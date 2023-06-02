Нравственное будущее России — на страже традиционных ценностей

Форум по традиции открылся пленарной сессией

Тема первого в этом году регионального форума ОП РФ «Сообщество», стартовавшего в Воронеже 1 июня, — «Традиции и ценности в основе будущего страны».

Форум по традиции открылся пленарной сессией, модератором выступила председатель Общественной палаты Воронежской области Наталия Хван. Открывая дискуссию, она сообщила, что на форум зарегистрировались более двух тысяч участников, а к пленарной сессии в онлайн-формате подключились более 700 человек из 78 регионов страны.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Общественные палаты являются энергичными инициаторами самой актуальной социальной повестки. Многие продуктивные инициативы, которые претворяются в жизнь, проходят именно через них, отметил он.

«Мы для себя определяем наше взаимодействие как актуальный диалог власти и общества, в том числе на площадке Общественной палаты России. Такое прочное взаимопонимание позволяет нам совместно решать многие задачи. В ближайшее время к таким задачам относится содействие Вооруженным силам РФ, непосредственно участникам специальной военной операции, членам их семей. Благодарю всех воронежских общественников за то, что они очень активно включились в эту работу, и мы видим, какой огромный позитивный и эмоциональный результат дает это взаимодействие», — сказал губернатор.

Он указал на возрастающую вовлеченность людей в полезную социальную деятельность: «Мы видим, что ответом на вызовы нашего времени явилась большая сплоченность людей, активность общественных и патриотически настроенных НКО. Об этом свидетельствует и рост числа социальных проектов, и расширение направлений их деятельности. Сегодня среди молодых людей растет интерес к волонтерству. С его помощью они решают разные задачи — от взаимодействия с участниками СВО и поддержки их семей до локальной внутриуниверситетской деятельности».

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Воронежской области Александр Гусев

Запрос на традиционные ценности

Как подчеркнул заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб, последние социологические исследования показывают, что в обществе наблюдается устойчивый запрос на формирование традиционных ценностей. Под ними понимаются семья, воспитание детей, сохранение здоровья, уважение к старшим, к своей истории и культуре.

«На защиту этих ценностей становится их постепенное закрепление в государственных документах, определяющих политику страны на годы вперед. На фоне нарастающей геополитической напряженности необходимо работать и двигаться в сторону укрепления гражданского самосознания и защиты нравственных ценностей, вовлеченности граждан в решение задач местного и государственного значения», — отметил Владислав Гриб.

Приветственное слово участникам форума направила Мария Львова-Белова. Она также подчеркнула, что именно традиционные ценности положены Президентом России в основу государственной политики в качестве основных ориентиров.

«Моральные установки, с которыми мы придем в завтрашний день, зависят от того, какой путь развития мы выберем сегодня», — заявила она.

Семья и многодетность

Председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, в качестве базовой ценности отметил многодетность.

«В Воронежской области значительно сократилось население. Многодетные семьи составляют лишь один процент. Именно поэтому многодетность и ее поддержка становится сейчас нашим базовым проектом, — подчеркнул он. — Сегодня мы подпишем соглашение с Воронежской областью по сохранению традиционных ценностей. Это будет уже пятое соглашение, подписанное в разных регионах России. Ценности эти просты и естественны — семья, основанная на браке мужчины и женщины, забота о детях от зачатия ребенка до его взросления, почитание родителей и уважение к старшим, которое есть во всех религиях».

В свою очередь председатель Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко отметила, что в настоящее время в среде подростков семья воспринимается как непосильная нагрузка, ограничивающая возможность самореализации.

«Я вижу здесь влияние западной культуры, которая на протяжении не одного десятка лет формировала это отношение. Я и мои коллеги очень часто лично говорим с молодежью в рамках федеральных проектов, таких как “Большая перемена”, Российское движение школьников. Сегодня не нужно выбирать, а напротив — можно совмещать материнство и самореализацию», — подчеркнула она.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил, что западный мир навязывает нетрадиционные семейные ценности, в то время как Россия является защитником традиционных.

«С одной стороны, у нас много ценностей, нам есть что защищать, с другой — слепое копирование западных стандартов привело, в частности, к тому, что у нас ужасающий процент бракоразводных процессов», — подчеркнул он.

История, патриотизм и новые регионы

Александр Журавский рассказал, что, согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в апреле текущего года, 91 процент опрошенных назвал себя патриотом; 76 процентов одобряют деятельность Президента РФ; 80 процентов доверяют Президенту; 66 процентов считают, что многонациональность страны приносит пользу, 59 процентов, слыша слово «Россия», испытывает гордость и 68 процентов поддерживают решение о проведении специальной военной операции.

«Эти показатели в 1990-е годы, еще 10 лет назад, были совсем другими. Это очень важно», — отметил спикер.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова рассказала участникам встречи о том, как организована помощь участникам СВО: «Сегодня есть различные меры поддержки: и федеральные, и региональные, но мы обратили внимание на то, что нужна и духовная, психологическая, юридическая помощь. Только через центральный комитет прошло уже более четырех тысяч обращений, которые нужно было отрабатывать, а специфика везде разная, и нужно было ни одно обращение не пропустить. Комитет работает семь месяцев. Штабы открыты в 89 регионах России».

Она также рассказала о проекте «Жены героев», направленный на поддержку участников специальной военной операции и их семей, и культурном проекте «Кино на службе Отечества», первым фильмом в рамках которого стала документальная лента «Отважные» режиссера Олеси Шигиной, у которой 21-летний сын добровольно встал на защиту Родины.

«У нас огромное количество акций, обо всех не расскажешь. Мы сегодня поддерживаем вдов и всех тех, у кого погибли родственники. Они лечат друг друга. Мы те, кто имеет моральное право об этом говорить. Мы хотим быть частью решения, а не частью проблемы», — сказала Юлия Белехова.

Член ОП РФ, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич рассказал о том, как в рамках командировки посетил Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Донецк.

«Я пообщался там с людьми и понял, что я должен быть там. Там живут и работают удивительные люди. Они занимаются тем, что называется строительством мирной жизни. И это тоже подвиг. Например, Анна Железная, главный врач-акушер ДНР, работала с персоналом в подвале. Они принимали роды в любых условиях, вычислив, где в подвале несущая стена, чтобы было безопаснее. За свою работу она получила от Президента РФ звание заслуженного врача России. Не менее отважны и журналисты, которые там работают. Самый юный спецкор у нас — девочка 15 лет. Она проявила себя в экстремальных условиях. Вместе с коллегами она занимается самой настоящей журналистикой — журналистикой оптимизма», — поделился Малькевич.

Работа с молодежью

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, рассказал, что в 2010 году за свой счет реализовывал инициативу по созданию российско-украинской молодежной палаты.

«Тогда мы прекрасно понимали, что движущей силой переворота, уничтожения украинской государственности будет молодежь. С ней системно работал Запад. Мы выбрали город Воронеж, потому что 60 процентов украинской молодежи были уверены, что Воронеж — это Украина. Здесь, относительно недалеко от этого места, мы проводили учредительное собрание российско-украинской молодежной палаты, после чего все ее учредители были объявлены агентами ФСБ, Кремля. Но тем не менее мы смогли привлечь несколько тысяч молодых людей по всей Украине, которые влились в общерусское движение», — поделился он.

Скрипач, член ОП РФ VIII состава Петр Лундстрем поделился с участниками встречи своим опытом и выводами по работе и общению с современными молодыми людьми.

«Во-первых, молодежь имеет свойство вырастать, жениться, начинать работать. С молодежью нужно разговаривать, как с взрослыми людьми, не пытаясь переходить на их язык. Это моя точка зрения. Во-вторых, всегда необходимо говорить правду. Причем желательно ту правду, которую ты видел своими глазами, за которую отвечаешь. Потому что молодежь так же, как и солдаты, тонкие натуры, очень чувствительные ко лжи. Здесь включается интеллект — насколько ты способен в живом диалоге реагировать на вопрос, ведь на любые вопросы надо отвечать», — утверждает спикер.

Главная тема форума — «Традиции и ценности в основе будущего страны»

Повседневный труд

В завершение пленарной сессии члены ОП РФ поделись результатами своего пребывания в Воронеже в части проведения общественной проверки транспортной системы города.

«Безусловно, у региона есть достижения, — заявил председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению отметил Андрей Максимов. — Во-первых, цена на проезд. Она едина и невысока для государственных или частных перевозчиков. Во-вторых, активное обновление подвижного состава. 140 автобусов было закуплено за счет национального проекта “Безопасные и качественные дороги”. 63 автобуса регион купил за счет собственных средств».

Как серьезный недостаток Андрей Максимов расценил нахождение рядом с остановками общественного транспорта ларьков с продажей табака. «Пропаганду нездорового образа жизни нельзя окупить комфортом пассажиров», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Илья Зотов в свою очередь указал на проблему с навигацией, отметив, что с ней сталкиваются многие российские города.

«В мобильных приложениях граждане не видят нужного им маршрута. Воронеж не исключение. Отсюда возникло предложение сделать на каждой остановке схему движения транспорта и указать интервалы. Мы составили проверочный маршрут по жалобам жителей города. По результатам можно сразу сказать, что транспорт должен подъезжать к остановкам ближе. Остальные недостатки и предложения по их исправлению мы укажем в планах развития работы воронежского транспорта, который будет представлен местным органам власти», — рассказал Илья Зотов.

Далее участников в и гостей форума ждет обширная деловая программа, в которую включены тематические секции, дискуссии, выставки и мастер-классы.

СПРАВКА

Форум «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой.

Главная тема форума — «Традиции и ценности в основе будущего страны».

Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

Региональные форумы также пройдут в Якутске, Вологде и Самаре. Итоговый форум «Сообщество» состоится в Москве в начале ноября.

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