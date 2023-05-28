28 мая начался второй тур президентских выборов в Турции. Фото: REUTERS

Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая 2023 года. На них граждане республики изберут президента со сроком полномочий пять лет. Претендентов на высший пост в республике двое – действующий президент страны, председатель правящей правоцентристской Партии справедливости и развития 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от блока шести оппозиционных партий, председатель левоцентристской Народно-республиканской партии 74-летний Кемаль Кылычдароглу.

14 мая 2023 года в первом туре выборов за Эрдогана отдали голоса 49,52% избирателей, за Кылычдароглу - 44,88%, за кандидата от правого Альянса АTA (ататюркистов) Синана Огана – 5,17%. Поскольку никто из них не преодолел 50%-ный порог, борьба между Эрдоганом и Кылычдароглу продолжится во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая 2023.

Президентские выборы в Турции 28 мая 2023

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 17.00 по местному времени. На них будут установлены свыше 191 тыс. урн для голосования. Избирательным правом в стране обладают лица старше 18 лет - более 64 млн человек. Они получат два бюллетеня, на которых должны поставить печать для голосования со словом «EVET» (тур. «ДА») напротив фамилии одного из кандидатов. Для Турции традиционна высокая явка избирателей, в первом туре она составила 87%.

Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах и на КПП на границах проголосовало около 3,5 млн избирателей.

Запрет на обнародование итогов президентских выборов в Турции 28 мая 2023 года будет действовать до 21:00 воскресенья, но по решению ЦИК он может быть снят раньше. Экзит-поллы в Турции запрещены.

Действующий президент Турции выступает за сохранение фундаментальных исторических и исламских ценностей, а также многовекторную внешнюю политику. По словам Эрдогана, Москва и Анкара нуждаются друг в друге во всех возможных областях, и их отношения не менее важны, чем отношения Турции с США. Его основной соперник считает своим приоритетом вступление Турции в ЕС и приверженность политике НАТО. Не возражая против хороших отношений с Россией, Кылычдароглу в то же время обвинил ее во вмешательстве в выборы, не приведя никаких доказательств.

Кто победит во втором туре и когда подведут итоги?

Большинство опросов показывают лидерство Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая 2023 года. Он опережает Кылычдароглу на несколько процентов голосов. Шансы действующего президента повысились после того, как выбывший из президентской гонки Оган призвал своих избирателей проголосовать за Эрдогана.

По данным опроса, проведенного компанией KONDA, по итогам выборов Эрдоган может получить 52,7% голосов, а Кылычдароглу - 47,3%. Согласно опросу компании "Оздемир", Эрдогана готовы поддержать 53,9% избирателей, Кылычдароглу - 46,1%. Опрос компания "Ареда" дает 52,4% действующему президенту и 47,6% его сопернику. Однако, как следует из результатов опроса центра ORC, Кылычдароглу ненамного опережает Эрдогана (48,1 и 46,7% соответственно).