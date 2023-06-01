Россиян ждут неожиданные события в июне: астролог Тамара Глоба дала прогноз на первый месяц лета 2023 года

Тамара Глоба записала большой видеопрогноз на июнь. Фото: телеграм-канал Тамары Глоба

Тамара Глоба составила новые астрологические рекомендации. Гороскоп на июнь от астролога Тамары Глоба кто-то прочтет просто из любопытства и ради развлечения, а кто-то изучит, чтобы воспользоваться подсказками. Мы прослушали прогнозы Тамары Глобы и публикуем интересные фрагменты.

Самые аварийно-опасные дни и дни, когда нужно обратить особое внимание на то, что происходит вокруг вас и быть осторожными: 5, 9, 13, с 20 по 22, 26 (вторая половина), 27(первая половина), 28 (первая половина дня) июня .

Гороскоп на первый месяц лета для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба.

Овен

Период, когда придет хорошая возможность внезапных заработков. Неожиданные покупки, прибыль и приобретения жду вас в июне. Интересный период для открытий и интеллектуальной деятельности, для работы, общения. А также это время люби, успеха, активной деятельности. Будьте внимательны в развлечениях - не переборщите в конце месяца.

Телец

Неожиданные перемены, которые придут в материальных вопросах, будут довольно удачны в течении всего месяца. Надо проявить внимание к дому в 3 декаде – особенно к быту, бытовым приборам. Телец будет заниматься делами, связанными с жилищными вопросами. Займитесь ремонтами, обустройствами жилья.

Близнецы

Июнь принесет неожиданные события – кто-то готов вам сделать выгодное, интересное предложение. Какие-то дела начнутся и сорвутся, а некоторые из них состоятся в самом лучшем варианте. Ваши ум и интеллект будут востребованы весь июнь. Интересные встречи и события практически весь месяц. Новые люди войдут в вашу жизнь, возможно - любовь. Будьте внимательны в путешествиях и связях в третьей декаде месяца - возможны обманчивые ситуации. На службе в конце месяца важный поворот – благодаря своему интеллекту сможете заработать важные деньги для дома, для семьи. Но не тратьтесь – в этот период необходима экономия.

Рак

Активно планируйте будущее - планируйте свою жизнь, интеллектуальную деятельность. Вместе с дружественными людьми сможете решить материальные вопросы. Это время перспектив, реализации творческих планов. В стремлении заработать поможет не агрессивность, а ваш интеллект, обаяние. Будьте очень внимательны в финансовых вопросах и вложениях в начале третьей декады июня. Последние дни июня принесут хорошие заработки, путешествия, возможность приобрести недвижимость и сделать полезные вложения.

Лев

Период, когда вы разовьете активность и будете наслаждаться плодами своего труда, личной жизни, а также новыми возможностями, которые придут к вам в июне. Интересное время для отдыха, путешествий, а также для личных дел и знакомств. Начинайте новые дела, но ни в коем случае не беритесь за них в начале третьей декады – могут прийти потери, а знакомства оказаться обманчивыми. Назреет возможность брака, зачатия, беременности.

Дева

Наиболее удачен период первой половины месяца. Это время, когда внезапно возникнут возможности поездок, интересных путешествий - в дорогах познакомитесь с интересными людьми. Будут открытия, перспективы, связанные с интеллектуальной деятельностью. Необходимо особое внимание к здоровью особенно в третье декаде июня. Сомнительные знакомства и встречи возможны в начале третьей декады месяца – постарайтесь не знакомиться с неадекватными персонами или сомнительными людьми.

Весы

Будьте внимательны: планируйте будущее с осторожностью. Многие ситуации требуют, чтобы вы реагировали на них быстро и активно. Работа в коллективе наиболее удачна.

Скорпион

Дела детей, семьи, отношения с партнерами – будут вас волновать. Период, когда потребуется помочь детям, а также родственникам, самым близким знакомым. Благодаря им, ваши дела будут продвигаться. Будет возможность получить помощь близких. Наиболее удачное время для поездок – первая и последняя неделя июня. Без денег в течении месяца вы не останетесь. На службе полагайтесь на авторитетных партнеров. Берегите здоровье в течении месяца.

Стрелец

Разовьете повышенную активность и в делах, и в личных планах. На работе – перемены, перестройка планов – в первой половине месяца. Авторитетные сотрудники будут вам помогать, но необходимо учитывать и мнение других людей - тех, кто вас окружает на службе. Необходимо повышенное внимание в путешествиях в начале третьей декады.

Козерог

Планируйте будущее детей, занимайтесь делами, которые помогут развиться в интеллектуальном плане. Хорошее время для интеллектуальной работы. Но будьте внимательны на службе – в работе могут возникнут трудности в третьей декаде июня.

Водолей

Первая половина июня – важное время для личных отношений: события, которые касаются партнеров будут одновременно и радовать, и требовать внимания. Третья декада – будьте очень внимательны в путешествиях и поездках. Придет хорошая прибыль. Порадуют дела детей. Будет возможность удачно вложиться в недвижимость.

Рыбы

Удачный период для путешествий с родственниками, интересными знакомыми. Будут неожиданные предложения, которые касаются вашей интеллектуальной деятельности. Это время принесет вам успех во всем, что касается работы со словом. Появятся новые творческие возможности, касающиеся вашего дела. Обратите внимание в начале третьей декады месяца на здоровье и дела службы (возможны конфликтные ситуации, но успешно решите их). Конец июня – хорошее время для прибыли, творчества и путешествий, а также будут радовать дела детей.

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