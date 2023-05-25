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Туризм25 мая 2023 12:43

Россия запускает регулярные рейсы на Кубу: стали известны цена авиабилетов и расписание полетов

Авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот" открыли продажу билетов на Кубу
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Летать из московского аэропорта «Шереметьево» на кубинский курорт Варадеро будет авиакомпания «Россия» на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Boeing 777

Летать из московского аэропорта «Шереметьево» на кубинский курорт Варадеро будет авиакомпания «Россия» на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Boeing 777

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны цены на авиабилеты и расписание регулярных рейсов из России на Кубу, которые запустят с 1 июля.

Летать из московского аэропорта «Шереметьево» на кубинский курорт Варадеро будет авиакомпания «Россия» на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Boeing 777. Рейсы при этом будут выполняться с двойным кодом «Аэрофлота» и «России» SU/FV («Россия» входит в группу компаний «Аэрофлот»).

Полёты запланированы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Вылет из Москвы в 9.05 утра, прибытие в Варадеро в 15.30. Обратный рейс отправляется с Острова Свободы в 19.10 и прилетает в Москву в 14.45. Самолёт рассчитан на 457 пассажиров, уточняют в авиакомпании. С 5 сентября обещают добавить один еженедельный рейс, по вторникам.

Авиабилеты начиная с четверга, 25 мая, продаются на сайтах «Аэрофлота» и у всех онлайн-агрегаторов. Цена за перелёт туда и обратно в июле - от 67 650 рублей. Это тариф без багажа. Если брать с багажом (чемодан весом до 23 кг) - порядка 80 тысяч рублей туда-обратно.

Напомним, что сейчас на Кубу летают чартеры авиакомпании Nordwind 6 раз в неделю. Тоже на огромных лайнерах Boeing 777-300ER из «Шереметьево». И не только в Варадеро, но и на другой кубинский курорт Кайо-Коко. Однако билеты на них стоят дороже, чем на регулярку! На сайте Nordwind билет до Кайо-Коко и обратно на июль реально купить за 89 400 рублей (и это без багажа). А в Варадеро - от 132 тысяч рублей (туда-обратно).

Кстати, то, что рейсы выполняются не в Гавану, а в Варадеро, для большинства путешественников удобно. Летят на карибский остров в первую очередь ради пляжного отдыха. Варадеро - курорт, традиционно ориентированный на иностранцев, и там расположено большинство качественных отелей. В том числе работающих по системе «Все включено», столь любимой нашими туристами.

Время в пути между Москвой и Варадеро - от 12 часов 30 минут до 13 часов 20 минут. Почему так долго? Воздушное пространство Европы, США и многих других стран закрыто для российских самолётов. И лайнерам «России», судя во всему, придётся добираться до Кубы тем же сложным маршрутом, каким сейчас летают чартеры Nordwind. Через север. Самолёты берут курс на Арктику, облетают закрытое воздушное пространство Норвегии и Исландии, а дальше выполняют полёт над Атлантическим океаном, в нейтральном воздушном пространстве.

Пакетные туры с перелётом регулярным рейсом уже продает туроператор «Библио-Глобус». Неделя отдыха в июле в отеле 4* All inclusive стоит от 205 рублей на двоих (с перелётом, причём в стоимость включён багаж, трансфером и страховкой). Провести отпуск в 5-звездочном отеле «Все включено» реально за 215 тысяч рублей на двоих.

Для сравнения - стоимость туров с перелётом чартерами Nordwind (их предлагают туроператоры Pegas Touristik и ANEX Tour). За 12 дней отдыха в гостинице 4* «Все включено» в июле просят минимум 195 тысяч рублей, за «пятёрку» - от 202 тысяч.

Получается, что для тех, кто привык пользоваться услугами турфирм, порядок цен примерно одинаков, вне зависимости от перелета. А вот самостоятельным путешественникам сейчас выгоднее купить билет на регулярный рейс, чем на чартер.

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