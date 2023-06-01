Путин наградил орденом Мужества главу Шебекинского округа Владимира Жданова Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Президент своим Указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества», - сказано в тексте указа.

Шебекинский округ в последние дни находится под массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Так, утром в четверг, 1 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атаки продолжаются и жизнь мирных жителей находится под угрозой.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, о ситуации в Шебекино постоянно и регулярно докладывают главе государства. В то же время Песков отметил, что ситуация с обстрелами в Белгородской области не повлияет на ход специальной военной операции в целом.

Ранее сайт KP.RU писал о церемонии вручения орденов и медалей, которая прошла в Кремле. Путин наградил участников спецоперации, космонавтов, деятелей культуры и других.

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