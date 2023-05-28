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28 мая 2023 15:15

Мария Захарова: Вашингтон давно вынашивает идею убивать русских

Захарова пообещала ответ России на слова сенатора США Грэма об "убийстве русских"
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировала русофобские слова американского сенатора Линдси Грэма.

В разговоре с Владимиром Зеленским сенатор Грэм цинично заявил: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

- Это действительно тренд у определенной части американской элиты. Вы думаете, что сенатор Грэм одинок в своей нацистской риторике? Что он уродское исключение? Ошибаетесь. Несколько месяцев назад в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Джордж Буш (младший из династии американских президентов) ровно так и сказал, полагая, что общается с киевским режимом: «Ваша задача - убить как можно больше русских».

После того, как мы об этом заявили на брифинге в МИД, американская пропаганда начала отыгрывать назад. Мол, это такая российская дезинформация, потому что Буш сейчас не у власти и не влияет на политические решения.

Во-первых, это не так. Потому что Буш-младший - действующий представитель определенного политического сегмента, он выступает на конференциях, руководит политологическими симпозиумами. Во-вторых, он из клана людей, которые знают, о чем они говорят. И вот сейчас, теперь уже официально, американский сенатор произносит ровно такую же фразу.

Эта мысль циркулирует в американском истеблишменте устойчиво. Она не имеет отношения к американскому народу, который понятия не имеет, что его руководство несет вовне. Если бы вместо слова «русский» в этой речи стояли бы, например, «афроамериканцы» или «гватемальцы», вы можете себе представить дальнейшую судьбу сенатора Грэма?

Мы сохраняем спокойствие, но с нашей стороны будет соответствующая реакция. Мало того, мы используем это в качестве доказательной базы того, что такие же идеи они распространяли достаточно давно, прикрываясь различными словесными формулами. Многие нам не верили, когда мы говорили о нацизме, который вызревал на территории Украины при спонсорстве и идейном руководстве со стороны Запада. Нет, это так и есть.

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