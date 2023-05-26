Новые поправки в КоАП запрещают россиянам есть мясо

Тихо принятые Госдумой во вторник, 23 мая, поправки в Кодекс об административных правонарушениях полностью обесценили громко анонсированный ею же закон об эвтаназии бродячих собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тихо принятые Госдумой во вторник, 23 мая, поправки в Кодекс об административных правонарушениях полностью обесценили громко анонсированный ею же закон об эвтаназии бродячих собак.

Напоминаю: нам обещали вычеркнуть из федерального закона об ответственном обращении с животными строчку о обязательном выпуске стерилизованных собак на улицы, это раз, и разрешить регионам разбираться со стаями любыми методами.

Вот это "любыми" депутаты и перечеркнули.

Поправки представляют собой три новые статьи в КоАП, и первая из них: "жестокое обращение с животными карается штрафами, и для физлиц, и для юрлиц, и для чиновников".

Вроде нормально, да? На первый взгляд.

Но что такое жестокое обращение?

Определение содержится в ругаемом законе об ответственном обращении с животными, и там это любые действия, которые могут привести к гибели или повреждению здоровья зверя: жаждой, голодом, побоями, неправильным содержанием, не оказанием ветпомощи, выбрасыванием на улицу - лишать животное жизни, в принципе, запрещено.

Раньше это была только декларация, теперь за нарушение установлена ответственность в КоАП.

А, значит, барабанная дробь... когда полномочия по бездомным собакам 30 мая передадут в регионы, чиновники снова будут выбирать между "поцеловать в мохнатую задницу и выпустить" и "запереть в клетки и тратить миллиарды, которых нет": единственный действенный и дешёвый способ убрать стаи - усыпление - прямо запрещён КоАП.

Ай, браво. Вот, обманули, так, обманули.

А ведь депутат Бурматов сразу говорил, что передаст в регионы только полномочия лучше кормить и учитывать бездомных собак.

Но и это ещё не конец.

Закон об ответственном обращении с животными, так уж в нём написано, касается только домашних животных-компаньонов, зверей в зоопарках и бродячих собак и кошек: он не работает в отношении сельскохозяйственных животных, рыболовства, рыбоводства, охоты, дикой природы и лабораторных животных.

А вот статья КоАП, которую так лихо приняли сейчас депутаты, сформулирована так, что касается ВСЕХ животных, без ограничения. Всех вообще.

То есть: нельзя будет убить коровку. Нельзя вынуть из воды рыбку. Любое производство мясной продукции с момента принятия нового КоАП под запретом, потому что влечёт гибель животного.

Под запретом работа дератизаторов, за гибель крыс в подвале - штраф. Я не шучу.

Сельскохозяйственные стада, которые нельзя отправить на забой, надо будет хорошо кормить и содержать до смерти.

Вы скажете: что за бред? Принудительное вегетарианство никогда не обсуждалось!

Боги, но ведь и свободное пребывание клыкастых зверей на улицах когда-то казалось бредом! Я прямо помню свои мысли: "Но не отдадут же они нас на съедение?", - а они - оп! - и отдали.

Абсурдная статья в КоАП, запрещающая человеку сколь угодно гуманно убивать ЛЮБЫХ животных, даже вредных для него и даже для пропитания, принята Госдумой окончательно, во втором и третьем чтении.

Впереди только Совфед и президент.

Уберут они заложенную "мину", или нам всем предстоит есть капусту, скоро увидим.

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