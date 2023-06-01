Страхи США могут стать реальностью: Почему НАТО всерьез испугалось Северного флота России

Учения Северного флота России в акватории Баренцева моря. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вашингтоне неожиданно забили тревогу из-за того, что Россия слишком нарастила свою военную мощь в Арктическом регионе. Обозреватель New York Times Стивен Эрлангер заявил, что изменение климата ускоряет и усиливает конкуренцию в Арктике, как никогда раньше. И, кажется, США внушает трепет тот факт, что Россия остается огромной арктической державой, с военно-морскими базами и ядерными ракетами, размещенными на Крайнем Севере и вдоль западной границы.

Сдерживание России в Арктике Эрлангер называет одной из наиболее приоритетных задач НАТО. По его мнению альянс опасается, что Россия, в случае прямой конфронтации, сможет нанести почти неотразимый «красный правый хук» в регионе - Северный флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией и нанести поражающий удар. Он не скрывает, что у Североатлантического альянса существуют очень уязвимые места на Севере. И такой ход со стороны России может стать крайне болезненным для НАТО.

В эфире Радио «Комсомольская правда» мы обсудили эту тему с Дмитрием Жаворонковым, военным экспертом, историком флота.

- Почему сегодня США встревожились из-за возможных угроз со стороны Северного флота?

- В России есть два флота, которые заточены под стратегические военные действия в случае чего.

- Какие?

- Это Северный и Тихоокеанский. У нас сохраняется наша доктрина о ядерной триаде. И флот играет в этом важную роль.

- Расшифруйте.

- Флот - это компонент морской ядерной триады. Это стратегические ракетоносцы с соответствующим оружием.

- Например, с каким?

- Мы выбились в лидеры по морскому гиперзвуку, у гиперзвуковых ракет возможна и ядерная боевая часть. И все наши корабли, у которых есть универсальный корабельный стрельбовый комплекс, установки вертикального пуска, которые могут запускать не только «Калибры» или противокорабельные «Ониксы», но и гиперзвуковые «Цирконы», как говорится, здравствуйте.

- Сколько времени нас будет догонять запад?

- США, или тот же Китай, по моим оценкам, от года до пяти лет.

- Западные страны все больше упор делают на «Посейдон».

- О «Посейдоне» в открытых источниках информации крайне мало и она достаточно противоречия. Оставим это в качестве сюрприза нашим друзьям, поскольку они неприкрыто организовали Украине лендлиз, без которого украинская армия просто лишилась бы любого современного вооружения. Именно они несут ответственность за наших погибших, за погибших граждан Украины, многие из которых такие же русские люди.

Что такое «Посейдон»

Ядерная торпеда «Посейдон» – один из главных кошмаров наших оппонентов. Не имеющая аналогов в мире, она может поражать вражеский флот или сушу, вызывая смертельные радиоактивные цунами в прибрежных регионах. Западные СМИ не раз писали, что волны от этих торпед могут затопить Лондон или Нью-Йорк.

Однако об истинных характеристиках сверхоружия остается только догадываться. Всю известную информацию о ядерной торпеде «Посейдон» мы собрали в отдельном материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Радиоактивное цунами уничтожит США: на что способна ядерная торпеда «Посейдон», неуязвимое «оружие Апокалипсиса»

Реальной мощности российской ядерной торпеды «Посейдон» не знает никто (подробнее)