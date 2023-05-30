БПЛА упали на жилые дома в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром, 30 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких беспилотников на жилые дома в столице.

- Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося, - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что никто не пострадал, и призвал доверять только официальным источникам информации.

Позже Собянин сообщил, что экстренные службы города эвакуировали жителей двух домов, пострадавших после падения БПЛА.

- Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры, - уточнил он.

В это же время о работе ПВО сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, - рассказал глава региона в своем Telegram-канале, призвав жителей Подмосковья к спокойствию.

Дептранс Москвы информировал о перекрытии движении по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Ведомство посоветовало местным жителям выбирать пути объезда.

После падения БПЛА в Москве столичные аэропорты работают в штатном режиме. Больших отмен или задержек рейсов нет.

Позже Сергей Собянин уточнил, что никто из жителей домов, куда попали беспилотники, серьезно не пострадал.

- Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи, - информировал столичный мэр.

Следователи СК России занялись расследованием фактов падения беспилотников в Москвы. Сотрудники ведомств устанавливают лица, причастные к инциденту.

Министерство обороны в России назвало произошедшее террористической атакой, организованной Украиной.

- В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены, - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбил ЗРК "Панцирь-С", находящийся на территории Московской области.

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