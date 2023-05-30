Задрали цены на жилье и отказываются говорить на русском: Что происходит в Грузии после прилета первого рейса из России

Прямые рейсы начали летать до Тбилиси Фото: Владимир ВОРСОБИН

Украинские флаги, грубые лозунги, крики, оцепленный аэропорт и задержания протестующих – так в Грузии встречали первых российских туристов после возобновления авиасообщения. Россияне покидали аэропорт, отмахиваясь от провокационных вопросов местных журналистов и лозунгов митингующих. Следующие рейсы, которые теперь стали ежедневными (цены начинаются от 23 тысяч рублей), встретили уже тихо, мирно. Что же это за переменчивое настроение у местных? Мы узнали, а какая теперь Грузия для россиян?

НАЖИВАЮТСЯ НА СБЕЖАВШИХ РУССКИХ

Бунтующие грузины сильно подпортили настроение россиян, которые решили первыми отправиться на отдых к соседям. Но оказалось, что и это еще не все. Туристов ждала и вторая волна удивления. Цены взлетели также быстро, как их самолет из Москвы!

- Сейчас цена на более-менее достойное жилье начинается от 500 долларов (примерно 40 тысяч рублей, - прим. Ред.). При этом то, что раньше не могли сдать за 300 долларов, сейчас сдают и за 900, - рассказал KP.RU один из русских туристов.

Поражает в Грузии не только красота вокруг, но и цены Фото: Валентин АЛФИМОВ

Но не открытое прямое авиасообщение тому виной, а хлынувшие ранее в страну русские релоканты. Сейчас в Грузии подлетели цены в итоге не только на съем квартиры, но и на все остальное: на продукты, вещи, мебель, транспорт.

Дешевой осталась только зелень. Летом к ней присоединятся еще и фрукты, овощи. Что касается остальных продуктов, то они, в основном, привозные. Так, десяток яиц, к примеру, стоит 180 рублей. Пакет молока – столько же. Из-за высокого спроса поднялись и цены на такси, а вот свою машину в Грузии можно купить недорого. Бензин – это 70-80 рублей за литр. Впрочем, второй вариант туристов вряд ли заинтересует.

Если же вы спешите в Грузию не как турист, а планируете там немного пожить, рассчитывайте, что с заработками сильно не разгуляешься.

- С работой здесь туго. Конечно, доставщики везде нужны, - смеется девушка, которая уже полгода живет в солнечной Грузии. –Если вы планируете искать работу здесь, то будьте готовы к страданиям.

АГРЕССИЯ - РЕДКОСТЬ

Тем не менее, те, кто едут в Грузию на отдых, приезжают с московскими зарплатами, которые местные ценят. Чего же тогда грузины бунтуют, когда к ним летят новые «кошельки»? Дискуссия на эту тему разразилась и в соцсетях среди местных.

Сами грузины говорят, что остаются многонациональной страной и рады всем гостям Фото: Валентин АЛФИМОВ

«Против чего вы митингуете? Подумайте! Стоите с плакатами «Русские оккупанты». Ну, тогда и в ресторанах просите паспорт и выдворяйте, прежде чем кормить. И когда выселяете своих за 300 долларов, а заселяете русских за 700 долларов, тоже паспорт просите. Что за двойные стандарты?», - спорят в соцсетях.

Впрочем, с агрессией со стороны местных русские встречаются крайне редко. Из десятка человек, опрошенных «Комсомолкой», лишь один оказался с негативным опытом.

- Изначально к тебе отношение настороженное. Молодежь русский почти не знает, а люди постарше хоть и знают, но могут отказаться на нем с тобой общаться. Лучше спрашивать. Если не орешь на улице, что ты за Сталина, то грузины дружелюбны. И за стол пригласят, и чаем угостят. Но отморозков всегда хватает, есть небольшая группа активистов, которые всегда против всего, но это мизерный процент населения, - отмечает один из россиян. – Еще в банке, когда открывал счет, сотрудники отказались говорить на русском, хотя потом я услышал, что между собой они говорили на твердую четверочку. Мне же пришлось тащить к ним переводчика.

Что касается митингов, то туристы уверяют, что их они сильно не касаются, да и проходят мирно.

- Митинги против политики местной власти не влияют на отношение к нормальным русским. Тут все просто – как ты к людям относишься, так и они к тебе. Все индивидуально, - заключает один из туристов.

Туристы уверяют, что местные акции протеста их не касаются Фото: Валентин АЛФИМОВ

Что касается того митинга в аэропорту, то по словам местных он был не такой массовый, как это представляли в Сети. При упоминании о нем грузины припоминают прошлогоднюю историю, что приключилась с журналистом Владимиром Познером. В апреле 2021 года ему пришлось быстро покинуть Грузию из-за протестов, развернувшихся у его гостиницы, которую в конечном итоге забросали яйцами.

- Тогда по телевизору рассказывали, что у нас тут в Грузии чуть ли не режут русских прямо на улице, это была наглая ложь. Приезжих у нас очень хорошо встречают, Грузия же всегда была многонациональной республикой. У нас сейчас и местные по большей части не грузины – азербайджанцы, армяне, русские, украинцы и многие другие. У приезжих же сейчас довольно успешно получается открывать у нас свой бизнес, причем в разных сферах – нет такой бумажной волокиты и бюрократии, как в других странах, - объясняет один из грузин.

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