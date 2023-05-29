«Дело Романовых»: Кто захоронен в Петропавловском соборе?

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Ровно в полдень 17 июля 1998 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга состоялось погребение останков семьи последнего российского императора – самого Николая II, его жены, дочерей и приближенных лиц. Президент России Борис Ельцин выступил с речью. На церемонии присутствовали члены федерального правительства, общественные деятели и более 60 членов Дома Романовых. В момент погребения прозвучал орудийный салют из 19 залпов.

Однако траурная церемония получилась весьма странной. Имена убиенных сознательно не назывались. К тому времени Русская православная церковь за границей уже канонизировала семью Николая II как страстотерпцев. Получается в Петропавловской крепости захоронен не просто последний российский император, а останки святого, к чему с большой осторожностью относились даже верховные иерархи РПЦ.

«У нас есть сомнения в подлинности останков, и мы не можем призывать верующих поклоняться лжемощам, если в будущем они будут признаны таковыми», - говорил патриарх Алексий II.

Позиция церкви не изменилась и после находки в 2007 году останков двух членов семьи Романовых - цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

«ПОГРЕБЕНИЯ ОТМЕНЕНЫ ИЗ-ЗА СОМНЕНИЙ В ПОДЛИННОСТИ»

В июле 1991 года, в Поросёнковом Логу под Екатеринбургом группа сотрудников МВД и КГБ СССР во главе с геологом Александром Авдониным откопала останки 9 или 10 человек.

«За два года до этого события, в апреле 1989 года, газета «Московские новости» опубликовала интервью с советским кинодраматургом Гелием Рябовым, тесно сотрудничавшим с МВД и КГБ. В нём он заявил, что 19 июля 1918 года в Поросёнковом Логу якобы были зарыты большевиками останки убитых членов Царской Семьи (кроме двоих) и четверых верных слуг. Эти утверждения Рябова явно противоречили известным всему миру заключениям следователя Царской школы Николая Соколова, расследовавшего цареубийство в 1918-1924 годах», - сообщил на информационном портале Ruskline.ru председатель Русского Просветительского Фонда имени Василия Великого Василий Бойко-Великий.

Напомним, Николай Соколов доказал, что все члены царской семьи были убиты с особой жестокостью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года, а их останки облиты керосином и сожжены 17-18 июля, в 25 верстах от центра города в тайге, местечке с названием Ганина Яма.

В 2007 году в окрестностях Екатеринбурга было обнаружено новое захоронение с фрагментами тел ребенка и молодой женщины, предположительно царевича Алексея и княжны Марии.

«Экспертизы снова дали положительный ответ – опять же, по данным следствия. Церковь вновь усомнилась, - отмечает «Совершенно Секретно». - Где останки сейчас, неизвестно. В 2018 г., по информации сенатора Людмилы Нарусовой, они хранились в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы в специально изготовленных для этого ковчегах. Церемония погребения в 2015 году была отменена из-за сомнений в подлинности останков».

НЕ ИСТЛЕЛИ

Эксперты отмечают, что принадлежность останков определить чрезвычайно сложно. Больше того, есть детали, которые буквально трубят о том, что обнаруженные погибшие люди не могут принадлежать к императорской семье.

Часть доказательств подтверждена документальною. Так следствие еще в 1990-х сообщало, что вместе с костями были обнаружены «мягкие ткани». На нескольких скелетах сохранился спинной мозг, головной мозг, часть мышц… Это стало возможно благодаря торфяному дублению, которое возникает при попадании трупа в торфяные болота и почвы. Живые ткани под воздействием кислой среды уплотняются, а разложение происходит чрезвычайно медленно.

Однако, затем все ткани, по которым можно было провести экспертизы, куда-то пропали. Складывается впечатление, что это было кому-то выгодно.

«Тогдашний главный судебный эксперт Свердловской области Николай Неволин в одной из статей 1998 года написал, что да, были такие останки – но скороговоркой, буквально одним предложением. А после находки новых мощей в 2007 году этот ещё крепкий человек ничего не писал – вскоре он погиб за рулём своей «Камри» в столкновении с КАМАЗом-молоковозом, - сообщило «Совершенно Секретно». - Судьба мягких тканей неизвестна – или известна узкому кругу серьёзных людей. До 1993 года факт их существования не скрывался и обсуждался, с тех пор упоминания единичны. Словно отрубило».

ПРАВДА НИКОМУ НЕ НУЖНА?

Причем, это не единственная пропажа, которая выявлена в деле с «царскими» останками. Во время эксгумации тел 2016 года, у 7 из 9 скелетов, обнаруженных в 1991 году в Поросенковом Логу, обнаружились либо «лишние», либо непарные кости. Еще раньше «потерялись» 13 зубов.

Почему?

Возможно, это свидетельствует о некачественно произведенных экспертизах, обнаружении останков бОльшего количества людей или подмене костями из других захоронений.

Еще в начале 1998 года Правительственная комиссия, занимавшаяся захоронением, приняла постановление о публикации всех материалов следствия. Этого не сделано до сих пор. Возможно, и к лучшему. Поскольку даже обнародованные документы содержат массу противоречивых фактов.

А пока целесообразно вынести останки из Петропавловского собора и исполнить предложение Синода Русской Православной Церкви 1998 года, захоронить останки с эпитафией «Имена их, Господи, Ты Сам веси» в отдельной часовне на городском кладбище Екатеринбурга.

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