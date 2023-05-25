Мифы о дикости и отсталости Африки - ложь: почему там больше свободы и выгоднее вести бизнес, чем на Западе

Африка - это континент огромных контрастов Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

25 мая — знаковая дата для целой части света. Ровно 60 лет назад, в 1963-м, была создана Организация африканского единства (ныне известна как Африканский Союз). Произошло это на волне освобождения большинства стран континента от колониальной неволи, в чём решающую роль сыграл СССР. С тех пор 25 мая по решению ООН отмечается как День Африки.

И сегодня этот континент — наверное, самый перспективный. Открываем мировой список по темпам экономического роста — в первой десятке среди крупных стран будут Сенегал, Демократическая Республика Конго, Руанда, Эфиопия. Везде — подъём 5-8% в год (для сравнения, в США и ЕС — менее 2%). Да, рост этот — во многом за счёт эффекта низкой базы, но и возможностей здесь больше, чем на уже освоенных и стабильных рынках. Ведь полуторамиллиардному континенту, где только нарождается главный потребитель, средний класс, нужно буквально всё: оборудование, одежда, электротехника, IT-решения…

Многие русские туристы — когда привычные направления закрыты — за последние годы уже освоили Африку. Наш крупный бизнес (если так можно было сказать в советское время) присутствует там ещё со времён СССР, о чём сайт KP.RU уже писал.

Но о южном континенте до сих пор бытует ряд стереотипов, мешающих развивать партнёрство. Самые абсурдные из них развенчивает сайт KP.RU.

МИФ №1. «Это чёрная дыра, где ничего не было и не будет»

Откуда подобный миф — ясно. На протяжении столетий в науке и СМИ господствовал западоцентризм. И даже сейчас евроамериканская либеральная демократия, с «третьим полом» в школах и гей-парадами, подаётся как «единственно правильное учение» (где-то мы уже это слышали…). А все альтернативные цивилизации — русская, китайская, индийская, африканская — это якобы «региональный курьёз, сошедший с магистрального пути». Такой подход, увы, не миновал и наши учебники. Именно поэтому в школе, говоря о «чудесах света в Африке», вам описывали разве что про пирамиды Египта, да и то мимоходом.

Между тем реальность — иная.

Вот вы знаете, что одни из древнейших рукописей Нового Завета — так называемые «Евангелия Гаримы» — хранятся в эфиопском православном монастыре близ города Адуа? Манускриптам около 1600 лет, они украшены красивейшими иллюстрациями — уже тогда в Африке существовала высочайшая духовная и художественная культура.

Или идея прав женщины. В Европе об этом широко заговорили только в XIX веке. А в Африке, на территории современной Республики Мали, тогдашний император в 1236 году принял первую конституцию (ну, в том понимании; называлась она «Курукан-Фуга»), где специальные статьи прописывали «не угнетать женщин» и обеспечить прекрасному полу представительство на всех уровнях власти.

Так что Африка — одна из древнейших цивилизаций Земли, и смотреть на неё свысока — значит самому быть отсталым.

МИФ №2. «Там опасно, тебя могут убить за пригоршню долларов»

Разумеется, на континенте есть зоны нестабильности. В окраинных областях целого ряда стран до сих пор пошаливают международные террористы, слово «Сомали» стало нарицательным для обозначения «несостоявшегося государства», а в Судане прямо сейчас происходят гражданские противостояния.

Но в последние время ситуация с безопасностью в целом ряде регионов Африки улучшилась, в том числе благодаря Москве. Наши военные советники по приглашению местных правительств уже несколько лет тренируют солдат в Мали и Центральноафриканской Республике (ЦАР), благодаря чему террористов прогнали, по-русски говоря, «за можай».

Автор этих строк был в самых разных странах: и в благополучной Руанде, и в уже упомянутой Мали, пару раз гулял в одиночестве (в пределах центра, конечно). И если соблюдать элементарные правила безопасности — ничего не случится.

Меры эти просты. Вести дела только с теми, за кого перед вами уже кто-нибудь поручился. А лучше всего — иметь надёжного проводника, который знает местные наречия и разбирается в реалиях (найти такого человека, если вы едете в первый раз, можно через ассоциации африканских студентов и выпускников российских вузов — десятки тысяч темнокожих парней окончили советские и российские университеты наподобие РУДН и до сих пор сохраняют симпатии к русским).

Как во времена советской «оттепели», Африка снова нас ждёт Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

МИФ №3: «Там нет демократии и страшная коррупция, вести дела невозможно из-за причуд менталитета»

Тут можно ответить вопросом: «А судьи кто?». Вот, допустим, президент страны Икс у власти уже треть века, он для Запада уважаемый партнёр. А лидер страны Игрек, молодой военный-патриот, свергнувший старое правительство, для США не рукопожатен. Почему? Потому что первый не мешал западным корпорациям выводить из страны доходы, а второй — принялся наводить порядок и, о ужас, дружить с Россией.

Это и есть неоколониализм: когда целый континент «пилили» белые джентльмены, прикрываясь своими местными ставленниками. Лишь один пример: стоимость акций крупнейшей западной сети кофеен — равна годовому ВВП африканской страны-экспортёра кофе с населением свыше 100 млн…

А как только к власти, как в Мали, приходит действительно национально ориентированное правительство, внезапно оказывается, что и серьёзных «коммуникативных барьеров» у нас с местными элитами нет.

МИФ №4. «Тут дикость и отсталость, внедрять инновации невозможно»

Нельзя поспорить с одним: это континент огромных контрастов, где до сих пор остаются деревни, живущие первобытным строем. Но, что куда важнее, появляются и точки роста. Небоскрёбы Аддис-Абебы, столицы Эфиопии, похожи на африканский Дубай. В Кигали, столице Руанды, в 2021 году в чистом поле начали воздвигать местный «Инноград» (Kigali Innovation City) на 50 тысяч рабочих мест. Похожие IT-хабы уже есть или строятся в Кении, Танзании, ЮАР и других странах; западные цифровые гиганты наподобие «Гугла» с удовольствием открывают здесь офисы для работы с местным рынком.

Причина проста: потенциал — огромен. В 2014-м в Чёрной Африке лишь 120 млн человек имели мобильник с доступом к интернету, а в 2020-м — уже 300 млн. Простой подсчёт — неохваченными остаются ещё 500-800 миллионов человек. У которых в ближайшие годы тоже появится хоть простенький, но смартфон…

И выиграет тот, кто сможет первым застолбить этот рынок. Поэтому инвестиции в цифровой сектор в Африке ежегодно растут на 40-50%; в 2020 году два десятка самых IT-продвинутых стран континента привлекли вложения в цифровые стартапы на полтора миллиарда долларов.

Не отстают и наши. Интернет-гигант «Яндекс» запустил известное россиянам «приложение для заказа такси» в… Сенегале, Камеруне, Гане и Кот-д’Ивуаре.

Автор этих строк общался с российскими инвесторами калибром поменьше — они тоже заходят в Африку. Хотя и просят не афишировать свои имена и успехи. Можно сказать, по несчастью: пару лет назад пределом мечтаний нашего инфобизнеса было — снять офис в американской Калифорнии. Но сейчас по понятным причинам сей путь закрыт.

Вот предприниматели и стали изучать альтернативные варианты — и, внезапно, понравилось. Например, в уже упомянутой Руанде — райский климат (среднемесячная температура — 21 градус) и одна из лучших систем цифровых госуслуг, иностранный бизнесмен здесь легко может зарегистрировать юрлицо и счёт в банке.

Ну и неожиданное преимущество — самые развитые страны Африки находятся в московском часовом поясе (или имеют минимальную разницу во времени), удобно строить контакты со штаб-квартирой. И наши одинаковые стрелки часов — больше, чем метафора. Запад точно так же вводит против африканских стран абсурдные санкции, как и против России. И волей-неволей мы оказываемся в одной лодке — и помогаем друг другу. Иначе утонем поодиночке.

Так что, как во времена советской «оттепели», Африка снова нас ждёт. Только это уже не «задворки мира», а его самая перспективная часть.

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