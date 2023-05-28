"Страна может с головой нырнуть в стан Запада и это страшно": как Турция проголосовала на выборах президента

28 мая Турция проголосовала на выборах президента. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Второй тур президентских выборов в Турции прошел в воскресенье. На них граждане республики избирали президента со сроком полномочий пять лет. Претендентов на высший пост в республике было двое – действующий президент страны, председатель правящей правоцентристской Партии справедливости и развития 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от блока шести оппозиционных партий, председатель левоцентристской Народно-республиканской партии 74-летний Кемаль Кылычдароглу.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

14 мая 2023 года в первом туре выборов за Эрдогана отдали голоса 49,52% избирателей, за Кылычдароглу - 44,88%. Поскольку никто не преодолел 50-процентный порог, борьба между Эрдоганом и Кылычдароглу продолжилась во втором туре.

Он прошел в Анкаре точно так же, как и первый: тихо, спокойно, с высокой явкой. Публика на улице резко отличается от того, как она выглядит обычно: сегодня люди одеты празднично, идут чаще всего парами или целыми семьями.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

В школах, в которых открыты избирательные участки, одна и та же картина: очень много людей, спокойная обстановка. Проголосовав, многие ещё какое-то время остаются в школьной дворе, сидят на лавочках, разговаривают.

Возле школ дежурит полиция, при этом полицейские расслабленно сидят во дворе вместе с отдыхающими после волеизъявления избирателями, беседуют, смотрят в телефоны.

- У нас тут всё спокойно, и не только у нас на участке, но и по всей Турции, насколько мне известно, никаких нештатных ситуаций нет, - говорит полицейский, косясь на мой телефон. – Только вы меня не снимайте – нам нельзя попадать в кадр… Видите, у входа стоят несколько инвалидных колясок? Это для удобства пожилых избирателей, которым тяжело передвигаться.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

В это время во двор школы въезжает частная машина, из неё, прихрамывая, осторожно выходит женщина в очень преклонном возрасте.

- Вообще-то, частным машинам сюда заезжать нельзя, но мы идём навстречу людям, - замечает полицейский.

Такая же невозмутимая обстановка и в классах, распределенных по адресам избирателей.

- Как и в первом туре, сегодня высокая явка, всё проходит в обычном режиме, никаких нарушений нет, - рассказали в избирательной комиссии.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

К журналистам, даже иностранным, здесь доброжелательное отношение: разрешают снимают с любого ракурса и даже не возражают против съёмки чистого бюллетеня с печатью, которые выдаются голосующим.

В каждом классе неотлучно находятся несколько наблюдателей от разных партий.

- У нас замечаний пока нет, мы тут самого утра. Потом будем присутствовать при подсчёте голосов и записывать их себе в специальные карточки. А потом данные с этих карточек передадим в свою партию: они ведут собственный подсчёт голосов, - объясняет мне мужчина, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Женщина, выйдя из кабинки, подаёт конверт с бюллетенем своему 7-8-летнему сыну, который с гордостью опускает его в ящик под одобрительные улыбки членов комиссии.

- Лучше не снимать, что ребёнок бросает бюллетень, будут потом говорить в России, что в Турции дети голосуют, - озабоченно бормочет кто-то из наблюдателей, глядя на меня с сомнением.

- Не волнуйтесь, - отвечаю я. – У нас тоже дети с удовольствием опускают бюллетени – приобщаются к историческому процессу!

- А, ну тогда ладно, - облегчённо вздыхает бдительный товарищ.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Избиратели не слишком стремятся поделиться информацией о своём голосовании. Большинство отказывается или отшучивается дежурными фразами о надежде на хорошее будущее Турции.

Те же, кто решился высказать свою позицию, преимущественно поддержали Кемаля Кылычдароглу. Впрочем, называть свои имена они отказались:

- Мы хотим перемен, Эрдоган засиделся в кресле, хватит уже, надоело, - говорит избиратель среднего возраста. - Я всю жизнь голосовала за Народно-республиканскую партию, и сейчас голосую за Кылычдароглу, меня ничто не собьёт этого курса. Выиграет ли мой кандидат? Думаю, что нет.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Я хочу, чтобы в Турции была прозрачность, чтобы правил ум не одного человека, а государства, чтобы не было политики, которая разделяет народ по религии и национальностям. Верю в то, что нужно вести не разрушительную, а конструктивную, принципиальную политику с нашими соседями. Турции нужно избавиться от лицемерия, при котором кажется, что мы с Россией друзья, но при этом оружие продаётся Украине. А также пора отправить миллионы беженцев обратно в Сирию. Поэтому нужны перемены. Кылычдароглу для меня только начало. Нужно очень многое менять, - объясняет свой выбор молодой мужчина.

Любопытное мнение удалось получить от наших соотечественниц, имеющих как российское, так и турецкое гражданство, - их в Турции достаточно много.

- Многие «русские жёны», которые замужем за турками, голосуют так же, как их мужья, - говорит россиянка Ирина, много лет живущая в Анкаре. - Причём даже возможность уединиться в кабинке и проголосовать так хочешь – ведь никто не проверит! – не способствует выражению собственного мнения. Это какой-то автоматический синдром. Похоже на футбольные кланы – вы знаете, что Турция разделена на фанатов футбольных клубов «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ». За кого муж – за того и жена, и это даже не обсуждается. Как ни странно, но здесь сработал тот же самый алгоритм. Но мы с мужем проголосовали по-разному: муж за Кылычдароглу, я за Эрдогана. Я ему сказала, что тоже гражданка Турции, имею право голосовать, за кого считаю нужным, и он согласился с этим.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

При этом женщина признаёт, что ее выбор вовсе не идеален – Эрдоган ведёт странную политику в отношении банковских ставок, из-за чего разгоняется инфляция.

- Но сейчас намного важнее внешнеполитическая позиция: Эрдоган показал, что умеет лавировать, соблюдать баланс между Россией и Западом, и я надеюсь, что он сумеет удержать Турцию от скатывания в международные конфликты, которые бушуют вокруг. Насчёт Кылычдароглу такой уверенности нет, он сам сказал, что его приоритет – Запад и НАТО. А это значит, что Турция может с головой нырнуть в стан западной коалиции, и страшно представить, к чему это может привести. Если Турция выступит против России, - тогда все наши инфляционные страдания покажутся детскими печалями. Поэтому я за Эрдогана, - поясняет наша соотечественница.

В Турции принято не только социальное, но и административное разделение людей по политическим взглядам. Каждый город неофициально разделён на кварталы, где преимущественно проживает консервативное либо светское население. А бывают целые города, которые исповедуют ту или иную философию – это наглядно видно на любых выборах, когда кандидат с определёнными политическими и идеологическими установками гарантировано набирает в этих городах или даже целых регионах подавляющее большинство голосов.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Анкара не исключение. Например, район Чанкая известен либеральными взглядами, женщин с покрытой головой здесь практически нет, и местные жители обычно голосуют за партию Кылычдароглу. В то время как в столичном районе Синждан, наоборот, преобладают консервативные и религиозные взгляды – там, как правило, голоса уходят Эрдогану.

- Я проголосовал за Эрдогана, - говорит житель Синджана Баки. - Его обвиняют в том, что растут цены. Но при чём тут Эрдоган? Цены и так всегда растут, где они падают? Экономика в мире так устроена, и незачем винить в этом президента. А оппозиции я не доверяю, потому что она связана с террористической организацией - Рабочей партией Курдистана. Не достанется ей моего голоса.

В 17.00 избирательные участки по всей Турции закрылись, начался подсчет голосов. Ожидается, что ближе к полуночи будет ясно, кто станет новым президентом республики.

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