«Понятия не имею, что такое «Поле чудес». Ни одного раза не смотрел»: Леонид Якубович – о работе, страхе смерти и патриотизме

Якубович высказал свое отношение к эмиграции словами поэта Гамзатова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждую пятницу уже 33 года Леонид Якубович на телеэкранах с программой «Поле чудес». Он -ведущий и художественный руководитель «Поля чудес». Программа стала долгожителем из-за стабильных рейтингов. Народ Якубовича знает и любит. Леонид Аркадьевич сейчас играет в драматических спектаклях, но для миллионов телезрителей он остается ведущим передачи «Поле чудес». В интервью для канала на YouTube «Эмпатия Манучи» Леонид Якубович объяснил – почему никогда не смотрит готовые выпуски «Поле чудес».

Про «Поле чудес»

«Чтобы не повторяться. Я однажды дал себе слово: никогда не видеть «Поле чудес» на телевидении. Меня это спасло. Увижу свои эмоции, какой-то поворот головы, удачную шутку – начну привыкать к этому. Я понятия не имею, что такое «Поле чудес». Ни одного раза не смотрел. И в доме моем запрещено говорить об этом вообще, и мои друзья знают - об этом никто не говорит. Передачу готовит команда - огромный труд целой группы людей. Которую я принимаю как некий огромный торт, теперь мне надо только принести и сказать смотрите как это вкусно, от того как я скажу, будет зависеть почувствуют ли зрители вкус. Кроме того, что это действительно вкусно…

За 33 года никто с канала не вмешивался в мою работу. У меня только саморедактор. Никто мне не сделал замечания ни разу. Это хорошо, но бывали случаи, когда хотелось, чтобы кто-то сказал: «Старик, понимаешь, надо…» Хотя зачем вмешиваться. - и так рейтинги высокие, люди довольные. Почти все. Всем не можем нравиться. Как за 33 года не надело? Это тоже самое, что спросить у хирурга: как ему не надоело резать 80 лет одно и тоже. Как может надоесть? Это работа. Ее надо делать хорошо или не делать никак. К сожалению, я не могу схалтурить. Будет сразу видно. Сожаление? Иногда бывает сожаление. Я предполагаю, что, наверное, еще мог бы сделать что-то хорошее где-нибудь в другой области. Но это легкая грусть как облачко на небе… У меня лежит папка с проектами, которые я придумал: предлагал, но они почему-то не пошли. Сначала горевал по этому поводу. Но что теперь сделаешь. На мой взгляд хорошие проекты – люди говорили «замечательно», но пока не надо. Ну не надо – и не более того. Раньше переживал очень, но что сделаешь…»

Про страх смерти и наследников

«Много потерь… Сейчас два модельера ушли (Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин – прим Авт.) – не могу сказать, что мы были друзья-друзья, но мы были в замечательных отношениях. С Вальком просто нельзя было быть в худых отношениях – бесконечно улыбающийся обаятельный человек. При этом у него был металлический характер. Так жалко… Мы сидели рядом за столами на юбилее Винокура, за несколько дней до этого. Тяжело переживать потери… Хотя у меня мать врач, и потом я много раз видел тяжелые ситуации. Но я, наверное, больше никогда не пойду на проводы, перенасыщен расстройствами. Просто не могу на это больше смотреть… Боюсь ли смерти сам? Наверное… просто очень не хочется. Редко думаю об том. Но тем не менее надо мной висит это «легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить…» (цитата Ивана Тхоржевского – прим.) Часто видел тяжелые уходы. Это висит перед глазами… Однажды мы стояли в храме на прощании, перед отпеванием вышел молодой священник и обращаясь ко всем неожиданно сказал: «Зачем вы плачете? Почему такие горестные лица? Он ведь в свет уходит, он уходит туда, где лучше. Что же вы за него не радуетесь?» Мозги просто мне перевернул, я запомнил.

Что останется после меня? Думаю, я воспитал детей очень хорошо. Сыну 50 лет, внучке 23 года, дочке 25 лет. Красивые, воспитанные, образованные люди. Мы сюда пришли, что передать лучшее тем, кто идет за нами. И дети мои, и внучка моя – я их удерживал, чтобы не бросили институт – так хотели помогать. И дочь, и сын, и внучка говорили: «Мы идем работать. Ты работаешь один. Мы должны помогать!». Я их удерживал. Сейчас работают (дочь - в IT-компании, сын - на Первом канале в департаменте информационных программ, внучка Соня -менеджер во «Вкусно и точка» - прим. Авт). Вижу как они ведут себя, как разговаривают на родном языке… Дети и внуки воспитаны так, что я понимаю: эти не пропадут. Мы с женой сделали немало, чтобы и сын жил самостоятельно – у него своя квартира, и у дочери своя квартира. Все что у меня есть останется им. А кому еще? Но материальные блага не главное (хотя и важная вещь)...»

Про патриотизм и уехавших коллег

«Патриотизм – это воспитание, с детства ощущение что я это и есть часть Родины. Это не слова – это дело. Говорить можно все и даже при этом топать ножками, хлопать в ладони и кричать «какой я», но при этом надо понять, что ты сделал для этого... Я много раз был в доме у великого человека Расула Гамзатова, он однажды мне сказал великую фразу: «Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь, можно жениться, можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат. Но где-нибудь, когда-нибудь, кто-нибудь намекнет тебе, что ты здесь чужой. Обязательно. Жить можно только со своими, и только свои все поймут и все простят».

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