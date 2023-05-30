Как украинские дроны смогли долететь до Москвы и видят ли их спутники: ответы на главные вопросы об атаке беспилотников

30 мая украинские дроны атаковали здания в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как украинские дроны смогли долететь до Москвы - это же 600 километров от границы с Украиной?

- Судя по той информации, которой я располагаю после разговора с нашими спецами из ПВО, в атаке на Москву использовались разные ударные беспилотники. Но по тем «ошметкам» сбитых БПЛА, которые удалось собрать в разных районах Москвы и Подмосковья, установить «родословную» украинских дронов не так просто. Это мы узнаем позже, после заключений экспертов. Пока лишь понятно, что эти дроны были достаточно крупными, самолетного типа, с хорошим размахом крыла. Это уже не детская игрушка. Такие дроны способны пролетать до 500-1000 километров.

- Почему их не сбили еще на границе?

- Такого роя дронов одновременно украинцы еще не запускали. Это была первая атака такого масштаба за все время СВО. Нагрузка на наши средства обнаружения и уничтожения дронов была серьезная. Потребовалось время, чтобы распределить порядок уничтожения целей, направления их атаки. Этот экзамен наша ПВО сдала достойно. До Москвы добралась лишь «мелочь», да и то этим дронам спецы по радиоэлектронной борьбе смогли «вынести мозги». В результате системы подрыва боеприпасов на беспилотниках просто не сработали.

- Дроны специально запускали ночью, чтоб за все время полета местные жители не смогли их заметить и просигнализировать?

- Да, как сказал один из офицеров ПВО, украинцы специально начали атаку на Россию, как гитлеровцы – в самое сонное время. Хотя «хвосты» стай вражеских дронов шли к цели уже посветлу. Вот их и видели жители тех районов, над которыми пролетали беспилотники. Главное, что их полет (в большинстве случаев) видели наши радары.

- А наши спутники и прочая техника их путь наблюдала?

- Именно наша спутниковая разведка первой и подала сигнал тревоги. А самая большая трудность при отслеживании полета дронов заключалась в том, что они маневрировали по высоте и курсу, прижимались к руслам рек и низинам, «прятались» за холмами. И на какое-то время пропадали с экранов радаров.

- Какие выводы нужно сделать нашим военным и простым гражданам?

- Уплотнять систему ПВО страны и радиоэлектронной борьбы. Особенно – на украинском направлении. Собственно это сказал и Владимир Путин: «Нам понятно, что надо делать для уплотнения нашей ПВО». Спецоперация показывает, что, возможно, пора переходить от объектовой ПВО (прикрытие отдельных городов и объектов) к сплошной региональной. А еще нужно искать новые эффективные способы борьбы с массированными атаками дронов.

А гражданам надо прежде всего не паниковать на радость противнику и не распространять ложные слухи.

- Не пора ли призвать наших граждан перестать выкладывать в интернет видео работы ПВО по дронам противника?

- Одни призывы к сознательности граждан вряд ли помогут. Нужна напористая и ежедневная пропаганда того, что мы живем в особое время, что нельзя выносить в интернет то, что играет на руку врагу. Государство должно подсказывать своим гражданам где те информационные границы, за которые нельзя выходить. Ведь зачастую, делясь «сенсационной» информацией, человек раскрывает места расположения наших ПВО или сеет панику. Надо растолковывать людям «правила игры» и строго спрашивать с тех, кто эти правила нарушает.

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