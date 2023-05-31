Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 мая 2023 0:00

Диагноз, которого не существует: какие болезни на самом деле могут скрываться за "вегетососудистой дистонией"

Терапевт Олег Абакумов назвал семь скрытых болезней, которые маскируют под диагноз "вегетососудистая дистония"
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Кроме заболеваний, букет симптомов вегето-сосудистой дистонии может быть вызван временным сбоем в организме из-за элементарного несоблюдения режима дня и питания

Кроме заболеваний, букет симптомов вегето-сосудистой дистонии может быть вызван временным сбоем в организме из-за элементарного несоблюдения режима дня и питания

Фото: Shutterstock

«Меня прямо трясет от злости, когда вижу диагноз ВСД», - признается эксперт по доказательной медицине, врач-терапевт московской городской клинической больницы имени С.И Спасокукоцкого Олег Абакумов. Когда доктор вносит в вашу медкарту вердикт «вегето-сосудистая дистония», он фактически расписывается в своей медицинской несостоятельности, подчеркивает Абакумов. Потому что такого диагноза в реальности не существует! Его просто нет в Международной классификации болезней (МКБ). На практике же врачи районных поликлиник ставят ВСД буквально поголовно. Вспомните: хоть раз такую «болезнь» диагностировали если не вам лично, то кому-нибудь из членов семьи наверняка.

Вот набор самых распространенных симптомов, при которых пациент обычно слышит «все ясно, у вас вегето-сосудистая дистония»:

- слабость, быстрая утомляемость;

- потливость, чувство жара или, наоборот, озноб;

- головные боли, головокружения;

- усиленное сердцебиение;

- скачки давления;

- нарушение памяти, концентрации внимания;

- онемение рук, ног;

- поверхностный сон с частыми просыпаниями посреди ночи.

Как правило, пациентов с таким букетом отправляют к неврологу. А тот заявляет: «у меня самого такое же и ничего – на работу хожу, вас лечу», описывает Олег Абакумов. Несчастным ВСДшникам предлагают попить какие-нибудь препараты-пустышки, «улучшающие работу нервной системы». И в целом смириться: да, отсутствие энергии, скачущее давление и нестабильный сон твои заклятые друзья на всю жизнь.

«Стоп! Это неправильно!», - возмущается доктор Абакумов. На самом деле нужно сдать определенные анализы, пройти обследования (большинство входит в перечень бесплатных по ОМС!) и докопаться до причины: что именно вызывает тот самый букет симптомов, легкомысленно именуемый «ВСД». В помощь всем страдающим врач назвал семь самых распространенных нарушений здоровья, которые чаще всего скрываются за вегето-сосудистой дистонией.

1. Гипотиреоз. Это нарушение деятельности щитовидной железы, при котором вырабатывается недостаточное количество гормонов щитовидки.

К какому врачу обратиться: эндокринолог.

Какие обследования потребуются: анализы на гормоны (их несколько видов, необходимые определяет доктор после осмотра и в зависимости от симптомов); УЗИ щитовидной железы.

2. Анемия. Это пониженный уровень гемоглобина в крови.

Наиболее частые причины - низкий уровень железа и(или) витамина В12, поясняет Олег Абакумов.

Как рассказал «КП» врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин, в России по экспертным оценкам дефицит железа в той или иной степени испытывает до 50% населения.

К какому врачу обратиться: терапевт, эндокринолог.

Какие обследования потребуются: анализ крови на гемоглобин. Однако важно иметь в виду, что этот анализ далеко не всегда позволяет выявить нехватку железа, предупреждает доктор Калинкин. Для достоверных данных требуется также определение уровня ферритина и другие лабораторные исследования. Их перечень определяет врач-эндокринолог.

3. Повышенный уровень пролактина (у женщин).

Пролактин это гормон, который вырабатывает гипофиз в мозге, поясняет Олег Абакумов. Он нужен для нормальных менструаций и лактации. Повышенная выработка гормона ведет к серьезным сбоям в организме. В свою очередь, причиной избытка пролактина нередко является аденома гипофиза (доброкачественная опухоль, которая часто поддается консервативному лечению, то есть без операции).

К какому врачу обратиться: терапевт, гинеколог, эндокринолог.

Какие обследования потребуются: анализ крови для определения уровня пролактина, МРТ гипофиза с контрастом.

4. Пониженный уровень тестостерона (у мужчин).

Как рассказала «КП» врач-эндокринолог Лариса Бавыкина, начиная с 26 — 30 лет уровень тестостерона у мужчин снижается с каждым годом в среднем на 1%. Однако этого вполне хватает, чтобы мужчина поддерживал репродуктивную функцию до конца жизни. Если же гормон падает слишком сильно, начинаются ощутимые проблемы со здоровьем.

К какому врачу обратиться: уролог, уролог-андролог.

Какие обследования потребуются: анализ крови на тестостерон. Затем врач назначает необходимые обследования по медпоказаниям после осмотра и опроса пациента.

5. Сердечная недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания

Быстрая утомляемость и другие симптомы, которые часто списывают на вегето-сосудистую дистонию, наиболее характерны для хронической сердечной недостаточности (ХСН), отмечают врачи.

К какому врачу обратиться: кардиолог.

Какие обследования потребуются: анализ крови, ЭКГ, УЗИ сердца, а также другие обследования по медпоказаниям (коронарография, МРТ сердца и магистральных сосудов, нагрузочные тесты).

6. Тревожное расстройство

Для такого состояния часто характерны многие симптомы, приписываемые ВСД. Из-за нарушения работы мозга организм, что называется, идет вразнос и выдает самые разные реакции - от головных болей до расстройства желудка.

К какому врачу обратиться: психиатр.

Какие обследования потребуются: врач ставит диагноз на основании осмотра и опроса пациента.

7. Депрессия

Еще один вид психического расстройства, которое может вызывать самые разнообразные симптомы, включая и набор признаков вегето-сосудистой дистонии.

К какому врачу обратиться: психиатр.

Какие обследования потребуются: врач ставит диагноз на основании осмотра и опроса пациента.

В ТЕМУ

Попробуйте нормализовать образ жизни

Кроме заболеваний, букет симптомов ВСД может быть вызван временным сбоем в организме из-за элементарного несоблюдения режима дня и питания на фоне злоупотребления вредными привычками, рассказал в одном из интервью «КП» врач-невролог Виктор Косс. Такой вариант чаще встречается у людей старшего возраста или тех, чей организм сильно ослаблен стрессами, хроническими заболеваниями и т. п.

Поэтому первым делом желательно попробовать нормализовать свой образ жизни. А именно: спать не менее 7 часов в сутки, больше двигаться (ходить пешком не менее 40 минут в день), есть больше овощей, фруктов и свести к минимуму сладости и фастфуд.

«Если вы перешли на такой образ жизни и при этом через месяц-полтора симптомы ВСД не исчезают, то нужно начинать обследоваться, перебирая с врачом возможные причины нарушений в организме», - отметил Виктор Косс.

Красота и здоровьеКАРТИНА ДНЯ