Вспыхнет ли вторая война НАТО против Сербии: ситуация в Косово продолжает обостряться

Конфликт, вспыхнувший на севере самопровозглашенного Косово, где компактно проживает сербское меньшинство края, не стихает. Фото: REUTERS

Конфликт, вспыхнувший на севере самопровозглашенного Косово, где компактно проживает сербское меньшинство края, не стихает. Стычки протестующих сербов с косовской полицией и военными из состава «миротворческих сил» НАТО (KFOR), продолжаются еще с большим ожесточением. Сообщается, что уже пострадали свыше 50 мирных жителей и 40 бойцов KFOR. Сейчас все гадают: случится ли в Косово, как предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, «большой взрыв»?

Чтобы не допустить этого, формально стараются все. Президент Сербии Александр Вучич встретился в послами пяти ведущих стран Запада, а также России и Китая. Тема одна - как погасить конфликт, не дать ему разразиться, как предостерегает сербский лидер, в новую войну НАТО против Сербии. Именно к этому толкает, уверен Вучич, косовский «премьер» Курти, которого он назвал «балканским Зеленским». Но вот в том, как стороны понимают урегулирование, есть большие различия.

Фото: REUTERS

«То, что мы видим сейчас, — прямое следствие недобросовестного выполнения еэсовскими посредниками своих обязательств, а именно - принципиального нежелания способствовать реальному поиску долгосрочных решений, - заявило российское постпредство при ЕС. - Еэсовское посредничество в диалоге Белград - Приштина, по сути, свелось лишь к лихорадочным метаниям в попытках "тушить пожар" без борьбы с его истинными причинами». Брюссель создает «иллюзию посредничества», дожидаясь очередной эскалации, а потом изображает «героическую попытку» на время пригасить конфликт.

Причина этого конфликта, напомнили в российском диппредставительстве, - несоблюдение соглашения о Сообществе сербских муниципалитетов Косово, заключенного под гарантии ЕС. Но это властям Приштины показалось «невыгодным» - уж слишком много власти на местном уровне могли, на их взгляд, получить косовские сербы. Поэтому и устроили фарс с «выборами», в которых участвовали три процента избирателей. Но этого для Запада оказалось достаточно, чтобы признать их результаты законными и согласиться с тем, что сербские муниципалитеты должны возглавить косовские албанцы. Это, напомним, и стало искрой, от которой вспыхнула ситуация.

Фото: REUTERS

Единственное, против чего возражают Вашингтон и Брюссель, - не надо было, дескать, косовской полиции силой занимать здания муниципалитетов, чтобы усадить в них новоиспеченных «мэров». Американский посол в Приштине, прямо как могущественный проконсул, уже предписал местным властям: надо найти «альтернативные» места дислокации албанских «мэров», откуда они и будут осуществлять руководство сербами. Госсекретарь США Блинкен чуть позже подтвердил это же, но при этом умудрился обвинить в насилии сербское население, которое, выходит, беспричинно напало на военнослужащих KFOR.

Кстати, принято решение увеличить натовский контингент в Косово на 700 человек. Вот только не понятно, для чего: чтобы лучше отбиваться от протестующих или чтобы быстрее скрутить их в «бараний рог». В уже произошедших столкновениях натовские военные однозначно были на стороне косовских властей, хотя их задача - в том числе и защищать сербское меньшинство. Или это ответ на решение Вучича привести армию Сербии в максимальную боеготовность и выдвинуть ее части на границу с Косово? Тогда, получается, эскалация - это выбор и натовцев, которые сейчас обвиняют в «нагнетании» обстановки, главным образом, Белград.

Интересна оценка Пекина произошедших событий. Китайский МИД, сообщает Global Times, заявил, что «поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности и призвал НАТО уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны». При этом китайцы еще один вывод сделали: «Столкновения между НАТО и протестующими сербами вызывают сомнения в роли НАТО как «миротворца».

Фото: REUTERS

Относительно «сомнений» надо заметить, что их и не было: какой из НАТО миротворец очень хорошо известно. А вот пристальнее стоит посмотреть на формулировку китайского МИД о защите Сербией «своего суверенитета и территориальной целостности». И на призыв к НАТО уважать то, что защищает Белград. Просто в эту формулировочку много смысла заложено, который ой как перекликается с событиями на Украине.

Косово провозгласило свою «независимость» без какого-либо референдума в одностороннем порядке и опираясь на поддержку стран Запада, причем далеко не всех. Сколько бы нам не твердили, что это - «уникальный случай», который не может повториться нигде больше, убедить не получится. А на Донбассе, а потом на новых территориях России референдумы были? Были. И не важно, что Запад их не признал. Белград ведь тоже не признал независимость Косово. Почему же Запад так ему руки выкручивает, чтобы он это сделал? Вот китайские товарищи и напоминают: Сербия в нынешнем конфликте защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Вашингтон с Брюсселем горой встали за эти ценности, когда речь об Украине. А почему Сербии в этом отказывают?

Фото: REUTERS

То есть в Пекине смелее посмотрели на нынешние события на севере Косово: речь не только о широком самоуправлении для косовских сербов, а вообще-то о том, что Косово - это территория Сербии. Как вам такой угол зрения? И тогда KFOR - это не миротворцы, а оккупанты. А Запад, поддерживающий Приштину в ее противостоянии Белграду, в этой логике, - ну прямо Россия, защитившая русских на юго-востоке Украины. Им можно, а нам нет? Почему?

Сильные вопросы возникают, если вдуматься в китайские формулировки. Может, даже сам Вучич их пока не готов принять, раз до последнего времени в ЕС стремился, хотя знает, что его страну туда не пустят, пока она сепаратистов не признает. Но это не меняет сути: вспыхнувший, казалось бы, очередной сербско-косовский конфликт по «локальной проблеме», если в логику его возможного развития включить защиту «суверенитета и территориальной целостности» Сербии, о которой напомнил китайский МИД, действительно способен привести к «большому взрыву», о котором предупредил Сергей Лавров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сербов втягивают в конфликт с НАТО: Президент Вучич выступил с экстренным обращением к нации

Александр Вучич обвинил косовского премьера в эскалации (подробности)

Россия всколыхнула старые страхи Европы: почему на самом деле Запад видит в нас "врага"

Политолог Дмитрий Тренин: успех России на Украине станет ударом по единству Евросоюза (подробности)