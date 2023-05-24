Сын держал за руку: На похоронах мужа Диана Гурцкая что-то прошептала у гроба Петра Кучеренко

На похоронах мужа Диана Гурцкая что-то прошептала у гроба Петра Кучеренко Фото: Иван МАКЕЕВ

В московском Богоявленском соборе в Елохове 24 мая в 11 часов началась панихида, а затем в 13 часов пройдет прощание на Троекуровском кладбище с заместителем министра науки и образования Петром Александровичем Кучеренко. Многие знали Кучеренко по работе в министерстве, кто-то как блестящего юриста, профессора РУДН, а кто-то как мужа певицы Дианы Гурцкая. Петр умер, возвращаясь самолетом с Кубы, где был с коллегами в рабочей командировке. После внезапной смерти 46-летнего Петра Кучеренко многие поддерживают его семью – жену 44-летнюю Диану Гурцкая и сына 16-летнего Константина.

Рядом с Дианой Гурцкая на панихиде – сын и брат. Диана тяжело переживает смерть супруга. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рядом с Дианой Гурцкая на панихиде – сын и брат. Диана тяжело переживает смерть супруга. Диана подходит к гробу, сын Константин в одной руке держит свечку, другой рукой гладит руку мамы. Певица наклонилась к мужу, гладит его, говорит какие-то слова…

Перед панихидой привезли много венков. На панихиду пришли близкие, коллеги и знакомые, друзья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В церкви много людей, приехала певица Лолита с букетом алых роз. Родные причину смерти Кучеренко пока не назвали. Люди перед прощанием пересказывают неофициальные версии: «Говорят, что сердечная недостаточность или тромб. Смерть реанимационная бригада зафиксировала в самолете, пытались спасти, но уже было поздно. Так его жаль… Как Диана переживет эту внезапную смерть? Сколько сил ей надо…» Слух о возможном приступе эпилепсии знакомые мужчины называют – сплетнями и ложью. Появился он из-за того, что первоначально докторам «Скорой» в аэропорту передали информацию о «приступе эпилепсии» на борту, но это был не диагноз – а предварительная ошибочная информация.

В церкви много людей, приехала певица Лолита с букетом алых роз. Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед панихидой привезли много венков. На панихиду пришли близкие, коллеги и знакомые, друзья. Многие собираются приехать на Троекуровское кладбище. На прощании коллеги не только из министерства, но и из РУДН. Так как Петр Кучеренко был доктором юридическим наук, профессором, возглавлял кафедру в РУДН. Пришли друзья, знакомые, с которыми Петр работал или дружил в разные годы. Говорят, что на здоровье он не жаловался.

Кто-то вдруг спросил: «А как же теперь передача с Дианой? Будет идти? Она же не сможет пока сниматься». Речь о программе «Две звезды. Отцы и дети» (на Первом канале), где Гурцкая поет с сыном. Но выпуски передачи уже отсняты, зрители смотрят их в записи, а не в прямом эфире. Другое дело, что Диана может попросить вырезать их дуэт из шоу, так как в семье траур. Но такой вариант маловероятен.

В московском Богоявленском соборе в Елохове 24 мая в 11 часов началась панихида, а затем в 13 часов пройдет прощание на Троекуровском кладбище с заместителем министра науки и образования Петром Александровичем Кучеренко. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 13 часов будет проходить прощание с Петром Кучеренко на Троекуровском кладбище, где он и будет похоронен.