли с букетами темно-красных роз.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр образования и науки Валерий Фальков на церемонии прощания выразил соболезнования родственникам и друзьям покойного Петра Кучеренко: «В это сложно поверить. Человек в полном расцвете сил. Человек, любящий жизнь. Человек, которого всегда называли — душа компании. Большой профессионал. К сожалению, он покинул этот мир. Мы все его помним с самых разных сторон. Мы знакомились с ним как с профессионалом. Общались на работе, когда готовились к большим и важным мероприятиям... Надо сказать, что это был удивительный и необычный человек, который очень тонко чувствовал жизнь. Хочу сказать несколько слов про его человеческие качества. Он безмерно любил Диану, свою семью. Среди приоритетов на первом месте для него всегда была семья и Родина. Как сегодня уже говорили - Петр был настоящим патриотом, в этом не может быть никаких сомнений. В том числе и по долгу своей службы он много сделал, чтобы и молодежь по-другому относилась к своей Родине. Петя - простой парень из глубинки, его всегда ценили. Не случайно здесь присутствуют ректоры, проректоры, юристы и представители научного сообщества. Он всегда готов был подставить плечо и помочь...»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тяжело было смотреть на маму Петра – она не отходила от гроба сына, постоянно обнимала невестку. Когда проходила церемония прощания, то пожилая женщина сидела у гроба с портретом сына в руках. Супруга Петра Кучеренко 44-летняя певица Диана Гурцкая долго стояла у гроба: гладила мужа, что-то говорила ему – прощалась… Пока шла церемония прощания, Гурцкая сидела у гроба — плакала. Диану поддерживал их с Петром сын - 16-летний Константин. Рядом был брат певицы Роберт, который накануне посвятил Петру такие слова: «Ты светлый человек. Умный, добрый и щедрый, любящий сын, муж и отец. Достойный брат. Гордость страны. Я гордился тобой и обещаю, что буду гордиться всегда. Ты ушел от нас, но из моих мыслей и сердца - нет! Покойся с миром, мой любимый зять, брат и друг…»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощались с покойным многие его коллеги, в том числе из РУДН, где доктор юридических наук профессор Петр Кучеренко заведовал кафедрой. Из звезд на прощании были Марк Тишман, Лолита, Анита Цой, Катя Лель с мужем.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обсуждали и причину неожиданной смерти Петра Кучеренко. Официально семья пока не озвучила причину смерти. Потому перед прощанием обсуждали неофициальную версию: «Он не жаловался на здоровье. Говорят, что неожиданно стало плохо, внезапная смерть из-за тромба...» Обсуждали, что Кучеренко стало плохо на борту самолета, после чего командир запросил посадку. Но когда самолет экстренно сел в Минеральных Водах и реанимационная бригада поднялась на борт, врачи оказывали необходимые реанимационные действия, но уже было поздно… Петр Кучеренко был похоронен 24 мая 2023 года на 34-м участке Троекуровского кладбища.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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