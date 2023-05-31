В США назвали последствия возможного дефолта для доллара Фото: REUTERS

Экономист Скотт Макдоналд в материале для журнала National Interest рассказал, к каким последствиям для курса доллара может привести возможный дефолт в США.

Макдоналд предрек тяжелые обстоятельства как для американской валюты, так для американских граждан, а также положения США в мире. По его словам, кризис подтолкнет к «свержению доллара с престола ведущей мировой валюты».

Как заявил эксперт, Россия, Китая, а также Южная Африка и другие страны уже сейчас начали проводить торговые операции в других валютах, что во многом, как он считает, объясняется экономическим давлением Вашингтона на Москву.

«Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара. Вместе с этим Вашингтон лишится возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг», - отметил он.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил о предотвращении дефолта в США благодаря договоренностям с республиканцами, указав на то, что новое соглашение защищает главные приоритеты и достижения в законодательной сфере.