Дочь Александра Абдулова стала выше папы: наследница легендарного актера выбирает профессию

Александр Абдулов рассказывал маме, что таких чувств как к Юлии, он раньше не испытал. Был с ней очень счастлив. Фото: «Экспресс-газета».

Народный артист Александр Абдулов умер 15 лет назад, не дожив до своего 55-летия пять месяцев. 29 мая 2023 года Александру Абдулову могло бы исполнится 70 лет. В день его рождения по традиции на могилу актера на Ваганьковском кладбище приедут его друзья, близкие. Рассказываем как живут его самые близкие люди – вдова и дочь.

ДОЧЬ - ЕВГЕНИЯ АБДУЛОВА

Этой весной Жене Абдуловой исполнилось 16 лет. «Женька как выросла: уже Сашкиного роста. Очень красивая - в папу, чудесная девочка растет. Папа ею бы гордился», - недавно рассказала друг семьи актера Лариса Долина. Женя на этой неделе закончила 10-й класс столичной школы на улице Гиляровского. Школа как раз неподалеку от дома семьи - «трешку» на Гиляровского Абдулов получил в свое время от театра. Вдова актера Юлия Абдулова и дочь Евгения живут в этой квартире. Иногда бывают на даче: дом в подмосковном Внуково построил актер, вдова не стала его продавать, сохранила для дочки – как память об отце.

Евгения такая же высокая как ее папа — уже догнала его по росту. Фото: социальные сети

Юлия Абдулова давно приняла решение вести закрытую от постороннего внимания жизнь: она не посещает светские тусовки, не дает интервью, никогда не пиарилась на имени мужа. Поэтому узнать некоторые детали о жизни семьи актера можно только не из первых уст. «Женя чудесная девочка, никакой звездной болезни. Хочет стать режиссером. Сама снимает на телефон и монтирует видео», - рассказала kp.ru актриса, знакомая семьи. Мама Жени чаще говорит, что с профессией дочь пока окончательно не определилась. У девочки впереди выпускной класс. Многие отмечают ее творческую натуру. Женя четыре года назад занималась в детской актерской студии, а в 9 лет Женя снялась в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Но с тех пор от идеи стать артисткой Абдулова отказалась.

Те, кто общается с семьей, отмечают: Женя очень похожа на отца (раньше чаще говорили о внешней схожести с мамой Абдулова), высокая и стройная, учится хорошо. Юлия Абдулова рассказывала, что мама Александра, когда смотрела на подросшую внучку, плакала: «Как же она похожа на Сашу!» А Юлия в ответ улыбалась: «Да на вас она похожа: и внешностью, и характером. У вас у обеих он нордический, твердый, властный».

Женя Абдулова стала очень похожа на знаменитого отца. Фото: социальные сети

Мама актера Людмила Александровна умерла пять лет назад (ей было 96 лет). Незадолго до смерти она рассказывала в интервью, как сын не мог сдержать чувств, когда знакомил маму с Юлией: «Таких чувств я еще не испытывал. Не могу поверить, что это происходит со мной!» А когда узнал, что Юлия беременна плакал от счастья. 54-летний Абдулов оказался трепетным отцом: как только дочка начинала плакать – он переживал и требовал вызвать врача, а день рождения своей Женечки праздновал каждый месяц. Актер знал, что неизлечимо болен и торопился жить… Александр Гаврилович умер, когда его Женечке было 9 месяцев. А его Женечка теперь знает наизусть все песни из фильмов, где снимался папа.

Александр Абдулов любил нянчиться с дочкой. Фото: кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал.

ВДОВА - ЮЛИЯ АБДУЛОВА

Вдова артиста Юлия Абдулова не реагирует на слухи, которые регулярно распространяли на ток-шоу, в соцсетях. Ей постоянно приписывают новых женихов: начинали с друга Александра Гавриловича, потом перешли на «безымянных» бизнесменов и т.п. Знают, что никаких опровержений не будет. Похожая ситуация с «лжедетьми» Абдулова, которые как на работу ходили в скандальные ток-шоу ради гонорара или пиара (так малоизвестные актеры надеялись получить работу).

Юлия Абдулова с дочерью Евгенией. Фото: кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал.

47-летняя Юлия Абдулова больше не вышла замуж. Живет с дочерью. Знакомые семьи говорят, что у нее нет «никаких новых отношений». У Абдуловой высшее юридическое образование, а после смерти мужа она, чтобы отвлечься отучилась в астрологическом институте Павла Глоба. Вопреки слухам никаких астрологических консультаций не давала. Абдулова несколько лет назад устроилась на работу в компанию, которая занимается медицинским сервисом - оказывает помощь клиентам в подборе необходимой клиники, врача в нашей стране или за границей.

НАСЛЕДСТВО АБДУЛОВА

После смерти Александра Абдулова его наследство досталось трем наследникам: маме, вдове и дочери. Никаких банковских счетов и огромных сбережений у народного артиста не осталось. В театре Александр Абдулов последние годы перед смертью получал 4500 долларов. Но Абдулов всегда прилично тратил - был щедрым: доставал лекарства для незнакомого ребенка, помогал покупать оборудование в перинатальный центр и т.п.

Дом Абдуловых во Внуково. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наследникам осталось 3 объекта недвижимости: трехкомнатная квартира на улице Гиляровского в Москве, дом в подмосковном Внуково и охотничий дом на Валдае (совместная собственность Абдулова с товарищем). Юлия Абдулова выплатила треть стоимости наследства $800 тысяч его маме. По слухам: собрать деньги помогли друзья мужа, выкупив его доли в некоторых бизнес-проектах. Мама Александра Абдулова после его смерти решила жить с семьей сына Роберта (мужчина тогда еще был жив). До смерти актера Людмила Александровна жила во Внуково с Александром и Юлией. Юлия предлагала Людмиле Александровне остаться с ней и внучкой Женей, но у женщины из трех сыновей оставался в живых один, поэтому она и переехала с семьей Роберта в Иваново. Именно Роберт попросил маму запросить свою часть наследства. Но Юлия отнеслась тогда с пониманием к этой ситуации: «Ситуация была очевидная, житейская. Когда в живых из трех сыновей Людмилы Александровны остался только Роберт, она, как мать, в первую очередь поддерживала его интересы. Что вообще-то понятно. И жить предпочла с ним, а не с нами…»

Недвижимость Александра Абдулова стала собственностью его вдовы и дочери. Юлия и Женя навещали Людмилу Александровну в Иваново. После смерти Роберта, Людмила Александровна осталась жить с невесткой Алей. У братьев актера Роберта и Владимира есть дети. Юлия Абдулова общается с родственниками мужа.

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