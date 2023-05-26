Китай нанес удар по США любимым орудием американцев

Крупнейшее китайское рейтинговое агентство CCXI понизило суверенный кредитный рейтинг США. Фото: REUTERS

"Дед на перфокартах" и с деменцией, который сейчас руководит "мировым гегемоном", привел СШАП к новой "перемоге" (это такая вроде как победа, достижение, которая изначально содержит в себе измену и крушение). Крупнейшее китайское рейтинговое агентство CCXI понизило суверенный кредитный рейтинг США с уровня ААА до уровня АА+.

- CCXI 25 мая по пекинскому времени понижает суверенный кредитный рейтинг США с AAA до АА+ и помещает его в список на пересмотр с возможностью понижения, - говорится в сообщении агентства. Еще и с возможностью понижения.

Такое "Ж-Ж-Ж" очень неспроста и случается в первый раз. Американцы сейчас, конечно, немного остолбенели от того, что их любимый инструмент вдруг применили и к ним. "А что, так можно было?" Оказывается, можно, и еще как.

При китайские эксперты объясняют свое решение совершенно безупречно, обосновывая его железной логикой и несколькими неуничтожаемыми аргументами.

Первое – ведущие политические партии США не могут договориться о решении проблемы с потолком госдолга. Если до 1-го июня республиканцы не договорятся с демократами поднять потолок, то Вашингтону придется объявлять дефолт. Сейчас потолок госдолга США составляет 31,4 триллиона долларов, но нынешняя администрация сделала все, чтобы пробить его вверх. Что и немудрено, если кроме дедушки с деменцией, который регулярно теряется в поисках выхода со сцены, американские власти олицетворяют его заместительница, по выражению ее собственной мамы, только что слезшая с кокосовой пальмы, и пресс-секретарь Белого дома, у которой два "положительных" качества – она черная и открытая лесбиянка – но как они помогают ей справиться с профессиональными обязанностями, никто из журналистов пула Белого дома рассказать не сможет. Джен Псаки на ее фоне – редкий изумруд.

Второе – в США продолжается банковский кризис, крупные региональные банки прекращают свою деятельность, что вносит нестабильность не только в работу ФРС но и американскую экономику в целом. И все это не лучшим образом сказывается на самочувствии американского доллара.

- Ухудшение финансовой устойчивости и частое нарушение потолка госдолга подрывают базу доверия доллару, - констатировали китайцы, которые, кстати, уже давно потихоньку по примеру России выводят свои вложения из американских государственных облигаций. И за прошедший год снизили свое присутствие ценных бумагах США на 14,2% или на почти 144 млрд. долларов.

Понятно, что сейчас такое снижение рейтинга ни на что в реальной экономике США катастрофически не повлияет. Хотя определенное негативное влияние окажет. Но это сигнал настолько явный, что отмахиваться от него в США не смогут. Потому что это тот колокол, который звонит по ФРС и доллару. Пока только звонит.

Хотя, например, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне AAA тоже на пересмотр с перспективой понижения. А очень авторитетное агентство Bloomberg уверено, что "даже если США удастся избежать наихудшего сценария — дефолта, мы считаем, что Fitch все равно должен понизить рейтинг США".

Процесс пошел. Пора его, как говорил первый и последний президент СССР, "углубить и ускорить". А там, смотришь, и до перестройки в США доживем. А если там еще и гласность начнется, то мы и весь мир не только про Байдена всю правду узнаем. Дай-то Бог "деду на перфокартах" в компании со слезшей с пальмы вице-президентом на второй срок дойти.

Гуд бай, Америка!

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем занят Зеленский, пока все ищут формулу мира для Украины

Стала известна суть китайского мирного плана по Украине (подробнее)

Немецкие офицеры пришли в ужас от садизма ВСУ: Украинские солдаты хвастаются казнями, пытками и свастикой

Немецкий генерал Андреас Марлов: Украинские солдаты демонстрируют видео с казнями и интересуются пытками в СС (подробнее)