Астма, рак и смерть "с фруктовым вкусом": почему подростков больше не пугает опасность курения электронных сигарет

Количество людей, которые увлеченно курят вейпы и электронки, резко выросло. Фото: Оксана ЗУЙКО

31 мая – Всемирный день отказа от курения. Ровно 10 лет назад в силу вступил главный закон РФ, защищающий нас от табачного дыма. С этого момента было запрещено курение в общественных местах. За 10 лет количество курящих обычные сигареты подростков уменьшилось в три раза, а взрослых – вдвое. Такую статистику привела профессор Галина Сахарова, главный научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии ЦНИИОИЗ Минздрава России.

Увы, с появлением рынка электронных сигарет ситуация поменялась: количество людей, особенно подростков, которые увлеченно курят вейпы и электронки, резко выросло. В 2011 году число вейперов во всем мире не превышало 5,5 миллионов человек. В 2022 году это число составило 82 миллиона… Объем продаж электронных сигарет только на российском рынке в конце 2021 года составил более 70 млрд. рублей.

«На сегодняшний день именно подростки 13-17 лет – основные потребители никотинсодержащей продукции в виде вейпов и электронных сигарет. Рост их потребления среди детей – в пять раз выше, чем среди взрослых. По данным опросов и статистике, с 2019 по 2022 год взрослые стали курить электронки на 3,5% больше, подростки – на 15-16%», - рассказала Галина Сахарова.

При этом детей не смущают подозрительные смерти их же сверстников после затяжки электронной сигаретой. Ведь реклама в популярных соцсетях буквально призывает курить вейпы, участвовать в конкурсах из серии «я и моя электронка».

«ВКУСНО И ПОЛЕЗНО»

10 лет назад, когда электронки только начали выходить на рынок, их буквально расхваливали и производители, и даже врачи, считая заменой табаку, способом бросить курить. Но за это время было проведено множество исследований, говорящих, что электронные сигареты не просто не полезны, но часто даже вреднее обычных.

- При этом благодаря своим вкусам, веселенькой расцветке и даже мультяшных героям на упаковке, электронные сигареты по-прежнему считаются у подростков безобидным баловством, - говорит Виктор Зыков, заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России. - Более того, сладкие вкусы фруктовых ароматизаторов создают иллюзию некой пользы, ведь фрукты – это полезно! Поэтому сейчас мы начали готовить изменения в техрегламент, который контролирует производство никотинсодержащей продукции. В частности, оформляем список ароматизаторов, которые будет запрещено использовать в электронных сигаретах, в первую очередь «конфетные» и фруктовые. А также будут перечислены потенциально вредные добавки, которые нельзя будет использовать в жидкостях.

ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ О ВРЕДЕ ВЕЙПОВ

- ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить, почему люди выбирают электронные сигареты. И на первом месте (49% опрошенных) – уверенность в том, что они наносят меньший вред здоровью. На втором – возможность использовать вейпы там, где нельзя курить обычные сигареты,- рассказала Марина Галицкая, кандидат медицинских наук, врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России. – К сожалению, о вреде вейпов говорят мало, а рекламы до недавних пор было много. Поэтому многие серьезные вещи остаются за кадром. Между тем, статистика показывает: подростки, который начинали с вейпов в 3,5 раза чаще переходили на обычные сигареты, чем их сверстники, которые вообще не пробовали курить. Но и сами вейпы далеко не так безобидны, как принято думать:

1. Очень часто количество никотина в жидкостях намного превышает то, что заявлено на упаковке (мы об этом писали: Чем опасны вейпы и электронные сигареты: под видом борьбы с курением молодежь подсадили на еще более страшную отраву - KP.RU)

2. Основные компоненты провоцируют астму и рак.

Глицерин, основной компонент жидкости, на первый взгляд безобидное вещество. Между тем при высоких концентрациях провоцирует раздражение дыхательных путей и даже астму. Раздражает дыхательные пути и второй компонент – пропиленгликоль.

А оба вместе под воздействием нагрева образуют весьма токсичные элементы – формальдегид и акролеин. Оба этих канцерогена опасны: первый влияет на нервную систему и психику, второй провоцирует развитие рака.

3. Ароматизаторы помогают никотину быстрее всасываться.

«Вкусные» ароматизаторы только создают иллюзию безопасности. На самом деле они усиливают раздражающий эффект пропиленгликоля, помогают никотину быстрее всасываться. А еще некоторые содержат бензойную кислоту, которая при разложении превращается в бензол – очень токсичное вещество.

4. Хром, цинк, свинец, никель… И еще 7000 неизвестных соединений.

При нагреве железных и пластиковых частей вейпов выделяются тяжелые металлы – свинец, никель, хром. И попадают в легкие. А также ученые обнаружили еще 7000 неизученных соединений, которые неизвестно как могут влиять на организм подростка…

Некоторые исследования вреда вейпов «Комсомолка» уже описывала (Убивают сердце, потенцию и ваших близких: Что на самом деле делают вейпы с вашим телом - KP.RU)

И ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

С 2019 года, когда в закон о курении были внесены поправки о никотинсодержащей продукции (то есть вейпах и электронках), теоретически на них накладывались те же запреты, что на табак: нельзя рекламировать, продавать несовершеннолетним и выкладывать в открытый доступ. Но пока весь мир боролся с ковидом, о вейпах как-то все подзабыли, вернее не контролировали так строго, как табачную продукцию. Поэтому в соцсетях для подростков был разгул рекламы электронок.

Но 28 апреля 2023 года были приняты дополнительные поправки:

*вводится понятие «безникотиновая жидкость» на которую будут распространяться те же запреты (ведь она содержит те же опасные вещества и соединения, которые угрожают здоровью подростков);

*вводится минимальная цена на вейпы. Отныне никаких скидок, распродаж и, соответственно, рекламы об этом;

* запрещена дистанционная торговля, на маркетплейсах и на официальных сайтах;

* с 1 июня 2023 вейпы и электронки должны быть убраны с глаз долой – то есть не будет больше ярких витрин, которые привлекают подростков. Если вы увидите, что кто-то не соблюдает закон, можете сфотографировать витрину и отправить с указанием адреса в Роспотребнадзор.

* предусмотрены в законе и серьезные штрафы за продажу несовершеннолетним: продавцу – от 40 до 60 тысяч рублей, юридическому лицу – от 400 до 600 тысяч.

Эксперты Минздрава уверены, что эти меры помогут сдержать рост любителей электронных сигарет. «Поймите, курение – это не привычка, а болезнь, которая влечет за собой появление еще более серьезных и страшных заболеваний. А с любой болезнью нужно бороться, лечить ее, чтобы сохранить здоровье», - отметила профессор Сахарова.