Большинство россиян высказались за обязательное участие школьников в общественно-полезном труде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме обсудят проект, в котором предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде. Это может быть быть уборка школы, высадка деревьев, шитье, помощь в библиотеке.

Стоит отметить, что изменения относятся к обязанностям учащихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренным программой. При этом, проект закона предусматривает исключение нормы о запрете привлечения к труду школьников без их согласия и согласия их родителей. Насколько данные нововведения окажутся полезными и необходимыми нынешним школьникам решил узнать сайт KP.RU

Согласно результатам опроса, большинство россиян (83%) сошлись в едином мнении - школьников нужно приучать к труду с малых лет. По мнению опрошенных, такое нововведение поможет приучить ребят к дисциплине и ответственности. Еще 7% респондентов считают, что учащихся школ можно дополнительно нагружать только в случае, если это никак не скажется на учебе. Например, школьники могут выполнять такую работу на каникулах.

6% опрошенных уверены, что приучать детей к труду в школе можно лишь с согласия не только родителей, но и самого школьника.

И только 4% опрошенных россиян заявили, что в учебное время дети должны учиться. А на получение навыков труда и работу у них еще будет время и после окончания школы.