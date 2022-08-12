ФБР провело обыск у и нашло Трампа одиннадцать комплектов секретных документов

У Трампа при обыске нашли документы с грифом "Совершенно секретно". Фото: REUTERS

Одиннадцать комплектов секретных документов обнаружили сотрудники ФБР при обыске в резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. В их числе были бумаги с пометкой «Совершенно секретно», пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что агенты Федерального бюро расследований изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и исполнительный грант о помиловании для союзника Трампа Роджера Стоуна. Кроме того, изъята «информация о президенте Франции». Опись изъятых в поместье Трампа предметов составила три страницы, уточняет издание.

Напомним, Дональд Трамп в созданной им соцсети Truth Social сообщил, что его резиденция в Мар-а-Лаго подверглась обыску и назвал действия прокуратуры неправомерными.

Позднее американские СМИ сообщили, что Федеральное бюро расследований пыталось найти у Трампа документы, связанные с ядерным оружием.

Тем временем команда Трампа на фоне проведенных в Мар-а-Лаго обысков засыпала своих последователей письмами с призывами к пожертвованиям.