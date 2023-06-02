«Отстрою Шебекино и жду в гости»: За что награжден Орденом Мужества глава атакованного Украиной города

Владимир Путин своим Указом наградил главу Шебекинского городского округа Владимира Жданова (крайний справа) орденом Мужества за «самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга». Фото: Личный архив

Владимир Путин своим Указом наградил главу Шебекинского городского округа Владимира Жданова орденом Мужества за «самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга». Что скрывается за этой казенной формулировкой? Мне довелось увидеть в октябре прошлого года. Я тогда выехал из зоны СВО в Белгород подлатать «приболевшую» машину. И чтобы не терять время зря, решил сделать репортаж о том, как область живет - а это чувствовалось уже тогда - фактически в военной обстановке. Общался с волонтерами, посещал лагеря беженцев, ездил в отселенные поселки, снимал последствия первых прилетов по Шебекино. И заскочил в местную администрацию — взять комментарий у главы.

Только сели разговаривать — звонок Жданову на телефон: «Муром под артиллерийским огнем».

- Извините, Александр, мне надо ехать, - развел руками Владимир Николаевич.

- Я с вами, - прыгнул я в его джип.

На подъезде к Мурому (это наше село - прямой на границе с Украиной) в лесочке стоят машины его жителей. Периодически со стороны Украины раздается звук «выхода». Спустя несколько секунд - разрыв где-то в селе.

- Уверен, что уже можно проехать? - допытывался Владимир Жданов у коренастого мужичка.

- А что ж мы, женщин там одних оставим? – посмотрел районному начальнику в глаза Иван Васильевич, бывший командир областного ОМОНа.

У него в Муроме дочка – глава местной администрации. Сидит в подвале детского садика вместе с его сотрудницами. А поселок кроют артиллерией из-за «ленточки», которую тут видно в хорошую погоду. Ловим паузу и вслед за Иваном Васильевичем едем в село. По нижней дороге, чтобы не мозолить глаза украинским наблюдателям.

Тормозим у детсада, вылезаем из машин и тут совсем рядом как шарахнет! Падая на землю, замечаю разрыв в торце здания. По крыше джипа барабанят падающие осколки.

- За мной, - резко вскакивает на ноги немолодой Иван Васильевич.

И мы бежим сквозь садик к входу в подвал, скатываясь вниз по лестнице.

В этот момент за железной дверью снова громко шарахнуло.

- Это по нам, - констатируют сидящие в подвале, передавая друг другу корвалол.

В подвале садика с главой Шебекино мы просидели часа два. Когда стихло, выбрались наружу - прилеты в крышу пришлись аккурат над дверью в убежище. Владимир Жданов тут же организовал эвакуацию желающих выехать из села на броневичке, который ждал нас на въезде в Муром. Потом провел подомовой осмотр повреждений, и поздно вечером мы вернулись в Шебекино.

Владимир Николаевич провел меня по реконструированной набережной, которой очень гордится. Съездили на мемориал погибшим в «горячих точках». Среди памятников павшим в Чечне и Афганистане - свежие, погибших в ходе спецоперации...

«Отстрою город и жду в гости», - написал он мне, когда я поздравил с заслуженной наградой главу Шебекинского округа, который превратился в настоящую «горячую точку».