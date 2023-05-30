«Грохот раздался в пять утра, службы приехали очень быстро»: Очевидец рассказал об атаке беспилотника в Москве

Место «влета» отлично видно издалека - на 14 этаже разбито окно Фото: Александр РОГОЗА

Одним из домов на территории Москвы, в который этим утром врезался беспилотник, стала 30-этажка на Ленинском проспекте. Место «влета» отлично видно издалека - на 14 этаже разбито окно. Весь периметр оцеплен полицейскими. У дома стоит несколько пожарных машин (на всякий случай). На месте работают сотрудники МЧС и других ведомств.

- Где-то в пять утра грохот раздался, - рассказал корреспонденту сайта KP.RU житель дома. - Я встал, посмотрел окна - вроде бы все в порядке. Снова лег спать. А минут через двадцать в домофон позвонил охранник, попросил еще раз посмотреть фасад: «У вас все целое?» Я удивился. Да, говорю. И тут появился сильный запах керосина. Прямо до рези в глазах. Потом уже мне сказали, что в дом врезался беспилотник. (Многие модели БПЛА, как и прочие летательные аппараты, заправляются керосином, - Авт.).

По словам мужчины, беспилотник влетел в окно соседней квартиры, через стенку.

- Буквально три метра и это были наши окна. Само «тело» вошло в комнату, а крылья упали на парковку.

Наш собеседник сообщил, что в пострадавшей квартире живет девушка, у нее сегодня ночевали две подруги.

- Насколько я понял, они после удара даже не проснулись, беспилотник вошел в окно другой комнаты. Охранник их разбудил. Начали выводить людей - буквально в течение пятнадцати минут четыре этажа над четырнадцатым этажом и четыре снизу были эвакуированы.

- Службы быстро приехали?

- Очень быстро. Когда после звонка охранника я выглянул в подъезд, полиция уже была. Потом приехали все остальные. Минут через сорок нам сказали, что с БПЛА «нужно еще поработать».

Известно, что этим утром беспилотники также врезались в жилые дома на Профсоюзной улице и Новой Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не поддаваться панике:

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию».