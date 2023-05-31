Выйду против дрона с ружьем: Разбираемся, можно ли защититься самому от налетов беспилотников

Вражеские дроны можно сбивать специальным ружьем. Фото: Олег АДАМОВИЧ

После налета украинских беспилотников на Москву 30 мая многие вспомнили, что вообще-то в природе существуют антидроновые ружья. И вроде как ими можно коптеры сбивать. А «дронобойки» эти свободно продаются в магазинах.

Правда, говорят, о скакнувшем спросе на это диковинное оружие. Мы решили сами разобраться, что там происходит с продажами, как эти ружья работают и будет ли вообще толк от покупки. Ведь цены на антидроновую берданку начинаются от 100 тысяч рублей. И не заканчиваются даже на миллионе. Неплохо бы понимать, что за эти деньги предлагают.

ВЕСЬ ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРУТ ДЛЯ ФРОНТА

Начал я с обзвона магазинов. Картина везде плюс-минус одинаковая. В наличии всего пара антидроновых ружей (или вообще ни одного), остались дорогие, по 500-600 тысяч рублей штука, а самые дешевые разобрали.

- Это у вас всегда так или «дронобойки» смели после атаки беспилотников на Москву? – спрашиваю продавца Илью из магазина глушилок.

- Еще в начале 2022-го на них вообще спроса не было. Редко брали охранники элитных поселков, чтобы защититься от подглядывания всякиими блогерами с воздуха. А последний год скупают все подчистую! Дешевых моделей в наличии вообще почти никогда нет. Ближайшая поставка - через две недели, но там уже все забронировано. Следующая через полтора месяца, и вот в ней еще есть свободные варианты.

Только один магазин в месяц продает сотни антидроновых ружей. Все, понятное дело, везут из Китая. В теории что-то делают американцы, но у их моделей совсем уж героиновый ценник, поэтому спрос в России - нулевой. Плюс китайцы клепают не особо хуже.

- И кто все это берет?

- Частники и компании. Но потом все, как правило, отправляется в одно место – на фронт.

- Так все-таки что-то поменялось после налета?

- Появились заказы явно для себя. В последние два дня обращаются покупатели, которые вряд ли собираются глушилки переправлять в зону Спецоперации. Точно не волонтеры. Но это мои догадки – понятно, никто в деталях не расписывает, что собирается делать с антидроновыми ружьями после покупки.

КАК РАБОТАЕТ?

Выглядят антидроновые ружья серьезно. Почти у всех - длинный оптический прицел, большой приклад, а ствол толстый, как у бластеров имперских штурмовиков. Но фактически это не оружие, а большая антенна направленного действия. Корпус пластмассовый, весит устройство пару килограммов и самая тяжелая часть – батарея.

- Ружье глушит все сигналы, поступающие к дрону, после чего беспилотник лишается управления, - объяснил принцип действия продавец.

Внутри ружья несколько глушилок, работающих на разных частотах. 2,4 и 5,8 ГГц (это частоты Wi-Fi) отрубают связь дрона с пультом управления. А 1,5 ГГц забивают канал от спутников GPS.

- А почему цены на ружья отличаются в разы?

- Все зависит от мощности – дорогие бьют на большую дистанцию и надежнее блокируют частоты. Внутри может быть не одна глушилка на 2,4ГГц, а две. И так для всех каналов. Плюс дорогое ружье может работать на большем количестве частот.

Дальность поражения дешевых ружей (хотя даже так они стоят по 200 тысяч) – до километра по прямой. Дорогие работают на расстоянии до 1,5 километров. Увеличение цены в 10 раз не дает такую же прибавку к радиусу. Но шансы ослепить беспилотник все равно повышаются.

Поэтому на глушилках и ставят оптический прицел. Луч у ружья довольно широкий, сбивание коптеров – это не снайперская стрельба, но все же наводиться надо конкретно на цель, а не просто в нужную сторону.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ПОРАЖЕНИИ?

Вот это самое интересное. Что произойдет после траты сотен тысяч рублей, успешного выслеживания беспилотника в небе и точного наведения ружья на цель?

- Квадрокоптер, лишившись связи с пультом и со спутниками, зависнет на месте, - объяснил мне руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов. Волонтер весь последний год консультирует военных по управлению дронами.

- А он разве не должен упасть или эффектно взорваться в небе?

- Нет, он будет висеть на месте, пока не сядет аккумулятор. А потом опустится на землю, - объяснил эксперт.

Обычно дроны в автоматическом режиме возвращаются к месту старта, если связь пультом теряется, но для этого нужны спутники GPS. А без них, попав пол луч антидронового ружья, коптер просто зависает.

И тут важно, чтобы батареи ружья хватило. В среднем, она работает час. Популярный на фронте легкий дрон Mavic 3 может летать на полной зарядке полчаса. Но у владельца ружья есть еще одно преимущество – даже, если выключить луч, коптер не сможет моментально подключиться к спутникам и пульту. То есть, можно успеть поменять аккумулятор ружья и снова ослепить беспилотник.

- А что будет с крупными беспилотниками самолетного типа, наподобие тех, что атаковали Москву? Они-то не могут взять и зависнуть в воздухе?

- Против них ружье, скорее всего, и не сработает. Эти дроны и так уже находились в полтысячи километров от Украины, никакой связи с пультом управления уже нет. А спутники GPS для ориентации им не обязательно нужны. Такие дальние беспилотники летят, как правило, в автономном режиме по заданной программе и цели.

А вот если в небе покажется небольшой дрон с гранатой, от которого как раз и поможет ружье, значит и оператор, вероятно, находится близко - в радиусе нескольких километров.

НИКАКИХ ТРОФЕЕВ

Ну и главное правило охотника на дронов: не приближаться к своей добыче. Ведь к беспилотнику может быть привязана бомба, граната, мина.

- Совершенно непредсказуемо, как себя поведет боеприпас. Все эти летающие коптеры с привязанными гранатами – это полный колхоз. Бог его знает, что там мог собрать украинский Кулибин… - заметил Любимов.

Некоторые беспилотники запрограммированы на самоподрыв в случае потери сигналов. Другие могут взорваться по команде, третьи просто сдетонируют от удара об землю. Пусть в этих тонкостях уже разбираются саперы.

ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?

Покупка антидроновых ружей правилами никак не запрещена. А вот с их использованием все сложнее.

- Свой беспилотник можно сажать при помощи антидронового ружья совершенно свободно. Но если человек попытается посадить так чужой коптер, то это может быть расценено, как хулиганство. А если дрон еще и повредится, то урон придется компенсировать. И это мы говорим только о частных беспилотниках. Если принудительно посадить коптер спецслужб, то ответственность может оказаться строже, хотя все будет зависеть от конкретных обстоятельств, - рассказал председатель коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

- А если получится сбить украинский дрон, то могут и наградить, - добавил юрист.

Успех охоты зависит от зоркости человека с антидроновым ружьем. Получится ли у него с земли опознать хозяина беспилотника. Например, коптеры самолетного типа использует Росреестр для мониторинга кадастровых участков. Каждый стоит по 4-5 миллионов рублей. Собьешь такой – и даже квартиры может не хватить, чтобы рассчитаться с государством.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Лучше (а так же дешевле и безопасней) всего, увидев подозрительный дрон, звонить в полицию по универсальному номеру 112.

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