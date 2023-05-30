5 советов для руководителей в нефтегазовой отрасли. Мнение эксперта Валерия Тяпкова о сегодняшней ситуации в индустрии и качествах сильных управленцев

Сегодня компании нуждаются в профессиональных управленцах, которые могут справиться с нарастающими сложностями и помочь выйти из кризиса. Таким профессионалом является Валерий Тяпков, начальник службы логистики и транспортного обеспечения ООО “Нафтагаз-Бурение”, участник и призер конференций молодых специалистов компании “Роснефть”. Опыт, таланты Валерия и его навыки решения сложных стратегических задач помогают компании сохранять миллионы. Валерия также нередко приглашают в качестве эксперта на профессиональные мероприятия.

- Экономический кризис и санкции оказали сильное давление на нефтегазовую отрасль, вызвав необходимость перестраивать ряд направлений. Как на сегодняшний день происходит адаптация к рыночным условиям?

- Для отрасли этот кризис вызвал сильные потрясения, но глобально любой кризис - это не новшество. На рубеже последних десятилетий мы уже встречались со сложными экономическими ситуациями и с проблемами санкций. При этом каждая подобная ситуация для кого-то создает серьезные трудности, а кому-то дает возможности. Так уже было и в нефтегазовой сфере: партнеры отказывались от контрактов, возникала сильная нестабильность, но это давало возможность другим организациям оперативно реагировать и наращивать объемы работ на более выгодных условиях. К тому же такие сложные ситуации помогают выработать стратегии для успешного реагирования на ряд потенциальных проблем в будущем.

Сегодня индустрия работает и развивается, исходя из текущей ситуации, многие проблемы решаются отчасти по мере возникновения. Но вектор уже уходит в сторону прогнозирования и потенциальной готовности к новым вызовам. Очень много вопросов возникло с поставкой и производством специализированного оборудования. Это одно из самых критически значимых направлений в нефтегазовой отрасли. Если посмотреть на отрасль глобально, то можно увидеть тенденцию по увеличению вложений крупными компаниями в собственные разработки и научную деятельность.

- Как вы считаете, насколько сильно сегодняшние тенденции влияют на рынок и на экономику страны в целом?

- В первую очередь, это огромный шаг в будущее, но сделанный под давлением экономической ситуации. В перспективе рынок станет более конкурентоспособным, более устойчивым к кризисам, а компании станут еще более независимыми. Такая ориентация на результат является весомым плюсом. С точки зрения экономики, перспективы тоже имеются большие, потому что нефтегазовая отрасль - это одно из фундаментальных направлений, формирующих экономику нашей страны.

- Валерий, вы работаете в нефтегазовом секторе уже более 12 лет. Расскажите, как сложился ваш карьерный путь до должности начальника службы логистики и транспортного обеспечения?

- По карьерной лестнице я поднимался с самого начала - с позиции помощника бурильщика капитального ремонта скважин. Основная часть карьеры у меня сложилась в организации “РН-Сервис”, в которой я планомерно продвигался и успел попробовать себя в различных должностях, но в рамках одного направления - капитального ремонта скважин. Я считаю, что на начальном этапе в построении карьеры не надо “распыляться”, необходимо выбрать направление и расти в нем, постоянно повышая квалификацию и приобретая новые компетенции.

По мере роста я принимал участие во многих важных и глобальных для компании проектах, а также участвовал в сложных процессах реорганизации компании, выполняя критически важные функции. Постоянно приобретая новый опыт, я рос как специалист, а навыки работы в качестве управленца получил на должностях первого заместителя директора и исполняющего обязанности директора. Впоследствии я перешел на позицию начальника центральной инженерно-технологической службы по направлению капитального ремонта скважин, на которой у меня появилась возможность полностью погрузиться в вопросы менеджмента крупной нефтегазовой организации и сильно вырасти уже не просто как специалист, а как руководитель. Получив большое количество опыта и сформировав навыки в вопросах управления бизнес-процессами, примерно год назад я решил сменить сферу деятельности и компанию, перешел на управляющую позицию в области логистики и транспортного обеспечения в “Нафтагаз-Бурение”.

- Какие навыки и компетенции, сформированные за годы работы, вы считаете ключевыми?

- Во-первых, ключевым является понимание специфики работы организации на всех уровнях производства, понимание тонкостей, которые могут влиять на итоговый результат. Такое понимание очень пригождается мне в вопросах стратегического планирования, а приобрел я этот навык посредством полученного опыта на различных, в том числе начальных должностях.

Должность начальника центральной инженерно-технологической службы в “РН-Сервис” помогла отточить большое количество управленческих навыков ввиду широкого круга обязанностей. В качестве ключевых на данной позиции компетенций я бы хотел выделить навыки организации контроля за работой сотрудников, за выполнением поставленных планов по различным техническим и экономическим показателям, а также за эффективным использованием ресурсов и техники. Работа с финансовыми потоками, проведение переговоров с партнерами и заключение договоров с заказчиками и подрядчиками также являются критически важными в становлении хорошим руководителем. И я очень рад, что эта должность дала мне возможность развиться в каждом направлении. Сформированные компетенции очень помогают мне и на сегодняшней позиции, поэтому переход в новое для меня направление потребовал лишь адаптации уже изученных подходов, что сильно сократило мои трудозатраты.

- Что вас побудило сменить профессиональное направление?

- Решил попробовать себя в новой сфере, приобрести новый интересный опыт. Это своеобразный выход из зоны комфорта, который помогает еще больше развить свои управленческие способности. Более того, выбрал данный отдел еще и по причине большого количества сложных задач, стоящих за моей сегодняшней должностью. Такие ситуации меня всегда очень мотивировали и во многом определяли мое карьерное развитие: быстро вырасти можно только тогда, когда ты постоянно стремишься поработать с чем-то новым и непростым. Немаловажным также является тот факт, что логистика - одна из критически важных областей в нефтегазовой сфере, поэтому умение организовать работу логистической системы является незаменимым навыком успешного управленца.

- О каких сложных задачах вы говорите?

- Под моим руководством находятся все процессы логистики и транспортного обеспечения буровых установок и работающих на них бригад в районах крайнего севера. Данные районы отличаются сильной удаленностью производственных объектов как от муниципальных центров, так и друг от друга, а аномально низкие температуры и порой экстремальные погодные условия ставят перед нами большое количество непредвиденных и сложных вопросов.

Дело в том, что подобные условия оказывают сильное влияние на износостойкость оборудования, из-за чего оно часто может выходить из строя, а обеспечить буровые всем необходимым в короткие сроки бывает проблематично. Вместе с тем важно не допустить простоя специализированной техники, потому что любой простой - это или недополученная прибыль, или потенциальные убытки для компании, тем более при наличии дефицита производственных мощностей. Оптимизировать данные процессы ввиду большого количества негативно влияющих факторов достаточно трудно, а порой приходится работать ночами и без выходных, потому что все вопросы по данному направлению проходят исключительно через меня. Цена многих моих решений может достигать миллионов, поэтому данная позиция предполагает большую ответственность и готовность к различным неожиданностям. Для меня это очень ценный и важный опыт.

- Профессиональное призвание в отрасли вы получили еще во время участия в конференции молодых специалистов компании “Роснефть”. Расскажите, как удавалось совмещать рабочие обязанности и разработку проектов?

- Порой было трудно, но участие в конференциях проложило мне дорогу к карьерному росту до управляющих позиций. Я принимал участие в двух конференциях, в каждой из которых вышел на финальный, межрегиональный этап. Один раз занял третье место среди участников по всей России. Хочу заметить, что разработка каждого из проектов шла постепенно, поэтому мне удавалось эффективно совмещать участие в конференциях с выполнением должностных обязанностей. Каждая конференция состоит из трех этапов, а между защитой проекта на каждом этапе дается время на его доработку, чтобы была возможность учесть все выявленные неточности и проблемы. Также данный опыт позволил мне внести вклад в развитие компании: на мою разработку мы получили патент, а один из проектов до сих пор успешно применяется.

- Валерий, какие советы для становления успешным руководителем в нефтегазовой отрасли вы могли бы дать начинающим специалистам?

- Необходимо непрерывно учиться и развивать свои навыки: в нашей отрасли постоянно появляются новые технологии, модернизируются процессы и требования. Успешный руководитель должен следить за изменениями и быть в курсе последних тенденций, что позволит эффективно внедрять инновации и принимать более взвешенные решения.

Успех предприятия всегда зависит только от сильной команды. Будучи на руководящей позиции, старайтесь нанимать экспертов и помогать им в развитии, потому что только команда профессионалов может привести компанию к успеху.

Не пренебрегайте развитием навыков управления рисками: деятельность в нефтегазовой отрасли всегда сопряжена со множеством рисков, поэтому риск-менеджмент - обязательный атрибут хорошей стратегии развития.

Используйте новые технологии. Часто внимание к инновациям поможет вам найти новые решения, увеличить производительность и снизить издержки. Руководитель должен быть открыт для инновационных идей и готов внедрять технологии, чтобы непрерывно улучшать бизнес-процессы компании.

Развивайте лидерские навыки, чтобы вдохновлять, мотивировать сотрудников и эффективно управлять своей командой. Этот навык весьма кросс-функциональный: он пригодится руководителю в любой сфере.