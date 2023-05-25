Появились грустные новости о Романе Костомарове

Фигурист Роман Костомаров. Фото: Даниил ОПАРИН

Последние новости о здоровье Романа Костомарова встревожили поклонников. Фигуриста не удается вывести из депрессии. Подавленное психологическое состояние связано с сильнейшими переживаниями Олимпийского чемпиона из-за ампутации.

Роман Костомаров, несмотря на регулярные занятия с психологом, не может выйти из депрессии. Кроме того, врачи приняли решение оставить 46-летнего фигуриста в больнице как минимум до осени.

"Роман изо всех сил старается выкарабкаться из апатии, но чаще всего это его только злит. При этом в Коммунарке прославленный спортсмен останется до осени, спланирован график реабилитации, фигуристу предстоит восстановление внутренних органов и психологического здоровья", - цитирует осведомленного источника life.ru.

Ранее врач остеопат-невролог Александр Евдокимов отмечал, что главную роль в дальнейшей реабилитации спортсмена будет играть, насколько сильно лекарства и инсульт повредили клетки головного мозга. На сегодняшний день современные технологии помогают проводить протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний.

Однако восстановить работу головного мозга будет гораздо сложнее. "Медики еще не научились восстанавливать и замещать утраченные клетки мозга", - цитирует Евдокимова "Вечерняя Москва".

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