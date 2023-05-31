Китай расширяет сотрудничество со странами Центральной Азии

19 мая под председательством Председателя КНР Си Цзиньпина в Сиане состоялся первый Саммит "Китай-Центральная Азия", в котором приняли участие Президент Казахстана К.-Ж. Токаев, Президент Кыргызстана С. Жапаров, Президент Таджикистана Э. Рахмон, Президент Туркменистана С. Бердымухамедов и Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев. Фото: корреспондент агентства «Синьхуа» Дин Хайтао

В китайском городе Сиань завершился двухдневный саммит «Китай - Центральная Азия». Это первый очный форум, на котором встретились председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры бывших постсоветских республик: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Участники саммита, который китайский лидер назвал «новой эрой» в отношениях с регионом, договорились о расширении сотрудничества и регулярном взаимодействии. Встречи глав стран Центральной Азии и руководства Китая будут проходить поочередно каждые два года. Следующий саммит шести лидеров состоится в 2025 году в Казахстане.

Путь в Европу

На форуме Си Цзиньпин выступил с предложением о сотрудничестве в стратегически важных сферах - от расширения торгово-экономических связей до политического диалога и обеспечения мира в регионе. Китай рассматривает саммит как возможность наладить стабильное взаимодействие со странами Центральной Азии и укрепить партнерство в таких областях, как промышленное развитие и инвестиции, сельское хозяйство, транспорт, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, образование, здравоохранение.

Си Цзиньпин пообещал, что Китай примет новые меры по упрощению торговли и обновит двусторонние инвестиционные соглашения со странами Центральной Азии, чтобы вывести масштабы товарооборота между ними на новый уровень. КНР также собирается наращивать объемы трансграничных грузоперевозок с государствами-участниками саммита. Еще один крупный логистический проект - строительство Транскаспийского международного транспортного коридора, ведущего из Китая в Турцию и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Его развитие ускорит модернизацию существующих пунктов пропуска между КНР и бывшими постсоветскими республиками, обеспечит строительство транспортных хабов для железнодорожных грузоперевозок из Китая в Европу и даст толчок для создания зарубежных складов в странах Центральной Азии.

Си Цзиньпин возглавил первый Саммит "Китай-Центральная Азия" и выступил с программной речью. Фото: корреспондент агентства «Синьхуа» Шэнь Хун

Борьба с бедностью и создание рабочих мест

В сфере энергетического сотрудничества КНР предлагает ускорить строительство линии D газопровода Китай - Центральная Азия, увеличить торговлю нефтью и газом, а также активизировать взаимодействие в области мирного использования атомной энергии. По словам Си Цзиньпина, Китай готов расширять партнерство в области зеленых инноваций. В их числе - освоение и упорядочивание засоленных и щелочных земель, водосберегающее орошение, создание высокотехнологичных предприятий и индустриальных парков информационных технологий в Центральной Азии.

Лидер КНР предложил разработать совместные планы в области борьбы с бедностью. Для этого руководство Китая готово ввести меры поддержки предприятий, работающих в Центральной Азии. Китайские компании будут поощряться на создание новых рабочих мест для местного населения. Китай также собирается предоставить центральноазиатским странам финансовую поддержку и безвозмездную помощь в размере 26 миллиардов юаней (около 3,72 миллиарда долларов).

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов помочь Центральной Азии наращивать потенциал в сфере безопасности и обороны для обеспечения стабильности в регионе. Пекин намерен способствовать укреплению потенциала правоохранительных органов и армий стран региона. Китайский лидер пообещал поддержать их усилия по борьбе с терроризмом, а также работать с ними над укреплением кибербезопасности.

Председатель КНР также заявил о готовности Китая активизировать международное научно-техническое сотрудничество со странами Центральной Азии и прилагать совместные усилия для содействия модернизации шести стран.

КСТАТИ

По Шелковому пути – на туристическом поезде

В ходе саммита лидер КНР пригласил страны Центральной Азии принять участие в программе «Культурный Шелковый путь» для культурного обмена и сотрудничества. Китай собирается построить больше центров традиционной медицины, а также запустить специальные туристические поезда, предназначенные для содействия гуманитарным проектам, сообщил Си Цзиньпин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новая веха в отношениях

Саммит «Китай - Центральная Азия» является новой вехой в китайско-центральноазиатских отношениях, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Отвечая на вопросы журналистов после завершения форума, глава китайского МИДа сообщил: шесть стран подписали более 100 соглашений по сотрудничеству в разных сферах.

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил на саммите о ряде крупных инициатив. В ходе форума Китай подписал соглашение о взаимном безвизовом режиме с Казахстаном. Кроме того, официально стартовал Год культуры и искусства КНР и стран Центральной Азии. Цинь Ган подчеркнул, что эти инициативы придали толчок укреплению китайско-центральноазиатского сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства убежден, что саммит послужит новым примером для развивающихся стран в плане сплоченности и самоусиления. Цинь Ган также заявил о готовности Китая и стран Центральной Азии оказать друг другу поддержку в ключевых вопросах, касающихся суверенитета, безопасности и развития взаимных интересов.