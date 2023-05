Астрономы обнаружили загадочное космическое тело, которое находится рядом с Землей более двух тысяч лет

Ученые пока не знают, каков из себя обнаруженный недавно объект. Но его существование подтверждено. Фото: Shutterstock

Объект, который получил обозначение 2023 FW13, астрономы впервые заметили, наблюдая за околоземным пространством из обсерватории на Гавайях. Его разглядели еще 28 марта 2023 года – примерно также в 2017 году был обнаружен легендарный «межзвездный астероид» Оумуамуа. На днях другие обсерватории подтвердили, что на Гавайях опять не ошиблись - объект действительно существует.

Размер 2023 FW13 - от 10 до 15 метров. Он движется по орбите вокруг Солнца, но пока находится рядом с Землей, совершая оборот почти за то же самое время, что и она. Если точнее, то за 365, 42 дня. Это 1,0005 года.

Астрономы прикинули орбиту «квази-спутника» на ближайшие 15 веков.

Астрономы называют обнаруженный объект квази-спуником – чем-то вроде еще одной Луны. Согласно расчетам, он приблизился к нашей планете в первом веке до нашей эры и будет рядом, как минимум, еще 1500 лет.

Ученые, мыслящие традиционно, не сомневаются, что 2023 FW13 это откуда-то прилетевший астероид. Как, собственно, и Оумуамуа, и еще несколько других квази-спутников, существование которых подтверждено.

Однако немало энтузиастов - из числа авторитетных ученых - считают расположенные у Земли объекты автоматическими разведывательными зондами инопланетян. Среди энтузиастов профессор Абрахам Лёб (Professor Abraham Loeb), который работает в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics), возглавляет кафедру астрономии в Гарвардском университете (chairman of Harvard University’s astronomy department) и состоит членом президентского совета по науке и технологиям США. Профессора поддерживает Шон Киркпатрик (Dr Sean M. Kirkpatrick) – директор Управления по всеобъемлющему изучению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office - AARO). Его недавно создали при американском военном ведомстве для изученияНЛО.

Киркпатрик и Лёб подготовили доклад, в котором предположили, что Оумуамуа мог быть кораблем-маткой – одним из тех, которые выпускают разведывательные автоматические зонды для исследования Земли и других планет Солнечной системы.

Недавно к «фантазерам» присоединились ученые кафедры вычислительной астрофизики физического факультета Университета Карнеги-Меллон (Physics Department at Carnegie Mellon University). Они подготовили к публикации статью «Близкие контакты межзвездного типа: исследование присутствия межзвездных объектов на околоземной орбите» (Close Encounters of the Interstellar Kind: Exploring the Presence of Interstellar Objects in Near Earth Orbit). Авторы приводят расчеты, с помощью которых убеждают, что в Солнечной системе полно искусственных межзвездных объектов – особенно в окрестностях Земли.

Инопланетные идеи разделяет Джеймс Бенфорд (James Benford) — физик из Калифорнийского университета (University of California, San Diego). Его мнение: разведывательные зонды – «наблюдатели», по терминологии ученого - замаскированы или спрятаны как раз на квази-спутниках. Бенфорд еще 4 года назад предлагал направить к ним исследовательские миссии.

Кстати, квази-спутники имеются у Венеры, Нептуна, Урана. Что не противоречит гипотезе энтузиастов.