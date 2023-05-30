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30 мая 2023 15:30

Задрали цены на жилье и отказываются говорить на русском: Что происходит в Грузии после прилета первого рейса из России

Российские туристы пожаловались на грузин, которые теперь отказываются говорить на русском
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Прямые рейсы начали летать до Тбилиси

Прямые рейсы начали летать до Тбилиси

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Украинские флаги, грубые лозунги, крики, оцепленный аэропорт и задержания протестующих – так в Грузии встречали первых российских туристов после возобновления авиасообщения. Россияне покидали аэропорт, отмахиваясь от провокационных вопросов местных журналистов и лозунгов митингующих. Следующие рейсы, которые теперь стали ежедневными (цены начинаются от 23 тысяч рублей), встретили уже тихо, мирно. Что же это за переменчивое настроение у местных? Мы узнали, а какая теперь Грузия для россиян?

НАЖИВАЮТСЯ НА СБЕЖАВШИХ РУССКИХ

Бунтующие грузины сильно подпортили настроение россиян, которые решили первыми отправиться на отдых к соседям. Но оказалось, что и это еще не все. Туристов ждала и вторая волна удивления. Цены взлетели также быстро, как их самолет из Москвы!

- Сейчас цена на более-менее достойное жилье начинается от 500 долларов (примерно 40 тысяч рублей, - прим. Ред.). При этом то, что раньше не могли сдать за 300 долларов, сейчас сдают и за 900, - рассказал KP.RU один из русских туристов.

Поражает в Грузии не только красота вокруг, но и цены

Поражает в Грузии не только красота вокруг, но и цены

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Но не открытое прямое авиасообщение тому виной, а хлынувшие ранее в страну русские релоканты. Сейчас в Грузии подлетели цены в итоге не только на съем квартиры, но и на все остальное: на продукты, вещи, мебель, транспорт.

Дешевой осталась только зелень. Летом к ней присоединятся еще и фрукты, овощи. Что касается остальных продуктов, то они, в основном, привозные. Так, десяток яиц, к примеру, стоит 180 рублей. Пакет молока – столько же. Из-за высокого спроса поднялись и цены на такси, а вот свою машину в Грузии можно купить недорого. Бензин – это 70-80 рублей за литр. Впрочем, второй вариант туристов вряд ли заинтересует.

Если же вы спешите в Грузию не как турист, а планируете там немного пожить, рассчитывайте, что с заработками сильно не разгуляешься.

- С работой здесь туго. Конечно, доставщики везде нужны, - смеется девушка, которая уже полгода живет в солнечной Грузии. –Если вы планируете искать работу здесь, то будьте готовы к страданиям.

АГРЕССИЯ - РЕДКОСТЬ

Тем не менее, те, кто едут в Грузию на отдых, приезжают с московскими зарплатами, которые местные ценят. Чего же тогда грузины бунтуют, когда к ним летят новые «кошельки»? Дискуссия на эту тему разразилась и в соцсетях среди местных.

Сами грузины говорят, что остаются многонациональной страной и рады всем гостям

Сами грузины говорят, что остаются многонациональной страной и рады всем гостям

Фото: Валентин АЛФИМОВ

«Против чего вы митингуете? Подумайте! Стоите с плакатами «Русские оккупанты». Ну, тогда и в ресторанах просите паспорт и выдворяйте, прежде чем кормить. И когда выселяете своих за 300 долларов, а заселяете русских за 700 долларов, тоже паспорт просите. Что за двойные стандарты?», - спорят в соцсетях.

Впрочем, с агрессией со стороны местных русские встречаются крайне редко. Из десятка человек, опрошенных «Комсомолкой», лишь один оказался с негативным опытом.

- Изначально к тебе отношение настороженное. Молодежь русский почти не знает, а люди постарше хоть и знают, но могут отказаться на нем с тобой общаться. Лучше спрашивать. Если не орешь на улице, что ты за Сталина, то грузины дружелюбны. И за стол пригласят, и чаем угостят. Но отморозков всегда хватает, есть небольшая группа активистов, которые всегда против всего, но это мизерный процент населения, - отмечает один из россиян. – Еще в банке, когда открывал счет, сотрудники отказались говорить на русском, хотя потом я услышал, что между собой они говорили на твердую четверочку. Мне же пришлось тащить к ним переводчика.

Что касается митингов, то туристы уверяют, что их они сильно не касаются, да и проходят мирно.

- Митинги против политики местной власти не влияют на отношение к нормальным русским. Тут все просто – как ты к людям относишься, так и они к тебе. Все индивидуально, - заключает один из туристов.

Туристы уверяют, что местные акции протеста их не касаются

Туристы уверяют, что местные акции протеста их не касаются

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Что касается того митинга в аэропорту, то по словам местных он был не такой массовый, как это представляли в Сети. При упоминании о нем грузины припоминают прошлогоднюю историю, что приключилась с журналистом Владимиром Познером. В апреле 2021 года ему пришлось быстро покинуть Грузию из-за протестов, развернувшихся у его гостиницы, которую в конечном итоге забросали яйцами.

- Тогда по телевизору рассказывали, что у нас тут в Грузии чуть ли не режут русских прямо на улице, это была наглая ложь. Приезжих у нас очень хорошо встречают, Грузия же всегда была многонациональной республикой. У нас сейчас и местные по большей части не грузины – азербайджанцы, армяне, русские, украинцы и многие другие. У приезжих же сейчас довольно успешно получается открывать у нас свой бизнес, причем в разных сферах – нет такой бумажной волокиты и бюрократии, как в других странах, - объясняет один из грузин.

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