Половина россиян уверены, что водители электросамокатов должны ездить только по спецдорожкам

В России хотят запретить пользоваться электросамокатами на пешеходных улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России хотят запретить пользоваться электросамокатами на пешеходных улицах. Депутаты напомнили, что в стране троекратно увеличилось число аварий с участием электросамокатов. Однако россияне считают, что этого недостаточно. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 47% опрошенных считают, что для электротранспорта необходимо выделить отдельные дорожки и разрешить водителям ездить только по ним, чтобы не подвергать опасности пешеходов и в то же время самим не рисковать и не ехать в одном потоке с автомобилями.

«Нужны специально отведенные дорожки для самокатов. И чтобы вход на эти дорожки был запрещен для пешеходов, чтобы никто по ним пешком не ходил, только электротранспорт», - говорит участник опроса.

45% соглашаются, что на тротуарах элетротранспорту не место. Уж будут они ездить по дорогам или спецполосам – их дело, главное – не навредить пешеходам, уверены респонденты.

39% опрошенных добавляют, что электротранспорт не для детей. Уж взрослые с самокатами как-то справятся, а вот лицам младше 18 лет управление электротранспортом нужно запретить.

35% россиян считают, что все беды от пьяных водителей и предлагают запретить пользоваться самокатами тем, кто не трезв. А 31% и вовсе предлагают ввести новую категорию водительских прав для управления электротранспортом.

26% респондентов предлагают еще больше снизить допустимую скорость для электросамокатов, а еще четверть - считают нужным обязать водителей официально регистрировать любые ПДД через сотрудников ГИБДД, может хоть это научит их какой-то ответственности.

По 22% россиян проголосовали за запрет на использование самокатов в парке и за необходимость оборудовать такой транспорт фарами и гудком, чтобы он стал более предсказуемым и понятным для других участников движения.

Еще 3% россиян выбрали вариант «другое». Кто-то предложил полностью запретить электросамокаты, а кто-то – отдать им часть автомобильных полос. Нашлись и те, кто считает, что самокатчиков нужно просто оставить в покое.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,4 тысячи человек.