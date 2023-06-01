Зеленский нашел способ уничтожить все мирные инициативы по Украине

Зеленский не вылезает из заграничных вояжей, путешествуя с одного мероприятия на другое, лишь бы не появляться в Киеве Фото: REUTERS

Администрация Зеленского сейчас занята организацией так называемого "саммита мира", который президент (пока еще) Украины анонсировал некоторое время тому назад. Находясь сейчас в Молдавии на саммите "Европейского политического сообщества" Володымыр снова подтвердил, что прилагает сейчас массу усилий для проведения анонсированного им мероприятия.

- Сейчас мы находимся на этапе организации такого саммита, это зависит от некоторых моментов. Конечно, мы хотим привлечь к участию как можно больше стран, поэтому пока мы не утвердили дату, - заявил Зеленский, по привычке приврав, поскольку Киев ранее заявлял, что "Саммит мира" начнется на 500-й день "коварного вторжения России".

Видимо, с участниками там не очень складывается, или эта дата приходится на более важное для его потенциальных участников мероприятие, а потому нет гарантий, что прибудут те самые гости, которых Зеленский хочет видеть. Немудрено перепутать, если в последний месяц, такое ощущение, что Зеленский не вылезает из заграничных вояжей, путешествуя с одного мероприятия на другое, лишь бы не появляться в Киеве. Тут не только даты в голове перепутаются.

Впрочем, пусть никого не смущает это название задуманной Киевом сходки. Никакого мира на нем и по итогам его работы не предвидится. Как предельно честно и, наверное, нечаянно сформулировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, этот саммит готовится и будет проводиться, "чтобы не допустить появления других мирных планов, направленных на размывание единственно правильного пути к завершению конфликта". То есть все правильно поняли, что "Саммит мира" придуман вовсе не для мира, а для того, чтобы уничтожить конкурирующие с идеей самого Зеленского инициативы? Потому что, как считают в Киеве, есть два мнения – Зеленского и неправильное. И, понятное дело, Россия не будет в числе приглашенных на это мероприятие. Правда, лично я не знаю, кто бы в России согласился бы на участие в таком шабаше.

Но, похоже, так считают не только в Киеве. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сомневается, что русские, вообще, должны присутствовать за столом переговоров.

- Где и когда, и даже если русские могут быть приглашены за стол переговоров, это должно быть решением президента Зеленского. Это не то, что США будут разбирать с ним. Он должен быть готов сесть и поговорить. И условия должны быть приемлемыми для него. А затем вы можете двигаться вперед и посмотреть, смогут ли русские стать частью этого процесса, - объяснил адмирал Кирби позицию Вашингтона. - Я хотел бы напомнить, что господин Путин не проявил абсолютно никакого желания. Это большой академический вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров. Но, опять же, президент Зеленский должен это определить.

Амнезия у них там что ли или повальный склероз? Кирби ведь относительно молодой, да еще и адмирал в придачу, а уже не помнит про переговоры в Стамбуле, которые начались по инициативе Москвы, но были прерваны под давлением Запада, когда до мира оставались какие-то шаги.

Но, конечно, мысль интересная – это про идею провести переговоры о мире без русских. На данный момент - это хорошая идея, как сказал бы положительный персонаж американских боевиков. Переговоры до достижения поставленных целей не могут обрадовать нас, потому что подразумевают под собой компромисс. А любой компромисс в отношениях с нынешней Украиной всегда несет в себе опасность, потому что двуличные твари с другой стороны переговорного стола дают обещания только для того, чтобы нарушить их и обмануть.

Мы, собственно, и не возражаем против такого хода событий, чтобы США, Великобритания и Польша провели переговоры с Украиной о мире. Но пусть сначала начнут с ней воевать что ли, если по логике. А то невозможно понять, о каком мире они будут договариваться между собой.