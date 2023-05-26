Геннадий Онищенко рассказал, как не поймать птичий грипп с высоким процентом летальности

Любые варианты вируса могут попасть в нашу страну с птицами. Фото: Евгения ГУСЕВА

… - Геннадий Григорьевич, а вот, оказывается, на Украине сотрудники заповедника в Аскания-Нова собирали штаммы вируса птичьего гриппа, «который может преодолевать межвидовой барьер». Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. И ещё он отметил, что с начала спецоперации работники биолабораторий собирали штаммы Н5N8, это птичий грипп, как я понял, да, летальность которого может доходить до 40 %.

- Значит, Саша, не буду я вдаваться в те детали, которые вы изложили. Но дело не в этом.

Да, штаммы вируса птичьего гриппа на Украине, действительно, собирали, и работа в этом направлении, в самом деле, велась активная - в контакте с военными.

Но с началом СВО она прекратилась.

И тот господин, который этим занимался, сбежал. Он сам из Харькова.

Академик РАН, российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Смотали удочки.

- Нет, смотал он. И мне известна фамилия этого человека, который работал и, наверное, сейчас работает в одном из харьковских институтов.

- Трубочку поближе, Геннадий Григорьевич!

- Вот. И там, где-то, несколько сот проб, они были отобраны, запаяны и приготовлены к транспортировке.

- Со штаммами? Куда же их должны были везти?

- Ну, поскольку Украина не успела построить свои лаборатории… с высоким уровнем защиты, скорее всего, их - эти штаммы - увезли в Соединённые Штаты Америки.

Это вот как раз яркий пример, который принципиально подтверждает ту позицию, которую я уже - на протяжении более чем 15 лет, - постоянно заявляю.

Относительно того, что все эти американские лаборатории, которые созданы вокруг нашей страны, -они как раз и занимаются тем, что собирают штаммы.

- С болезнями, летальностью - 40 процентов?

- С 40-процентной или там с 60-процентной… Это все, может быть, даже, в данном контексте - неуместные детали. Потому что смертность зависит от того, как мы будем противодействовать болезни.

То есть - вакцинировать, правильно лечить людей.

А вообще, конечно, повторяю и подчёркиваю - задействована целая система, выстроенная Пентагоном вокруг нашей страны… Вот как раз сотрудники этих лабораторий и собирают те штаммы, которые у нас здесь имеются и которые к нам, в нашу страну, привносятся извне.

- Каким образом?

- С перелетными птицами - они со всего мира слетаются к нам летом в ту же, допустим, Якутию.

Вот туда, - там размножаются и снова перелетают с приходом зимы, осенью в Южное полушарие.

Это очень такой - природой созданный путь, через который можно, и американцы это прогнозируют и планируют, заносить нам любые варианты вируса.

Будь то природные, будь то - модернизированные, созданные с помощью биотехнологии и синтетической биологии - штаммы.

А то, что это собиралось, и собиралось не в мирных целях, - очевидно.

- Но насколько мы вообще защищены от этого?

- Мы защищены той системой, которая сегодня, по Указу Президента России Владимира Путина, успешно действует и называется «Стратегией биологической и химической безопасности» - она была утверждена ещё в 2019-м.

А сама наша система возникла после того, как американцы, мало того, что не соблюдали конвенцию о биологическом и токсичном оружии, подписанную в 1972 году, но и…вышли из нее.

В России же - в рамках противодействия новым опасным вызовам - действует четкий механизм, к которому подключены министерства и ведомства, правительство, все государственные структуры, в том числе, и Академия наук (РАН).

- А, есть, значит это противодействие, оно создано? Создается?

- Ну, я же вам сказал, есть Указ президента. Мы буквально в прошлом месяце, в Курчатовском институте, на заседании президиума Академии наук этот вопрос обсуждали.

Она есть, эта система противодействия, но она требует постоянного совершенствования.

Потому что - знания в этой области, возможности в этой области очень быстро меняются. Понятно?

- Ну, то есть, я понял, что на данный момент мы защищены от этих новых бед

- Для этого делается все возможное.

Биологическая безопасность страны – само это определение говорит о том, что все риски биологической безопасности обеспечиваются на допустимом уровне.

- А простым…

- Вы знаете, что такое слово «допустимый»?

- Да! А простым людям какой совет от академика Онищенко? То есть, меры предосторожности. Руки мыть, нос промывать…

- Александр Петрович, ну, давай, тема очень серьезная. Давай не будем утрировать.

- Нет, ну, просто чего нам делать?

- И нос иногда надо мыть. А руки - так постоянно. Ещё - слушать врачей и прививаться, когда это нужно.

Давайте завершим на этом. Всего доброго!

(кладёт трубку)

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