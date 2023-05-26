«Троицу» Рублева все-таки выставят в храме Христа Спасителя

С 1929 года и до сего момента икона находилась в Государственной Третьяковской галерее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

С чего все началось

15 мая этого года было принято решение передать икону Андрея Рублева «Троица» Русской православной церкви. С 1929 года и до сего момента она находилась в Государственной Третьяковской галерее. Но сейчас на праздник Троицы ее решили выставить в московском храме Христа Спасителя, а потом передать на хранение в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где она и находилась до революции.

Это решение вызвало горячие споры. Недавно эксперты заявили, что «Троицу» нельзя выставлять нигде, кроме музея: она настолько древняя и хрупкая, что, подобно многим древним шедеврам, может пострадать просто от человеческого дыхания в переполненном храме.

23 июня сообщалось, что эксперты Третьяковской галереи по итогам заседания пришли к выводу, что «Троица» не может покидать помещения музея. Однако сейчас стало известно, что все идет по намеченному плану: 4 июня икона будет вывезена в храм, где проведет две недели. А после этого возвращена на реставрацию в ГТГ.

Как "Троица" будет храниться

Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин на днях заявил "Интерфаксу»: «Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте - хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена». А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «согласована схема», согласно которой икона будет перевезена в храм Христа Спасителя с соблюдением всех условий безопасности.

Но понятно, что изготовление специальной капсулы, которая позволит иконе храниться в храмах, займет длительное время. И сама реставрация, которая начнется после перенесения иконы в храм Христа Спасителя и обратно, судя по всему, будет чрезвычайно длительной.

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