Объявлены победители третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Обладателем гран-при в 1 миллион рублей стал проект «Лучший урок физкультуры» из Московской области. На торжественном награждении присутствовали эксперты конкурса, а также почетные гости, в числе которых заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Проводя конкурс «Ты в игре», мы действуем в рамках поручения Президента Владимира Владимировича Путина. Он поставил нам цель, чтобы к 2030 году 70% наших граждан активно занимались спортом. И, конечно, такие замечательные конкурсы, как «Ты в игре», способствуют и популяризации спорта, и вовлечению россиян в активный образ жизни. Я очень рад, что эти изменения происходят благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Все проекты, которые принимали участие в конкурсе и победили в своих номинациях, безусловно внесут огромный вклад в достижение поставленной Президентом цели», — отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Для участия в третьем сезоне «Ты в игре» было подано 4600 заявок со всей России. Из участников независимые эксперты конкурса выбрали сначала 250 инициатив в лонг-лист, а после — 25 в шорт-лист конкурса. 20 и 21 апреля участники конкурса успешно защитили свои инициативы перед экспертным советом. По итогам защит эксперты выявили победителей в пяти основных номинациях конкурса, которые получат по 300 тысяч рублей, а также обладателя гран-при в миллион рублей.

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Победителями стали:

• Обладатель гран-при — «Лучший урок физкультуры» из Московской области. Проект направлен на развитие прыжков через резинку;

• Номинация «Масштаб» — российская сеть веломаршрутов VeloRussia из Республики Башкортостан;

• Номинация «Точка старта» — Академия пляжного волейбола BVC из Санкт-Петербурга;

• Номинация «Безграничные возможности» — «Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями» из Москвы;

• Номинация «Дети в спорте» — «Лучший урок физкультуры», Московская область;

• Номинация «Трансформация в спорте» — MotherFit из Москвы.

«Очень рад быть вместе с вами сегодня в большой команде единомышленников, людей, которые любят спорт и жизнь, и объединились, чтобы дать возможность людям реализовать себя. “Ты в игре” - не просто проект, это движение: мы проводим конкурс уже третий год и видим радость не только у нас как организаторов, но и, самое главное, у тех людей, которые эти проекты инициировали. Многие из них стали своего рода наставниками и мотиваторами для того, чтобы этот проект продолжался. Я вижу здесь очень много наших прославленных спортсменов, чемпионов, глав регионов, руководителей профессиональных лиг. Это значит, что мы действительно все в игре. Мы здесь и сейчас живем одной идеей, чтобы жизнь наших граждан была стабильной, мирной, здоровой. Этого можно достигнуть в том числе благодаря тем тысячам инициатив, проектов, которые уже реализованы и подарили радость быть вместе многим десяткам и сотням тысяч людей», — подчеркнул министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В третьем сезоне можно было подать заявку в пяти основных номинациях («Точка старта», «Масштаб», «Безграничные возможности», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте»), а также в нескольких дополнительных. Издание «Чемпионат» учредило номинацию «Медиа», мультиплатформенный оператор Триколор учредил номинацию «#НашСпортЗдесь», российский производитель спортивных тренажеров и оборудования IRON KING — «#СпортРядом». Также 250 участников, прошедших в лонг-лист конкурса, могли побороться за победу в «Народном голосовании».

«Хочу озвучить несколько фактов этого года нашего конкурса «Ты в игре». Финалисты прошлых сезонов объединяются, кооперируются и масштабируют свои проекты. Вы молодцы, так держать. В этом году наибольшее количество заявок — это интегрированные проекты, объединяющие множество видов спорта и разные форматы. Самое большое число заявок подано в номинацию “Дети в спорте” — более 1300. Второе место занимают проекты “Точка старта” — начинающие в спорте, в этой категории представлено более тысячи заявок. В текущем сезоне “Ты в игре” мы также вместе с Минспорта приняли решение поощрять специальной номинацией проекты, которые реализуются на базе инфраструктуры, которую развивает Министерство по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Победителем конкурса и обладателем гран-при в 1 миллион рублей стал проект из Московской области «Лучший урок физкультуры», цель которого — развитие спортивных прыжков через резинку. Проект реализуется с 2021 года и направлен на возрождение культовой игры «резиночка». Инициатива рассчитана на детей старшего дошкольного и школьного возраста от 5 до 16 лет, воспитанников и учащихся образовательных комплексов Москвы и Подмосковья, которые хотят познакомиться с прыжками через резинку. За полтора года команда проекта приняла участие в пятнадцати крупных спортивных, детских и массовых мероприятиях, провела ознакомительные мастер-классы в тридцати пяти образовательных комплексах Москвы и Подмосковья, в том числе для детей с ОВЗ. Мастер-класс по прыжкам через резиночку также был представлен на Марафоне педагогических достижений Московской области.

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Название проекта «Лучший урок физкультуры» подсказали сами дети. В рамках Марафона мастер-классов с игрой уже познакомились свыше 1 000 ребят. На данный момент авторами проекта разработано методическое пособие по проведению игровых занятий, а также организованы дистанционные курсы для педагогов и специалистов по физической культуре и спорту. Для большего охвата учреждений планируется расширить команду тренеров, а также дополнить уроки практическим видеокурсом по технике выполнения упражнений. В планах организаторов до конца 2023 года охватить еще не менее 100 школ, а также познакомить с игрой около трех тысяч ребят. «То, что нас выбрали победителями конкурса, для нас многое значит. Это еще одно подтверждение, что мы на правильном пути, и что многие помнят и любят игру «резиночка». Выигранные деньги мы потратим на привлечение тренеров, приобретение дополнительного оборудования и инвентаря, экипировки, а также создание обучающих видеоматериалов для педагогов», — отмечает автор проекта Елена Ветрова.

В номинации «Точка старта» принимали участие проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников. Победителем стала Академия пляжного волейбола BVC из Санкт-Петербурга. Проект существует более 10 лет и обучает взрослых и детей от 5 лет по авторской запатентованной программе «Я — молодец!». Обучение построено с четкой градацией по уровням: пять уровней для взрослых и три — для детей. Также предусмотрена система аттестации по теории, практике и общей физической подготовке. За время существования проекта было проведено более 20 тысяч тренировок, турниров и мастер-классов, а также организовано более 50 выездов в разные страны мира. В 2022 году академия принимала участие в подготовке команды юношей к первенству России по пляжному волейболу, и ребята стали серебряными призерами соревнований. Кроме того, совместно с Академией BVC было построено два уличных центра на берегу Финского залива, а также крытый пляжный центр с восемью площадками для занятий с подогреваемым песком.

Организаторами проекта создана платформа для изучения теоретических материалов, школа для тренеров, написан учебник по пляжному волейболу. Всего обучение в академии прошло более 9000 человек, а школу тренеров окончили 80 учеников. На данный момент на постоянной основе занимается 450 спортсменов-любителей, а в неделю проходит около 100 тренировок. В планах у организаторов — воспитать и вырастить олимпийского чемпиона по собственной методологии, открыть центры по подготовке волейболистов и тренерского состава в каждом городе-миллионнике, а также создать детскую сборную по пляжному волейболу. На данный момент организаторы открывают филиал академии в Новосибирске. «Участие в конкурсе помогло нам пересмотреть некоторые внутренние моменты, а также выбрать четкий вектор, по которому мы пойдем. Приз мы вложим в развитие бесплатной школы для талантливых взрослых и детей, а также в создание сборной команды для выступления на городских и всероссийских соревнованиях», — делится автор проекта Дмитрий Карпов.

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

В номинации «Масштаб» представлены проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников. Победителем стала российская сеть веломаршрутов VeloRussia из Республики Башкортостан. Каждый маршрут рассчитан на обычных велотуристов без особой физической подготовки и представляет собой готовое решение для самостоятельного велопохода по России. Проект позиционирует велотуризм не как спорт, а как интересный, активный и познавательный отдых. Веломаршруты проложены по наиболее интересным местам регионов России и показывают их главные достопримечательности. При этом активно используется сеть региональных и местных дорог с низким автомобильным трафиком. Для удобства заброски и выброски крайние точки всех веломаршрутов привязаны к железнодорожным станциям с пассажирским движением.

Проект создает комфортные условия для массового вовлечения россиян в велотуризм. Цель инициативы — посадить на велосипед и отправить в путешествия по России как можно больше людей. На данный момент созданы сети веломаршрутов в Башкирии, Самарской области, в туристическом районе Золотого кольца России. Прорабатываются веломаршруты по Ленинградской области, Краснодарскому краю, Республике Бурятия, Республике Крым. Также основана первая серия велопутеводителей по России под брендом VeloRussia. Проект охватывает более 40 тысяч человек, а за время существования веломаршрутов ими воспользовалось более 3000 велотуристов. «Для нас победа в номинации — подтверждение того, что проект очень нужен и важен. В России сеть веломаршрутов пока что не так хорошо развита, и мы обязательно это исправим — чтобы каждый мог наслаждаться безопасными, доступными и интересными велопутешествиями», — отмечает автор проекта Антон Сазонов.

В номинации «Дети в спорте» представлены проекты по спортивной подготовке, созданию инфраструктуры, образовательному процессу и организации специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет. Победителем в номинации также стал проект «Лучший урок физкультуры» из Московской области.

Номинация «Трансформация в спорте» создана для проектов, которые развивают программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людеи в активныи образ жизни. Победителем в номинации стал проект MotherFit из Москвы. На платформе собраны безопасные и эффективные упражнения для беременных. Все тренировки составлены практикующим акушером. Проект также сотрудничает с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова. Уникальная методика рассчитана не только на обеспечение комфортного течения беременности, но и на восстановление после родов.

Приложение доступно на двух языках: русском и английском. Главная цель — дать беременным возможность улучшить свое самочувствие, позволить заниматься безопасными физическими активностями независимо от места проживания и материального положения. На данный момент в проекте зарегистрированы более 2500 пользователей, а в месяц проводится более 5000 сессий. Пока что приложение доступно только для iOS, однако в планах разработчиков создать версию и для Android. «Приятно, что среди всех участников номинации эксперты отметили именно нас. Мы продолжим идти вперед и вложим призовые деньги в разработку приложения для Android. В будущем мы хотим сделать наше приложение семейным и делиться полезными советами по кормлению и другим нюансам, которые будут интересны не только мамам, но и папам», — комментирует автор проекта Диана Дуглас.

В номинации «Безграничные возможности» представлены проекты, формирующие активный образ жизни, создающие доступную среду и развивающие инклюзивное просвещение в области спорта. Победителем стала инициатива «Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями» из Москвы. Проект помогает создавать условия для абилитации и реабилитации детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, а также повышать качество жизни их семей через фигурное катание. Секция создана в 2018 году благодаря упорному тандему, состоявшему из талантливого ребенка с аутизмом, настойчивого тренера и упорной мамы. За пять лет существования инициативы азы фигурного катания освоили 392 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет. В среднем за тренировочный сезон в секции обучается до 100 детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Также секцию посещают дети и без особенностей здоровья — обычно это братья и сестры занимающихся. Таким образом развивается естественная инклюзивная среда.

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Фигурное катание было выбрано не случайно: этот сложный, но красивый вид спорта помогает ребятам физически и психоэмоционально развиваться, а также социализироваться и учиться коммуникации со сверстниками. У каждого регулярно занимающего в секции ребенка отмечен значительный прогресс в развитии баланса, координации, ощущения своего тела в пространстве, в отдельных случаях отмечается прогресс в речевом развитии. Последнее особенно важно, ведь более 40% учеников секции не говорят, а значит, не могут нормально общаться со сверстниками. Для масштабирования проекта разработан обучающий курс для тренеров из регионов России, в который включена авторская методика проекта. «Мы принимаем участие в конкурсе второй раз: во втором сезоне “Ты в игре” мы прошли в лонг-лист. Приятно, что эксперты отметили наш рост, увидели изменения за год. Мы росли, развивались, начали обучать других. Приз позволит нам уделить больше времени работе по персональному прогрессу спортсменов», — отмечает автор проекта Алина Ахметова.

Помимо пяти основных номинаций, предусмотрены четыре дополнительные партнерские номинации. Издание «Чемпионат» учредило номинацию «Медиа» для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей). Всего в шорт-лист прошли 10 проектов, из которых был выбран победитель — «Лена Крупина».

Еще одна номинация «#НашСпортЗдесь» учреждена мультиплатформенным оператором Триколор. Победителем стал Клуб «Мой парус».

Партнерская номинация «#СпортРядом» была учреждена совместно с российским производителем спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. В ней соревновались участники, которые развивают свои проекты на базе инфраструктурных объектов, построенных благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Всего в номинации приняла участие 371 инициатива, а победителем стал проект «Северо-Кавказские инклюзивные игры Open Grozny-2022».

Победителя в номинации «Народное голосование» выбирали пользователи. В ней участвовали 250 инициатив, прошедших в лонг-лист «Ты в игре». Первое место занял проект «Конный центр» из Тульской области (7124 голосов), авторы которого получат 30 000 баллов от программы развития «Другое дело» АНО «Россия — страна возможностей». Онлайн-марафон для горнолыжников и сноубордистов «К сезону готов!» из Москвы (7036 голосов), получивший второе место, будет награжден сертификатом на один из краткосрочных офлайн-курсов Российского международного олимпийского университета. На третьем месте — «Пространство со скоростью звука» из Республики Башкортостан (2698 голосов). Его авторы получат возможность пройти курс по современному оформлению презентаций от Академии презентаций Bonnie&Slide®.

Партнер конкурса, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), взяла на себя роль ментора по развитию проектов и выбрала среди участников «Всероссийский марафон дворового хоккея». «Мойбизнес.рф» учредил для участников третьего сезона специальный приз «Мой спортивный бизнес», обладателем которого стал проект из Санкт-Петербурга — «Мода в мире спорта». Ход конкурса освещают ведущие СМИ. Информационную поддержку конкурсу оказывает «РБК Life».

На мероприятии также присутствовали представители региональных властей, эксперты конкурса, известные спортсмены и успешные управленцы. В числе почетных гостей — 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр в беге на дистанции от 100 до 5000 метров, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Рима Баталова, управляющий партнер Newman Sport, сооснователь HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN, наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья Владимир Волошин, президент КХЛ Алексей Морозов, футболист, экс-капитан сборной России по футболу, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Алексей Смертин, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, президент общероссийской общественной организации «Содружество детско-юношеского биатлона России» Анна Богалий, руководитель проекта «Другое дело» Кирилл Хвиль.

Награды победителям вручали звездные гости церемонии: российская пловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию (2008, 2012), чемпионка мира (2009), двукратная чемпионка Европы (2009), заслуженный мастер спорта Олеся Владыкина, единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании Алина Загитова, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина и другие.