«40 тысяч в месяц только за свет!»: Уехавшие из России артисты в шоке от западных цен

Иноагент Прусикин* с любовницей Таюрской учится экономить. Фото: социальные сети

Артисты, которые уехали за границу в надежде, что там смогут продолжить карьеру – в ужасе от цен на аренду жилья и коммуналку. Кто-то сбежал «за мировой славой» еще несколько лет назад, а кто-то – год назад. Отъехавшие после начала СВО, пытались заработать «минуту славы» на скандальных политических высказываниях, но и это не добавило им работы. Всех отъехавших объединяет - шок от «коммунально-бытовых» цен.

Англия

Катя Кищук с сыном живет в Лондоне. Фото: социальные сети

Екатерина Кищук переехала на ПМЖ в Англию еще в 2019 году, а пожаловалась на слишком дорогую жизнь на чужбине в мае 2023 года. Кищук родом из Тулы, прославилась, когда стала солисткой группы «Серебро». У Кищук есть музыкальное образование, она сама пишет песни, работала как модель, снимаясь за границей в рекламных компаниях крупных брендов. В 2020-м Катя Кищук вошла в рейтинг Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» - ее оценили как музыканта. Три года назад она уехала в Англию – строить там музыкальную и модельную карьеру. Но пришлось сделать паузу – Кищук в 2021 году родила сына от британского рэпера Slowthai, с которым уже рассталась. Теперь работает – выпустила песни на английском, но заказов мало. Кищук рассказала о заработках: «Я подписана с talent-агентством - они дают мне работу, я куда-то езжу. Плюс я подписана на американское агентство, которое подкидывает мне работу: типа в Мексику слетать, еще куда-то. Делаю все, что делала в России, только не в таком широком масштабе…» Певица говорит: «Была парочка моментов, когда отказывали по работе, когда узнавали, что у меня русский паспорт… Но кто хочет, тот работает».

29-летняя Кищук на днях рассказала о ценах в Англии на аренду жилья и коммуналку: «За те деньги, за которые снимаю здесь - я бы снимала в Москве дворец. Моя квартира на Фрунзенской стоила 120 тысяч рублей: там были высокие потолки, четыре комнаты, большой балкон. Квартира здесь стоит в 2 раза дороже. Плюс коммуналка - а это еще половина стоимости аренды. Я получила счет за электричество в этом месяце 400 фунтов. Откуда появилась эта сумма?» 400 фунтов за месяц за свет – это 39 тысяч 524 рубля по сегодняшнему курсу. Снять трехкомнатную квартиру в долгосрочную аренду в недорогом районе Лондона стоит в среднем – 3000 фунтов (296 тысяч рублей) в месяц. Плюс коммуналка – в пересчете на наши деньги более 100 тысяч рублей. Еда тоже дорогая. Кищук поясняет: «Не понимаю, как люди с прожиточным минимумом здесь платят… Заказываешь салат с курицей - это стоит 25 фунтов, то есть 2 тысячи рублей за салат. А мы привыкли к «кухне на районе»…. Просто тратишь безумнейшие деньги на бытовые вещи…» К примеру, средняя зарплата медсестры в Лондоне 2200 фунтов (212 тыс. руб.) за месяц, примерно половина зарплаты – только оплата коммуналки. Катя Кищук зарабатывает больше.

США

Группа Little Big за минувший год стала дуэтом: вместо четырех человек поют два – иноагент Илья Прусикин* и его гражданская жена Софья Таюрская. Поют теперь редко. Любовники Прусикин* и Таюрская улетели в США, чтобы строить «мощную карьеру за границей». Только там они никому не нужны, несмотря на нарочито скандальные выходки Прусикина*. Богачи перестали их заказывать на свои праздники жизни – раньше концерт группы стоил $100 тысяч за частное мероприятие. Петь их приглашали часто после пиара с конкурсом «Евровидение». Теперь артисты тратят то, что заработали в годы былой популярности. И ездят в мини-туры, выступая в мини-залах для русскоязычного зрителя. Получили грин-карту, учат английский. Параллельно жалуются на дорогую жизнь за границей. Илья Прусикин* и Софья Таюрская арендуют трехкомнатные апартаменты в Лос-Анджелесе, где с ними живут еще три человека – их саундпродюсер, танцовщица и друг. Проживают пять человек, а платят за аренду Илья* и Софья. Цена аренды «трешки» за месяц $3500 (280 тысяч рублей).

Бывшие звезды группа «Литл биг» снимают на пять человек эти апартаменты. Фото: социальные сети

Израиль

Актер Анатолий Белый не скрывает, что пока часто «ныряет» в финансовую подушку безопасности, заработанную в России. Спектакли в Израиле и не частых гастрольных вояжах приносят небольшие (по сравнению с прежними) гонорарами. В Израиль Белый (настоящая фамилия Вайсман) уехал с женой и детьми. Устроился в местный театр «Гешер», также пытается зарабатывать антрепризой — ездит по малым залам с моноспектаклем, где читает политические стихи. Периодически артист жалуется, что заработки небольшие. Белый арендует жилье: «Мы сняли квартиру в Нетании, здесь у меня много лет живут мама, папа, сестры, братья». Долгосрочная аренда приличной (но не роскошной) четырехкомнатной квартиры в Нетании – 5500 шекелей (117 тысяч рублей) в месяц.

*Признан в РФ иностранным агентом.