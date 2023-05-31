Истории Юрия Роста и азбука от Никаса Сафронова: книжный фестиваль в Москве соберет лучшие издательства и авторов со всей России

фестиваль - это отличная возможность позволить себе больше чтения Фото: Иван МАКЕЕВ

Запланированы презентации новинок, мастер-классы, лекции специалистов в разных областях, встречи с писателями и автограф-сессии. Ну и, конечно, фестиваль "Красная площадь" - это отличная возможность позволить себе больше чтения: новинки и бестселлеры, как правило, здесь продаются на 15 - 20 процентов дешевле, чем в магазинах.

Откроется фестиваль в 12.00, а сразу после начнется концерт. Всемирно известный пианист Борис Березовский представит свой класс, будущих звезд музыки. Они исполнят шедевры классической музыки.

В 15.45 актриса Светлана Крючкова почитает стихи Анны Ахматовой.

Закончится фестиваль 6 июня Пушкинским днем. Можно будет послушать стихи Александра Сергеевича, увидеть концертные программы и спектакли.

Самые интересные события по версии «КП»

2 июня

14.30. Встреча с автором Андреем Рубановым. Он представит свою новую книгу «Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди: история кремлевского лидера». Участвует внук героя книги музыкант Стас Намин. Главная сцена.

13.00. Леонид Млечин представит книгу «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков». «Нон-фикшн».

15.00. Андрей Усачев и Галина Дядина представят книгу «Хулиганские стихи и неправильные сказки». Детская сцена.

18.00. Презентация книги Маши Трауб «Русский язык с Машей Трауб». Детская сцена.

3 июня

13.30. Концерт к 110-летию поэта Сергея Михалкова. Главная сцена.

14.00. Журналист, фотограф Юрий Рост представит книгу «Третьим будешь. Разговоры в Конюшне». В нее вошли 25 интервью и 150 фотографий. «Нон-фикшн».

15.15. Встреча с мастером детектива Александрой Марининой. «Художественная литература».

16.15. Лекторий. Творческая встреча с Дарьей Донцовой. «Художественная литература».

17.15. Презентация книги Захара Прилепина «Шолохов. Незаконный». Главная сцена.

18.15. Презентация книги Оскара Конюхова «С отцом по всему свету». Малая сцена.

4 июня

13.15. Творческая встреча с Ларисой Рубальской. Библиотека.

15.00. Народный художник России Никас Сафронов представит азбуку «ZOOАзбука», разработанную вместе с литератором Николаем Адамовым. Детская сцена.

18.45. МХТ им. А. Чехова и Школа-студия МХАТ покажут программу «Наш Высоцкий. Круг чтения» к 85-летию поэта и актера. Главная сцена.

21.15. Тихон Хренников. Концерт к 110-летию композитора и пианиста. Главная сцена.

5 июня

12.00. Встреча с авторами Алексеем Варламовым и Павлом Басинским, написавшими романы-биографии про Льва Толстого и Алексея Толстого. Главная сцена.

15.30. Литературно-музыкальная программа «Максим Горький. Сказки об Италии». Главная сцена.

19.00. Театр Терезы Дуровой покажет спектакль «Без галош элегантнее» к 130-летию В. Маяковского. Главная сцена.

20.30 Ансамбль «Солисты Москвы» представит программу «Чехов и Чайковский». Главная сцена.

6 июня

12.00. Писатель и москвовед Александр Васькин представит книгу «Московская жизнь четырех великих русский писателей: Лермонтова, Гоголя, Чехова и Толстого». «Нон-фикшн».

15.00. Программа «Северные сказы». Гостей ждут северные народные песни и танцы, сказки и сказы в исполнении сказительницы Софьи Сыроватской. Главная сцена.

18.30. Актриса Екатерина Гусева и ансамбль «Рапсодия Оркестра им. Осипова» покажут представление по сказке А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Главная сцена.

19.00. Искусствовед Зельфира Трегулова презентует издание «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд». «Нон-фикшн».

20.15. Концерт закрытия. Главная сцена.

Путеводитель от "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В ГОСТИ К «КОМСОМОЛКЕ»

Издательский дом «Комсомольская правда» ждет гостей в шатре № 4 в зоне «Нон-фикшн», стенд № 3. Там можно приобрести бестселлеры и новинки «КП» - книги для детей и взрослых, путеводители, исторические фолианты, подарочные издания, книги по кулинарии и многое другое.

3 июня

17.00 - 17.45. Встреча с Евгением Сазоновым, автором книги «Первопроходцы Дальнего Востока». Шатер № 1 «История Отечества».

19.00 - 19.45. Дарья Левина, чья книга «Романтика дачи» в одночасье стала бестселлером, расскажет о своем творчестве. Шатер № 5 «Нон-фикшн».

21.00 - 21.45. Встреча с Владимиром Долматовым, автором бестселлера «СМЕРШ». Шатер № 1 «История Отечества».

Красная площадь, м. «Площадь Революции», «Охотный Ряд».

2 - 6 июня.

Вход свободный.

Подробности, расписание тут: www.bookfestival.ru