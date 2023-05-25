Россия запускает регулярные рейсы на Кубу: стали известны цена авиабилетов и расписание полетов

Летать из московского аэропорта «Шереметьево» на кубинский курорт Варадеро будет авиакомпания «Россия» на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Boeing 777 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны цены на авиабилеты и расписание регулярных рейсов из России на Кубу, которые запустят с 1 июля.

Летать из московского аэропорта «Шереметьево» на кубинский курорт Варадеро будет авиакомпания «Россия» на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Boeing 777. Рейсы при этом будут выполняться с двойным кодом «Аэрофлота» и «России» SU/FV («Россия» входит в группу компаний «Аэрофлот»).

Полёты запланированы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Вылет из Москвы в 9.05 утра, прибытие в Варадеро в 15.30. Обратный рейс отправляется с Острова Свободы в 19.10 и прилетает в Москву в 14.45. Самолёт рассчитан на 457 пассажиров, уточняют в авиакомпании. С 5 сентября обещают добавить один еженедельный рейс, по вторникам.

Авиабилеты начиная с четверга, 25 мая, продаются на сайтах «Аэрофлота» и у всех онлайн-агрегаторов. Цена за перелёт туда и обратно в июле - от 67 650 рублей. Это тариф без багажа. Если брать с багажом (чемодан весом до 23 кг) - порядка 80 тысяч рублей туда-обратно.

Напомним, что сейчас на Кубу летают чартеры авиакомпании Nordwind 6 раз в неделю. Тоже на огромных лайнерах Boeing 777-300ER из «Шереметьево». И не только в Варадеро, но и на другой кубинский курорт Кайо-Коко. Однако билеты на них стоят дороже, чем на регулярку! На сайте Nordwind билет до Кайо-Коко и обратно на июль реально купить за 89 400 рублей (и это без багажа). А в Варадеро - от 132 тысяч рублей (туда-обратно).

Кстати, то, что рейсы выполняются не в Гавану, а в Варадеро, для большинства путешественников удобно. Летят на карибский остров в первую очередь ради пляжного отдыха. Варадеро - курорт, традиционно ориентированный на иностранцев, и там расположено большинство качественных отелей. В том числе работающих по системе «Все включено», столь любимой нашими туристами.

Время в пути между Москвой и Варадеро - от 12 часов 30 минут до 13 часов 20 минут. Почему так долго? Воздушное пространство Европы, США и многих других стран закрыто для российских самолётов. И лайнерам «России», судя во всему, придётся добираться до Кубы тем же сложным маршрутом, каким сейчас летают чартеры Nordwind. Через север. Самолёты берут курс на Арктику, облетают закрытое воздушное пространство Норвегии и Исландии, а дальше выполняют полёт над Атлантическим океаном, в нейтральном воздушном пространстве.

Пакетные туры с перелётом регулярным рейсом уже продает туроператор «Библио-Глобус». Неделя отдыха в июле в отеле 4* All inclusive стоит от 205 рублей на двоих (с перелётом, причём в стоимость включён багаж, трансфером и страховкой). Провести отпуск в 5-звездочном отеле «Все включено» реально за 215 тысяч рублей на двоих.

Для сравнения - стоимость туров с перелётом чартерами Nordwind (их предлагают туроператоры Pegas Touristik и ANEX Tour). За 12 дней отдыха в гостинице 4* «Все включено» в июле просят минимум 195 тысяч рублей, за «пятёрку» - от 202 тысяч.

Получается, что для тех, кто привык пользоваться услугами турфирм, порядок цен примерно одинаков, вне зависимости от перелета. А вот самостоятельным путешественникам сейчас выгоднее купить билет на регулярный рейс, чем на чартер.