Новый способ обмана: телефонные мошенники стали обирать россиян при помощи родственников

Думали-думали аферисты... И придумали, как ещё можно сыграть на родственных чувствах доверчивых граждан. Фото: Shutterstock

- Алло, вам звонит следователь! Ваш сын задавил пешехода, и чтобы я не возбуждал уголовное дело, срочно переведите мне миллион рублей!

С такими звонками от телефонных мошенников сталкивались многие россияне. Но это уже вчерашний день: уловка настолько известная, что вероятность развести жертву на деньги стремится к нулю. Думали-думали аферисты... И придумали, как ещё можно сыграть на родственных чувствах доверчивых граждан. Вот какой новый способ обмана сейчас набирает обороты.

Начинается все стандартно. Жертве звонит "полицейский" или "сотрудник службы безопасности банка". И стращает: дескать, деньги с вашего счета хотят украсть, и сейчас я расскажу вам, как их спасти. Далее в программе - стандартная сказка о том, что средства надо перевести на "безопасный счет" (то есть аферистам).

"Плавали, знаем", - усмехается бдительный гражданин и кладет трубку. А жулик тут же звонит родне потенциальной жертвы — детям, супругам или родителям. И давит: мол, ваш несознательный родственник только что принял меня за мошенника и отказался спасать свои деньги! Проведите с ним беседу, иначе ваши сбережения непременно украдут.

- Если раньше злоумышленники звонили якобы от имени членов семьи, сообщая о случившемся форс-мажоре и необходимости перевода денег для его урегулирования, то теперь сами активно используют имеющиеся контакты родственников. В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи. Такое агрессивное психологическое воздействие может привести к выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой – весь семейный бюджет, — предупреждает старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. И советует: надо объяснять родственникам, что мошенники теперь могут атаковать целые семьи, поэтому очень важно быть на связи и доверять друг другу. Если же родственники верит мошенникам, а не вам, то уговорите их позвонить в банк, где их убедят, что деньги в безопасности.

Но самое главное правило "финансовой гигиены" остаётся без изменений: если вам звонит некто и что-то у вас просит: данные банковской карты, цифры из смс, деньги или ключ от квартиры, где они лежат - просто повесьте трубку. И родным внушите, чтобы делали так же.

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