Коты на даче: как подготовиться к поездке и что сделать в доме

Итак, вы наконец-то едете на дачу. Одежда сложена, аптечка собрана, документы в рюкзаке, в магазин по дороге заедете… А любимого кота вы решили поместить в пластиковую корзинку для овощей и фруктов. Что такого, она с дырочками и довольно прочная – только в прошлом году кабачки в ней возили, вот только достанете ее из дальнего угла балкона.

Привычные коту миски оставляете в квартире – найдете блюдца на месте. Да и игрушки с когтеточкой только место займут, и без того вещей много. Вот только такой подход, возможно, немного облегчит ваши сумки, но точно не добавит спокойствия вам и вашему мурлыке. Всё дело в том, что вы резко помещаете своего питомца в необычные и стрессовые для него условия.

Разберем по пунктам: 1.Хозяйственная корзинка – не лучший вариант, потому что усатый разбойник в стрессе может легко выбить крышку и убежать в дальние дали. К тому же, отверстия в ней слишком маленькие – котяра не сможет наблюдать за происходящим, а из-за плохой вентиляции ему будет попросту жарко. 2. Привычные вещи (миски, игрушки, когтеточки, лоток) важно взять с собой, потому что на них запах вашего кота и квартиры.

В незнакомой дачной обстановке он будет не только стрессовать, но и может отказаться есть и пить из незнакомой посуды. Чем больше вещей с привычным запахом дома вы возьмете с собой – тем легче пройдет адаптация. Как еще помочь котику пережить поездку, избавив его и себя от лишних переживаний? Что сделать, чтобы отдых на даче не обернулся настоящей КОТострофой с объявлением голодовки, различными травмами и прочими неприятностями?

«Комсомолка» обратилась к экспертам и узнала ответы на все самые важные вопросы. Прочтите их – и будет вам регулярное «мррр» от вашего любимого пушистика!