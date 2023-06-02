Вячеслав Никонов: Байден - лучший выбор для США. С точки зрения российских интересов

Как известно, каждая страна имеет то правительство, которое она заслуживает. И это тот президент, которого заслуживает страна, считающая себя мировым гегемоном. Фото: REUTERS

США ЗАСЛУЖИВАЮТ БАЙДЕНА

- За минувшие сутки, буквально в течение нескольких часов, Байден умудрился упасть на встрече с выпускниками одного из военных университетов Америки, удариться головой о свой вертолет. Может быть, он прикалывается?

- Нет. Байден не прикалывается. Он - глубоко больной человек. У него такое случается - падает он регулярно. В данном случае, как он сам объяснил, он зацепился за мешок с песком, который удерживал телесуфлер, с которого он читает текст. Может быть, это - как раз от удара головой о вертолет. Человек больной.

Как известно, каждая страна имеет то правительство, которое она заслуживает. И это тот президент, которого заслуживает страна, считающая себя мировым гегемоном.

- А Байден на выборы все-таки идет. Не будут менять коней на переправе?

- Ну, поменять его будет довольно проблематично. Если, скажем, сейчас Байден уйдет, там появится Камала Харрис. А она еще похлеще - на всю голову «поехала». Про нее и пишут и говорят: «Наркоманка законченная». Так что альтернатива здесь - не самая хорошая для демократов. Но и шансов у Харрис для избрания нет никаких, а других авторитетов у Демпартии не имеется.

Там Роберт Кеннеди-младший баллотируется от них, но его явно не примет ни глубинное государство, ни, собственно, аппарат. Поэтому, я считаю, у Байдена есть все шансы стать кандидатом от демократов и победить на выборах. Я полагаю, что это будет лучший выбор для США…

- Что же здесь хорошего?

- …с точки зрения российских интересов. Так развалить Америку, как это удалось Байдену за последние пару лет - еще никому и никогда не удавалось.

Вячеслав Никонов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ГЛУБИННОЕ США ОДУМАЕТСЯ?

- Глубинное государство в США все-таки одумается, поймет, что натворило в Европе и на Украине? Может «сдать назад»?

- Естественно, оно будет биться до конца. В глубинном государстве разные группировки. Но они исходят из того, что «ситуация складывается замечательно», что Россия, по их мнению, «терпит стратегическое поражение», «Украина выигрывает», «Запад силен как никогда», а НАТО - «сплочено». Это общее понимание, в американских СМИ, в истеблишменте. Они всегда стараются не замечать то, что им неприятно. Дедолларизацию, например.

Они продолжают оперировать цифрами многолетней давности. По-прежнему утверждают, что американская экономика первая в мире, что доллара в золотовалютных резервах 58%, а не 47%, как на самом деле. Они живут совершенно в другом мире, и самое для них неприятное, что американское глубинное государство свято в это верит.

- Сейчас, по-моему, и в СМИ США пишут о том, что после ударов нашими «Кинжалами» по центрам принятия решений, где были, в том числе, и натовцы, и американцы, - целые конвейеры самолетов санитарной авиации отправились в Штаты. А там и раненые, и убитые - именно американцы. Это может их отрезвить?

- Во-первых, никаких сообщений нет в американских СМИ. Это может прорываться в каких-то Telegram-каналах, интернете. Но основные СМИ, которые и обеспечивают все американское информационное поле, молчат. Так что американцы об этом не узнают.

- Когда начнется полноценная предвыборная кампания, ее услышат на поле боя? Выборы у них - в начале ноября 2024 года.

- Во-первых, мы до этого одержим Победу, поэтому говорить о том, что там будет, и как это повлияет на избирательную кампанию в США… Я думаю, повлияет очень положительно, с нашей точки зрения.

Я полагаю, в любом случае Байдену будет обеспечен успех - стараются это сделать, хоть «тушкой», но пропихнут его в президенты. Потому что демократы контролируют более 90% СМИ - негатив о Байдене туда не просачивается, все уверены, что он «бодр и весел», а Украина «идет от победы к победе». Так что, до выборов они будут стараться тянуть Украину всеми силами. Я надеюсь, она рухнет до этого.

- То есть из-за того, что Штаты сбагрили все это на Европу, а Европа все слабее и слабее?

- Ну, Штаты ничего не сбагрили на Европу, они сами по-прежнему обеспечивают львиную долю военных поставок. И, если поступает вооружение, то оно даже из европейских арсеналов, в основном, американское. Деньги тоже дают США. Американцы от этого не откажутся - не случайно, даже несмотря на угрозу дефолта, даже разговоров о сокращении военных расходов или помощи Украине не было. Америка не будет уходить в кусты, поскольку «поражение России», как они считают, «является главной стратегической задачей Соединенных Штатов» (вместе со сдерживанием Китая).

УКРАИНА ОБЯЗАТЕЛЬНО РУХНЕТ

- Вы, как внук Вячеслава Молотова, должны знать какого числа мы победим.

- Я могу точно сказать, что таких дат никто не знает и назвать не может. Это было бы крайне безответственно и с моей стороны. Но уверен, что украинская государственность не выдержит напряжения, и в какой-то момент обязательно рухнет.

- Рухнет и расколется пополам? Или на три части?

- Все будет решаться, в конце концов, на поле боя. Вся мировая геополитика сейчас решается на поле боя. Многое зависит от того, что происходит сейчас в Авдеевке, в Северске, в Марьинке и так далее.

Когда шла Великая Отечественная война, в начале, в середине, тогда ведь никто не говорил, как она и когда закончится, где окажутся наши войска, где будут западные… Заговорили, только когда война подошла к концу. Так и здесь. Все будет решаться на поле боя.

- Ну, а, в общем, ветер дует в наши паруса, скажем так?

- Разумеется, Россия сильнее - и в военном отношении, и в экономическом, с точки зрения оборонно-промышленного комплекса. Ну и, как оказывается, и наше общество - более сплоченное, поэтому - да, безусловно, Победа будет за нами.

- Враг будет разбит. Наше дело правое.

- Безусловно.

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