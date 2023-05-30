БПЛА упали на жилые дома в Москве
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Утром, 30 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких беспилотников на жилые дома в столице.
- Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося, - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он добавил, что никто не пострадал, и призвал доверять только официальным источникам информации.
Позже Собянин сообщил, что экстренные службы города эвакуировали жителей двух домов, пострадавших после падения БПЛА.
- Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры, - уточнил он.
В это же время о работе ПВО сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, - рассказал глава региона в своем Telegram-канале, призвав жителей Подмосковья к спокойствию.
Дептранс Москвы информировал о перекрытии движении по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Ведомство посоветовало местным жителям выбирать пути объезда.
После падения БПЛА в Москве столичные аэропорты работают в штатном режиме. Больших отмен или задержек рейсов нет.
Позже Сергей Собянин уточнил, что никто из жителей домов, куда попали беспилотники, серьезно не пострадал.
- Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи, - информировал столичный мэр.
Следователи СК России занялись расследованием фактов падения беспилотников в Москвы. Сотрудники ведомств устанавливают лица, причастные к инциденту.
Министерство обороны в России назвало произошедшее террористической атакой, организованной Украиной.
- В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены, - говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве уточнили, что три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбил ЗРК "Панцирь-С", находящийся на территории Московской области.
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