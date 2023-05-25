Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий увидел способы увеличения рождаемости в «отцовском капитале» и четырехдневке

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий Фото: Евгения ГУСЕВА

В феврале 2022 года не стало Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР скончался в больнице от коронавируса. Вскоре партию возглавил Леонид Слуцкий. Прошел год, как он стоит во главе ЛДПР и, как признается политик, этот год многому его научил.

- В первую очередь тому, что быть лидером старейшей парламентской партии новой России - непростой груз и ответственность. Во вторую, что всегда, вне зависимости от чьих-то ожиданий, надо оставаться самим собой. Невозможно и незачем быть вторым Жириновским», - рассуждает Леонид Слуцкий в своей колонке в «Российской газете».

Перед партией стоят амбициозные задачи, вектор был определен еще Владимиром Жириновским, а цели корректирует время. Главная из них - сберегать великую страну и честно говорить о том, что происходит.

Это фундамент заложил основатель партии, Владимир Вольфович был сильным аналитиком, умел анализировать информацию, поэтому его прогнозы сбывались с завидным постоянством. Сейчас ЛДПР говорит о наступлении эпохи перемен и возрождении России. Процесс не простой и, к сожалению, омытый кровью, но русский человек всегда готов защитить в неравном бою любого несправедливо обиженного, порабощенного, лишенного прав, языка, идентичности. Именно это и произошло жителями ДНР, ЛНР и других регионов.

Впереди большая работа и немало инициатив предложено партией для улучшения жизни россиян. Нужно навести порядок в сфере миграции, чтобы избежать столкновений и ущемления интересов местного населения.

- Мы готовы сделать одним из центральных пунктов повестки защиту интересов коренных граждан при сохранении и защите интересов мигрантов, в том числе от криминальных элементов внутри этих сообществ, - отмечает Леонид Слуцкий.

Еще один вопрос, который остро строит в стране – это рождаемость. Статистика неумолима: естественная убыль населения за 2021-2022 годы составила 1 миллион 600 тысяч человек, при этом программы по стимулированию рождаемости не ведут к всплеску. Поэтому нужно менять подход, давать людям свободу и чувство уверенности в завтрашнем дне, в том числе финансовое.

Поддержать семей может «отцовский капитал». Это новая и радикальная инициатива. Пока называются цифры в 500 тысяч рублей единовременно за рождение ребенка в официальном браке и миллион – за каждого последующего после третьего.

- Но одновременно предлагается ужесточить законодательство в отношении неплательщиков алиментов, а в случае развода счастливый отец обязан будет вернуть из его дохода значительную часть отцовского капитала. Да, это достаточно неожиданный и радикальный способ! – говорит политик.

А еще, по мнению ЛДПР, решить демографическую проблему поможет четырехдневная рабочая неделя. Всплески рождаемости приходятся на периоды спустя 9 месяцев, отсроченных от 1 января, 8 марта, 23 февраля и майских праздников.

- Свободное время человеку тоже очень нужно. Вообще стоит вопрос о нормализации баланса между трудовой активностью и свободным временем, которое человек обязан потратить на отдых ради совершенствования себя и укрепления своей семьи. Это очень важный социальный вопрос, - заключает лидер партии