Собачье море: почему стерилизация не помогает решить проблему агрессии бездомных животных

Собак море, люди ходят по городу по пояс в собаках... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нападение в Оренбурге на девочку – не первое после съеденного на Пасху 8-летнего М.

Был еще 6-летний мальчик: 28 апреля его госпитализировали с диагнозом «укушенная рана левой кисти». Был той-терьер с 9-летней хозяйкой: стая набросилась на питомца, девчонка бросилась защищать свою собаку, в итоге, ее порвали, у той-терьера сломана лапка. Было видео: две огромные подъездные псины лежат на первом этаже у лестничной клетки и перекрывают выход, люди не понимают, как их обойти (наподдать веником нельзя, можно сесть)…

В общем, собак море, люди ходят по городу по пояс в собаках, такой результат хваленой ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат), действовавшей в стране четыре с лишним года.

Как она действовала, рассказал в интервью местному СМИ директор департамента ЖКХ мэрии Оренбурга Анатолий Байкаров:

- В год мы отлавливаем порядка 400 особей, а примерное количество [собак в городе] это около 10 000 особей. Вот вам и математика. Что при стерилизации и вакцинации 400 особей остается порядка 8,5 тысяч, и плюс собаки женского пола [которых мы не поймали] приплод приносят. По тем субвенциям, которые нам выделяет область, порядка 400 собак мы отлавливаем.

Директор департамента ЖКХ мэрии Оренбурга Анатолий Байкаров. Фото: Телеграм

То есть, это – как черпать ложкой море. Вернее, решетом.

Когда закон об ОСВВ только обсуждали, эксперты сразу говорили: программа эффективна, если одномоментно стерилизовать 80 процентов популяции. То есть, применительно к Оренбургу, это 8 000 собак, или, по сегодняшним рыночным ценам (по 20 тысяч рублей на особь ) - 160 миллиардов. На один Оренбург.

Возможно это? Реально?

В 2023-м область выделила Оренбургу деньги на отлов уже только трехсот собак. Байраков целый год ругался, пытался выбить нужную сумму – но после нападения на М. все равно уехал в СИЗО.

Ребенок утонул в собачьем море, о невозможности вычерпать которое кричал чиновник, но ответственным решили сделать именно его. И сделали.

Вот только уберечь нынешнюю малышку это не помогло. Потому что дело-то не в чиновнике.

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