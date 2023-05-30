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Наука30 мая 2023 15:45

Астрономы обнаружили загадочное космическое тело, которое находится рядом с Землей более двух тысяч лет

Некоторые ученые считают, что объект, получивший обозначение 2023 FW13, может быть инопланетным зондом
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Ученые пока не знают, каков из себя обнаруженный недавно объект. Но его существование подтверждено.

Ученые пока не знают, каков из себя обнаруженный недавно объект. Но его существование подтверждено.

Фото: Shutterstock

Объект, который получил обозначение 2023 FW13, астрономы впервые заметили, наблюдая за околоземным пространством из обсерватории на Гавайях. Его разглядели еще 28 марта 2023 года – примерно также в 2017 году был обнаружен легендарный «межзвездный астероид» Оумуамуа. На днях другие обсерватории подтвердили, что на Гавайях опять не ошиблись - объект действительно существует.

Размер 2023 FW13 - от 10 до 15 метров. Он движется по орбите вокруг Солнца, но пока находится рядом с Землей, совершая оборот почти за то же самое время, что и она. Если точнее, то за 365, 42 дня. Это 1,0005 года.

Астрономы прикинули орбиту «квази-спутника» на ближайшие 15 веков.

Астрономы прикинули орбиту «квази-спутника» на ближайшие 15 веков.

Астрономы называют обнаруженный объект квази-спуником – чем-то вроде еще одной Луны. Согласно расчетам, он приблизился к нашей планете в первом веке до нашей эры и будет рядом, как минимум, еще 1500 лет.

Ученые, мыслящие традиционно, не сомневаются, что 2023 FW13 это откуда-то прилетевший астероид. Как, собственно, и Оумуамуа, и еще несколько других квази-спутников, существование которых подтверждено.

Однако немало энтузиастов - из числа авторитетных ученых - считают расположенные у Земли объекты автоматическими разведывательными зондами инопланетян. Среди энтузиастов профессор Абрахам Лёб (Professor Abraham Loeb), который работает в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics), возглавляет кафедру астрономии в Гарвардском университете (chairman of Harvard University’s astronomy department) и состоит членом президентского совета по науке и технологиям США. Профессора поддерживает Шон Киркпатрик (Dr Sean M. Kirkpatrick) – директор Управления по всеобъемлющему изучению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office - AARO). Его недавно создали при американском военном ведомстве для изученияНЛО.

Киркпатрик и Лёб подготовили доклад, в котором предположили, что Оумуамуа мог быть кораблем-маткой – одним из тех, которые выпускают разведывательные автоматические зонды для исследования Земли и других планет Солнечной системы.

Недавно к «фантазерам» присоединились ученые кафедры вычислительной астрофизики физического факультета Университета Карнеги-Меллон (Physics Department at Carnegie Mellon University). Они подготовили к публикации статью «Близкие контакты межзвездного типа: исследование присутствия межзвездных объектов на околоземной орбите» (Close Encounters of the Interstellar Kind: Exploring the Presence of Interstellar Objects in Near Earth Orbit). Авторы приводят расчеты, с помощью которых убеждают, что в Солнечной системе полно искусственных межзвездных объектов – особенно в окрестностях Земли.

Инопланетные идеи разделяет Джеймс Бенфорд (James Benford) — физик из Калифорнийского университета (University of California, San Diego). Его мнение: разведывательные зонды – «наблюдатели», по терминологии ученого - замаскированы или спрятаны как раз на квази-спутниках. Бенфорд еще 4 года назад предлагал направить к ним исследовательские миссии.

Кстати, квази-спутники имеются у Венеры, Нептуна, Урана. Что не противоречит гипотезе энтузиастов.

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