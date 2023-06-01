В Америке началась война компроматов: Байден оказался взяточником, а Трамп разбалтывает военные секреты

ФБР заявило о наличии у него документов, запрошенных в начале мая Конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Джо Байдену в период его пребывания на посту вице-президента страны. Фото: REUTERS

США готовятся к очередному политическому противостоянию на выборах президента в 2024 году. По законам жанра предвыборная гонка сопровождается не только громкими обещаниями всех кандидатов, но и поиском компромата на них конкурентами и правоохранительными органами.

Так, ФБР заявило о наличии у него документов, запрошенных в начале мая Конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Джо Байдену в период его пребывания на посту вице-президента страны. Эту информацию подтвердил американской газете The New York Post глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

«Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023, предполагающей вовлечение тогдашнего вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с участием иностранца», – заявил Комер.

Американский конгрессмен добавил, что ФБР отказалось предоставить документ в палату представителей и разрешило персонально ознакомиться с ним лишь в штаб-квартире бюро. Правоохранители отметили, что располагают «ценной и поддающейся проверке информацией», которая до настоящего времени не стала достоянием американского народа. В документе содержится подробное описание того, как работала коррупционная схема Байдена и какими были ее цели.

Не лучше обстоит ситуация и у Трампа. Как пишет CNN, прокуратура США добыла звукозапись, на которой бывший президент страны признался в хранении секретного документа Пентагона. Аудио было записано в июле 2021 года в гольф-клубе самого Дональда в Бедминстере.

Во время встречи с лицами, не имеющими доступа к гостайне, Трамп поделился, что после ухода из Белого дома он забрал некоторые конфиденциальные материалы Министерства обороны США о потенциальном нападении на Иран. По словам источников, речь идет о плане генерала Марка Милли по нападению на Тегеран с развертыванием огромного количества войск, к чему он неоднократно призывал Трамп за время его президентства.

Более того, Трамп даже хотел распространить эту информацию, но знал об ограничениях, накладываемых на него после окончания президентского срока. Напомним, что в августе прошлого года американские власти изъяли из резиденции Трампа в Мар-а-Лаго одиннадцать комплектов секретных документов и до сих пор продолжают собирать доказательства для предъявления ему соответствующих обвинений.