Суд запретил Алле Пугачевой продавать дачу в Подмосковье за 225 миллионов

Даже сидя в Израиле, Алла Пугачева по-прежнему остается ньюсмейкером на Родине Фото: СОЦСЕТИ

Даже сидя в Израиле, Алла Пугачева по-прежнему остается ньюсмейкером на Родине. Так, на днях певица вновь оказалась на первых полосах из-за долга за свою знаменитую дачу на Истре.

Оказалось, за недвижимость в деревне Бережки Московской области, которой владеет с 1990-х годов, Примадонна не внесла очередной платеж. Дело в том, что часть земли, а именно, участок береговой линии (у дачи АБ есть собственный причал и спуск к воде, обнесенный забором) знаменитая хозяйка в свое время взяла в аренду у местных властей: по закону, выкупить берег нельзя, он относится к местам общего пользования.

У дачи Пугачевой есть собственный причал и спуск к воде, обнесенный забором Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Но очередной платеж Пугачева просрочила: набежал долг на 44 тысячи рублей плюс пени - еще 7 тысяч, из-за чего районная администрация обратилась в суд с иском о взыскании. Так что теперь уехавшая из России Алла Борисовна - участница судебного процесса.

Между тем, как стало известно KP.RU, на дачу в Бережках наложены ограничения, из-за которых недвижимость нельзя продать.

Дача поросла плющом. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

- Ограничения могут быть наложены в судебном порядке из-за каких-либо взысканий - налоговых, арендных задолженностей и так далее. Полагаю, это связано именно с долгом Аллы Пугачевой за арендованный участок, - объяснил KP.RU звездный адвокат Андрей Алёшкин. - Чтобы взыскать финансовые обязательства, законодатель блокирует сделку купли-продажи. В любом случае, ограничения накладываются только судом и исполняются судебными приставами.

Трехэтажный особняк площадью 1000 м2 расположен на участке в 50 соток. 1. Комнаты для гостей. 2. Гараж на три машины. 3. Молельня. 4. Беседка. 5. Холл и столовая. 6. Спортзал. 7. Выход на частный пляж. 8. Могилы любимых собак Пугачевой. 9. Хозблок. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

10. Баня. 11. Ротонда. 12. Гостиная. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тем временем, продажа дачи на Истре - вовсе не праздный вопрос для семейства Пугачевой. Пару месяцев назад недвижимость, подаренная артисткой внуку Никите Преснякову, всплыла на популярном сайте объявлений. Дом на 800 "квадратов" с шестью спальнями, бассейном, кинотеатром и собственным причалом предлагался покупателям за 225 млн рублей, однако, после шумихи в СМИ это объявление таинственно исчезло.